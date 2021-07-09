24-летний сержант 58-й ОМПБр Евгений Курасов убит российским снайпером на Донбассе 8 июля. ФОТО

Вечером 8 июля в результате огня российского снайпера вблизи с. Пески Донецкой области погиб сержант Евгений Курасов. Он был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление 58-й ОМПБр им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.

"С прискорбием сообщаем родным, близким и боевым товарищам о потере нашего побратима. Вечером 8.07.2021 года вблизи села Пески погиб сержант Курасов Евгений Александрович, заместитель командира боевой машины-наводчик-оператор механизированного взвода механизированной роты воинской части А4532. Причина гибели - ведение снайперского огня противником. Ранения были несовместимы с жизнью.

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Евгений Александрович был родом из Сумской области с.Локня.

Дома 24-летнего военнослужащего ждали жена с ребенком.

Командование и личный состав 58-й отдельной мотопехотной бригады им.гетмана Выговского выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким товарищам погибшего. Светлая память и покой... Герои в наших сердцах", - говорится в сообщении.



