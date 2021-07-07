Полиция 13 часов вела переговоры с мужчиной, убившим домработницу. ФОТО
Мужчина забаррикадировался на даче и угрожал покончить с собой. Стражи порядка убедили его выйти из дому и сложить оружие.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в пригороде Днепра - Каменском. Тело 57-летней женщины обнаружила сестра хозяйки дома. Полицейские выяснили, что к ее гибели может быть причастен хозяин дома. В области ввели спецоперацию.
"По адресу срочно прибыли полицейские уголовного розыска и спецназовцы КОРДа. После 13 часов переговоров мужчина сдал оружие и вышел из дома. 6 июля около 11 утра его задержали и доставили в Каменское районное управление полиции. Во время обыска из дома подозреваемого изъяли пять единиц зарегистрированного оружия", - рассказали в полиции.
По версии следствия, мужчина поссорился с домработницей и нанес ей 11 ножевых ранений в грудь и спину. Она скончалась на месте.
Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения за умышленное убийство. В ближайшее время ему сообщат о подозрении.
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1. Тараканы в бошках ходят строем у каждого. Рвануло крышу - убил. Наверное, было за что.
Жизнь окончилась. Застрелись. К чему цирк с 13 часами убалтываний и посадкой на 15 лет?
Зачем такая жизнь?
2. Этим придуркам из Корда никто не рассказывал, что прятаться за воротами из профнастила, когда твои подошвы видно в нижнюю щель - не совсем гут идея?
3. Для городского штурма толку от тех броников, сфер? Чувствуешь себя беременным колобком. раз 5 стволов, то не только ведь 12-й калибр (хотя и там заброневая травма не только контузионная. Ребра легко пробивают легкие).
Смысл тактики боя в помещениях - мобильность. Легкость.
А в этой полной снаряге как слон в посудной лавке.
Спецура...)))
(если шо, то как бы умею, и опыта более чем)
Правоохранители установили, что 5 июля утром между владельцем и 57-летней домработницей возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина нанес женщине 11 ножевых ранений в грудь и спину. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, что предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении. Продолжаются следственные мероприятия. По информации местных СМИ, которые были на месте задержания, подозреваемым оказался экс-депутат Каменского горсовета.