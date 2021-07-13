"Сколько еще терпеть?": тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 13 июля, активисты пикетируют Верховную Раду с требованием поддержать легализацию медицинского каннабиса.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты, в том числе тяжелобольные пациенты пикетируют Верховную Раду с требованием проголосовать за "Закон для Софийки" - законопроект № 5596 о легализации медицинского каннабиса. Митингующие принесли под парламент символическое лекарство "Потерпин", ведь именно этим несуществующим препаратом довольствуются пациенты в ожидании на легализацию медицинского каннабиса.
"Лекарства на основе медицинского каннабиса, которые могли бы на самом деле помочь облегчить страдания этих людей, в Украине запрещены. В более чем 60 странах мира медицинский каннабис уже легализован. Пациенты могут приобрести лекарства на его основе в любой аптеке по рецепту врача. В то же время в Украине до сих пор нет принятого Закона, который помог бы двум миллионам граждан получить нужные им медицинские препараты. Поскольку в Украине медицинский каннабис запрещен, пациенты и их родственники вынуждены становиться "контрабандистами" и покупать нелегально завезенные лекарства", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зе наркоман, це доведено перед всім народом України.
Так идут державным шагом -
Позади - голодный пёс.
Впереди - с кровавым флагом,
И за вьюгой неведим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз -
Впереди - Исус Христос.
Імбіцили - є багато інших фармпрепаратів які знімають біль, для цього не треба легалізовувати наркоту
Але з часом наркотики (канабіс не наркотик) легалізують по всьому світу.