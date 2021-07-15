Лента об украинской гимнастке "Ольга" получила награду на Каннском фестивале. ФОТО

Фильм взял приз за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели критики.

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино, информирует Цензор.НЕТ.

Лента "Ольга" - это совместное производство Украины, Франции и Швейцарии. Ее мировая премьера состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Фильм Эли Граппа рассказывает об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Революция Достоинства.

На премьере присутствовала главная актриса фильма, – гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина.

"Мы работали над этим проектом с нашими швейцарскими и французскими партнерами с 2017 года и счастливы, что результат оправдал вложенные усилия. На Каннском кинофестивале прозвучал гимн Украины, зрители плакали на кадрах с Революции достоинства и приходили в Украинский павильон благодарить за фильм. Мы надеемся на всестороннюю государственную поддержку проката: мы рассчитываем на широкий релиз, ведь это не только яркий фильм к годовщине событий на Майдане, но и увлекательная спортивная драма, которая держит зрителя в напряжении с первой до последней минуты", - рассказал продюсер фильма Максим Асадчий.

В Украине фильм "Ольга" выйдет в широкий кинотеатральный прокат в феврале 2022 года.