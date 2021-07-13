"Сколько еще терпеть?": тяжелобольные пациенты пикетируют Раду с требованием легализовать медицинский каннабис. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июля, активисты пикетируют Верховную Раду с требованием поддержать легализацию медицинского каннабиса.

Активисты, в том числе тяжелобольные пациенты пикетируют Верховную Раду с требованием проголосовать за "Закон для Софийки" - законопроект № 5596 о легализации медицинского каннабиса. Митингующие принесли под парламент символическое лекарство "Потерпин", ведь именно этим несуществующим препаратом довольствуются пациенты в ожидании на легализацию медицинского каннабиса.

"Лекарства на основе медицинского каннабиса, которые могли бы на самом деле помочь облегчить страдания этих людей, в Украине запрещены. В более чем 60 странах мира медицинский каннабис уже легализован. Пациенты могут приобрести лекарства на его основе в любой аптеке по рецепту врача. В то же время в Украине до сих пор нет принятого Закона, который помог бы двум миллионам граждан получить нужные им медицинские препараты. Поскольку в Украине медицинский каннабис запрещен, пациенты и их родственники вынуждены становиться "контрабандистами" и покупать нелегально завезенные лекарства", - заявили организаторы акции.































