Полиция 13 часов вела переговоры с мужчиной, убившим домработницу. ФОТО

Мужчина забаррикадировался на даче и угрожал покончить с собой. Стражи порядка убедили его выйти из дому и сложить оружие.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в пригороде Днепра - Каменском. Тело 57-летней женщины обнаружила сестра хозяйки дома. Полицейские выяснили, что к ее гибели может быть причастен хозяин дома. В области ввели спецоперацию.

"По адресу срочно прибыли полицейские уголовного розыска и спецназовцы КОРДа. После 13 часов переговоров мужчина сдал оружие и вышел из дома. 6 июля около 11 утра его задержали и доставили в Каменское районное управление полиции. Во время обыска из дома подозреваемого изъяли пять единиц зарегистрированного оружия", - рассказали в полиции.

По версии следствия, мужчина поссорился с домработницей и нанес ей 11 ножевых ранений в грудь и спину. Она скончалась на месте.

Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения за умышленное убийство. В ближайшее время ему сообщат о подозрении.