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Лента об украинской гимнастке "Ольга" получила награду на Каннском фестивале. ФОТО

Фильм взял приз за лучший сценарий юбилейной 60-й Каннской недели критики.

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино, информирует Цензор.НЕТ.

Лента "Ольга" - это совместное производство Украины, Франции и Швейцарии. Ее мировая премьера состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Фильм Эли Граппа рассказывает об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор, пока в ее стране происходит Революция Достоинства.

Лента об украинской гимнастке Ольга получила награду на Каннском фестивале 01

На премьере присутствовала главная актриса фильма, – гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина.

Лента об украинской гимнастке Ольга получила награду на Каннском фестивале 02

"Мы работали над этим проектом с нашими швейцарскими и французскими партнерами с 2017 года и счастливы, что результат оправдал вложенные усилия. На Каннском кинофестивале прозвучал гимн Украины, зрители плакали на кадрах с Революции достоинства и приходили в Украинский павильон благодарить за фильм. Мы надеемся на всестороннюю государственную поддержку проката: мы рассчитываем на широкий релиз, ведь это не только яркий фильм к годовщине событий на Майдане, но и увлекательная спортивная драма, которая держит зрителя в напряжении с первой до последней минуты", - рассказал продюсер фильма Максим Асадчий.

Лента об украинской гимнастке Ольга получила награду на Каннском фестивале 03

В Украине фильм "Ольга" выйдет в широкий кинотеатральный прокат в феврале 2022 года.

Лента об украинской гимнастке Ольга получила награду на Каннском фестивале 04

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Канны (49) кино (1536) кинофестиваль (162) Госкино (188)


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Слава Україні!!!
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15.07.2021 20:42 Ответить
Украинские были Стелла, Оксана.
Одьга - белорусская.
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15.07.2021 20:48 Ответить
Це вам не носороги
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15.07.2021 20:51 Ответить
в укрмовi нeмає прiзвища Паддубний!!!! сам Iван Пiддубний ручкою викрeслив "русский" у свiжовиданому паспортi!!!
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15.07.2021 20:59 Ответить
Национальность Рюсский появилось на Свет в 1932 году,когда Йося Джугашвили ввел новые совдеповские ксивы...,до этого в документах мавзолейных Хмырей писали великоросс....,сегодня мавзолейные свами не знают кто они...удмурты или коряки Чукотского происхождения кароче чукчи...
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15.07.2021 21:06 Ответить
Где там те дебилы, которые пару мес назад визжали, что украинское кино никому не нужно?!
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15.07.2021 22:47 Ответить
 
 