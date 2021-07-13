РУС
"Сколько еще терпеть?": тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июля, активисты пикетируют Верховную Раду с требованием поддержать легализацию медицинского каннабиса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты, в том числе тяжелобольные пациенты пикетируют Верховную Раду с требованием проголосовать за "Закон для Софийки" - законопроект № 5596 о легализации медицинского каннабиса. Митингующие принесли под парламент символическое лекарство "Потерпин", ведь именно этим несуществующим препаратом довольствуются пациенты в ожидании на легализацию медицинского каннабиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о легализации медицинского каннабиса: У нас нет достаточно механизмов контроля за выращиванием и реализацией конопли

"Лекарства на основе медицинского каннабиса, которые могли бы на самом деле помочь облегчить страдания этих людей, в Украине запрещены. В более чем 60 странах мира медицинский каннабис уже легализован. Пациенты могут приобрести лекарства на его основе в любой аптеке по рецепту врача. В то же время в Украине до сих пор нет принятого Закона, который помог бы двум миллионам граждан получить нужные им медицинские препараты. Поскольку в Украине медицинский каннабис запрещен, пациенты и их родственники вынуждены становиться "контрабандистами" и покупать нелегально завезенные лекарства", - заявили организаторы акции.

Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 01
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 02
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 03
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 04
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 05
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 06
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 07
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 08
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 09
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 10
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 11
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 12
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 13
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 14
Сколько еще терпеть?: тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

+10
спекулируют на теме популистьі и просто мрази. плюс мусора кормушки лишатся, если человек по рецепту, а не у них купит
13.07.2021 11:12 Ответить
+8
Для не надто розумних поясню - медичний канабіс відрізняється від звичайного тим, що в ньому знижений рівень ТГК і підвищений рівень CBD.
Тобто, він знімає больові симптоми і майже не має наркотичних ефектів.
13.07.2021 11:05 Ответить
+7
"Таварисчи" сидят в чебурнете. Ты что, заблудилси?
13.07.2021 10:58 Ответить
Страница 2 из 2
Звісно, ти мабуть з секти свідків Голобородька який навіть не бухає ...
Зе наркоман, це доведено перед всім народом України.
13.07.2021 21:52 Ответить
От алкоголя вреда 100%,от канабиса 0 %
13.07.2021 14:24 Ответить
Канабис приводит к психозу и шизофрении , особенно у молодых . Как правило канабис стартовый наркотик к более тяжелым .
13.07.2021 22:37 Ответить
Який психоз і шизофренія , "особенно у молодих"..? Чого лоха розводите, дурку включаєте, у людини рак, важкі наркотики роблять із хворого рослину, канабіс знімає біль, людина у свідомості..!Дайте гідно, без болю, прожити хворим залишок життя, побійтесь Бога..бо...!
14.07.2021 02:33 Ответить
Классика. Так функционирует иудоконцлагерь. Впереди - Исус Христос в белом венчике из роз. Позади - голодный пес.

Так идут державным шагом -
Позади - голодный пёс.
Впереди - с кровавым флагом,
И за вьюгой неведим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз -
Впереди - Исус Христос.
13.07.2021 14:55 Ответить
Антураж оплачен средствами хронических больных. На гробы, символизирющие жертв легалайза, денег никто не выделил.
13.07.2021 15:23 Ответить
Активисты, в том числе тяжелобольные пациенты пикетируют Верховную Раду с требованием проголосовать за "Закон для Софийки" - законопроект № 5596 о легализации медицинского каннабиса. Митингующие принесли под парламент символическое лекарство "Потерпин"

Імбіцили - є багато інших фармпрепаратів які знімають біль, для цього не треба легалізовувати наркоту
13.07.2021 21:50 Ответить
А почему затягивают с легализацией проституции ? Или депутаты Рады бояться конкуренции ?
13.07.2021 22:40 Ответить
А куди ж тоді будуть дівати водяру? (Самі знаєте, кому належать спирт заводи)
Але з часом наркотики (канабіс не наркотик) легалізують по всьому світу.
14.07.2021 10:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 