Полиция перекрыла канал сбыта оружия в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали автомобиль, в котором полтавчанин перевозил предметы, похожие на автоматы системы Калашникова АКМ и АКСУ калибра 5.45, для последующей продажи в столице за 2 тыс. евро за одну единицу. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 задокументировали преступную деятельность жителя города Полтавы. Мужчину задержали по подозрению в поставках оружия в столицу.

Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили детали преступного плана полтавчанина и задержали его на въезде в Киев: "Мы выяснили, что мужчина везет "товар" в своей машине, которую остановили для проверки. Во время неотложного обыска в багажнике мы обнаружили и изъяли предметы, похожие на автоматы системы Калашникова АКМ и АКСУ калибра 5.45. По заключению экспертизы, изъятые предметы принадлежат к боевому нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, по месту жительства фигуранта мы изъяли патроны различного калибра".

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался житель Полтавы, 1974 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 45 000 гривен.

За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.



Фото: сайт полиции