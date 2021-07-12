РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости Фото
3 475 6

Полиция перекрыла канал сбыта оружия в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали автомобиль, в котором полтавчанин перевозил предметы, похожие на автоматы системы Калашникова АКМ и АКСУ калибра 5.45, для последующей продажи в столице за 2 тыс. евро за одну единицу. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 задокументировали преступную деятельность жителя города Полтавы. Мужчину задержали по подозрению в поставках оружия в столицу.

Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили детали преступного плана полтавчанина и задержали его на въезде в Киев: "Мы выяснили, что мужчина везет "товар" в своей машине, которую остановили для проверки. Во время неотложного обыска в багажнике мы обнаружили и изъяли предметы, похожие на автоматы системы Калашникова АКМ и АКСУ калибра 5.45. По заключению экспертизы, изъятые предметы принадлежат к боевому нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, по месту жительства фигуранта мы изъяли патроны различного калибра".

Полиция перекрыла канал сбыта оружия в Киев 01

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель Полтавы, 1974 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 45 000 гривен.

Полиция перекрыла канал сбыта оружия в Киев 02

За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция перекрыла канал сбыта оружия в Киев 03
Фото: сайт полиции

Киев (26006) оружие (10405) Нацполиция (16706)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Право на залог 45 тысяч грн?? Судья идиот??
показать весь комментарий
12.07.2021 14:47 Ответить
ммг отжали для виллы авакова и впаривания в инете..
показать весь комментарий
12.07.2021 14:52 Ответить
Так на фото поруч із АКСУшкою - ні разу не АКМ.
І що це за "начальник відділу поліції", який не знає зброї зі строкової служби?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:32 Ответить
Він не служив.
показать весь комментарий
13.07.2021 00:20 Ответить
за пачку LR22 хрущевских годов выпуска -залог 80 тыс грн, за два (!!!) автомата - 45 тыс грн, ахаха
чудо правосудие , чудо страна , главное шо справедливая ....
показать весь комментарий
13.07.2021 00:14 Ответить
2 автомата стоят больше залога 45тыщ.
показать весь комментарий
13.07.2021 03:50 Ответить
 
 