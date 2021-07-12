Поліція перекрила канал збуту зброї до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали автомобіль, у якому полтавчанин перевозив предмети, схожі на автомати системи Калашникова АКМ і АКСУ калібру 5.45, для подальшого продажу в столиці за 2 тис. євро за одну одиницю. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 задокументувати злочинну діяльність мешканця міста Полтави. Чоловіка затримали за підозрою у постачанні зброї до столиці.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили деталі злочинного плану полтавчанина та затримали його на в’їзді до Києва: "Ми з’ясували, що чоловік везе "товар" в своїй автівці, яку зупинили для перевірки. Під час невідкладного обшуку у багажнику ми виявили та вилучили предмети, схожі на автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ калібру 5.45. За висновком експертизи, вилучені предмети належать до бойової нарізної вогнепальної зброї. Крім того, за місцем мешкання фігуранта ми вилучили набої різного калібру".

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Полтави, 1974 року народження, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 45 000 гривень.

За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.



Фото: сайт поліції