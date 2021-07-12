УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5170 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 475 6

Поліція перекрила канал збуту зброї до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали автомобіль, у якому полтавчанин перевозив предмети, схожі на автомати системи Калашникова АКМ і АКСУ калібру 5.45, для подальшого продажу в столиці за 2 тис. євро за одну одиницю. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 задокументувати злочинну діяльність мешканця міста Полтави. Чоловіка затримали за підозрою у постачанні зброї до столиці.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили деталі злочинного плану полтавчанина та затримали його на в’їзді до Києва: "Ми з’ясували, що чоловік везе "товар" в своїй автівці, яку зупинили для перевірки. Під час невідкладного обшуку у багажнику ми виявили та вилучили предмети, схожі на автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ калібру 5.45. За висновком експертизи, вилучені предмети належать до бойової нарізної вогнепальної зброї. Крім того, за місцем мешкання фігуранта ми вилучили набої різного калібру".

Поліція перекрила канал збуту зброї до Києва 01

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Полтави, 1974 року народження, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 45 000 гривень.

Поліція перекрила канал збуту зброї до Києва 02

За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліція перекрила канал збуту зброї до Києва 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (20038) зброя (7694) Нацполіція (15429)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Право на залог 45 тысяч грн?? Судья идиот??
показати весь коментар
12.07.2021 14:47 Відповісти
ммг отжали для виллы авакова и впаривания в инете..
показати весь коментар
12.07.2021 14:52 Відповісти
Так на фото поруч із АКСУшкою - ні разу не АКМ.
І що це за "начальник відділу поліції", який не знає зброї зі строкової служби?
показати весь коментар
12.07.2021 17:32 Відповісти
Він не служив.
показати весь коментар
13.07.2021 00:20 Відповісти
за пачку LR22 хрущевских годов выпуска -залог 80 тыс грн, за два (!!!) автомата - 45 тыс грн, ахаха
чудо правосудие , чудо страна , главное шо справедливая ....
показати весь коментар
13.07.2021 00:14 Відповісти
2 автомата стоят больше залога 45тыщ.
показати весь коментар
13.07.2021 03:50 Відповісти
 
 