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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине. ФОТОрепортаж

В результате обстрела повреждены крыша дома и крыша гаража.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около о 19:30 российские оккупанты совершили обстрел пгт. Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит. В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших на данный момент нет", - написал он.

Кириленко добавил, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст.438 УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.

Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине 01
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине 02
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине 03
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине 04
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине 05
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине 06
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине 07
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине 08

Автор: 

обстрел (27652) Донецкая область (9910) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+50
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине - Цензор.НЕТ 4081
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15.07.2021 21:25
+48
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине - Цензор.НЕТ 1208
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15.07.2021 21:22
+20
на орков донбабве название нью-йорк дейтвует очень возбуждающе, как красная тряпка на быков.....
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15.07.2021 21:33
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Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине - Цензор.НЕТ 1208
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15.07.2021 21:22 Ответить
а какая разница?)) у клована тоже не один паспорт...
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15.07.2021 21:25 Ответить
І всю цю 3,14здоту треба годувати. А годуються за рахунок кацапсячих лохів які стоять на колінах і вимолюють у ***** трохи збільшити пособіЄ...
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15.07.2021 21:29 Ответить
Поэтому при желании запад мог бы очень быстро прижать его.
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15.07.2021 23:54 Ответить
Оба-на,не лише до Лондона чи Рейк"явіка,навіть до Нью-Йорка донбасити достали !!!)))
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15.07.2021 21:25 Ответить
Американцы должны заступиться за нью- йорко говорящее население!😀
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15.07.2021 22:19 Ответить
Переплутали з Вороніжем!
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16.07.2021 03:15 Ответить
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине - Цензор.НЕТ 4081
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15.07.2021 21:25 Ответить
Не обращайте внимания, всего лишь провокация.
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15.07.2021 21:26 Ответить
на орков донбабве название нью-йорк дейтвует очень возбуждающе, как красная тряпка на быков.....
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15.07.2021 21:33 Ответить
Была бы нормальная ВР, могли бы все совковые названия Донбасса поменять. И сидел бы чепушилин не на улице артема в ворошиловском районе, а на улице Героев УПА, в Бандеровском районе, и скрежетал бы зубами от злобы и бессилия … А Гугл ему постоянно об этом напоминал бы ))
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15.07.2021 21:42 Ответить
Справа в тому , що цим займаються місцева влада
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15.07.2021 21:50 Ответить
Это было. А с 21 ноября 2015 года начался второй этап действия закона о декоммунизации, когда парламент получил право самостоятельно переименовывать города и улицы в Украине.
По этому Закону Верховная Рада имеет право самостоятельно определять и принимать решения о переименовании того или иного города, той или иной улицы, по представлениям Украинского института национальной памяти, по представлениям экспертного сообщества
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15.07.2021 22:25 Ответить
Вообще-то ее первоначальное название 1-я линия. При чем тут герои УПА?
Нью Йорк, это первоначальное название, которое позже сменили на Новгородское.
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15.07.2021 23:04 Ответить
Это было не название. Её так называли люди, когда она была единственной улицей. В Донецке и перед войной, наверно и сейчас, люди называли 1-я линия, 2-я линия …
А первое название улица получила в 1928 году, с тех пор она Артема. Пора декомунизировать
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15.07.2021 23:11 Ответить
Это было не название. Её так называли люди

А чтобы название считалось названием, его кто должен назвать - звери?

Главная улица Донецка в 1880-х годах была единственной улицей населенного пункта и называлась Первая линия.


С 1869 по 1924 года город носил название Юзовка в честь своего основателя - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE предпринимателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джона Юза (Хьюза, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. John Hughes).
Примерно такие же джоны юзы основывали и американский Нью Йорк с его 1-й, 2-й, 3-й .... 86-й улицами
До советской власти еще дохрена и больше лет(48 - почти полвека) и всё это время она НЕ была ул.Артема. Но какое-то название, как минимум для почтовых отправлений, у неё ведь должно было быть?
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15.07.2021 23:40 Ответить
Нью-Йорк раніше мав назву Нью-Амстердам, і будвали його голандці. Пізніше обмінялись.
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16.07.2021 00:30 Ответить
В проекте города улицы были обозначены 1st line, 2nd line, и так далее. Подразумевалось, что названия улицам присвоят после формирования властей. Но улица так и осталась без названия.
«Люди называли» считай народное название. Мкр Дохловка, Скула например, думаешь это официальные названия? Их так люди называли
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16.07.2021 07:23 Ответить
Подразумевалось, что названия улицам присвоят после формирования властей.

В Юзовке пол-века была улица 1-я линия. Там пол-века было безвластие?
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16.07.2021 09:05 Ответить
На РАБссию магнитом действует даже Тушонка президента США Рузвельта через 80 лет...видимо дедыаваевалоы обожрались этого продукта до тошноты...Странно что Ножки Буша пожирали в 1992 и далее годах что Мамонты... Шариковское быдло...
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15.07.2021 21:38 Ответить
Давайте назовём Луганск Чикаго..пусть стреляют..
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15.07.2021 21:39 Ответить
Раньше уголовники на груди набивали портреты сталина и ленина, чтобы не стреляли в них. Вот если бы Москвой назвали. А тут наверное *********** отчитались, что разбомбили Нью-Йорк и оно забилось в экстазе.
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15.07.2021 21:40 Ответить
Нью-Йорк обстреляли, 08.08.08 захватили часть Джорджии, доколе??
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15.07.2021 21:40 Ответить
В США городов с названием Москва по моему 7 штук....,Байдену надо сказать что разбомбил Томагавками... Мацкалей вонючих...
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15.07.2021 21:42 Ответить
26 н.п. в США мають назву Moscow !!!)))
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15.07.2021 21:53 Ответить
мля, я уже думал - началось
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15.07.2021 21:44 Ответить
Как насчёт разбомбить фанерный всемирный торговый центр ?
Расстрелять ракетами пенопластовую статую свободы ?
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15.07.2021 21:45 Ответить
за нью - йорк амеры должны писануться
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15.07.2021 21:46 Ответить
Типа " а за Нью-Йорк ответишь!"😀
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15.07.2021 22:25 Ответить
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині - Цензор.НЕТ 6502
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15.07.2021 21:46 Ответить
А всего с учетом деревень и сел,в США названием Москва есть 26 населенных пунктов... нигде в Мире нет столько москальского говна как в штатах
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15.07.2021 21:47 Ответить
Є ще С.Питербург та Одеси !!!)))
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15.07.2021 21:54 Ответить
Щодо С. - не впевен, але Питербург є. ))
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15.07.2021 22:11 Ответить
Є в Пенсільваніі !!)))
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15.07.2021 22:19 Ответить
Сент-Пітерсберг !!))
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15.07.2021 22:19 Ответить
Скрепів не вистачає... ))
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15.07.2021 23:12 Ответить
Том Сойер там жив
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16.07.2021 00:32 Ответить
Він і досі живий, завдяки Марку Твену. ))
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16.07.2021 00:43 Ответить
Теперь в СМИ ОРДЛО появится новость " В результате "ответного " огня был нанесен удар по Нью - Йорку"
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15.07.2021 21:54 Ответить
100%! ))
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15.07.2021 22:08 Ответить
Не появится. Так же, как не появляются Торецк, Бахмут, ну и другие.
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15.07.2021 23:09 Ответить
Как сказать... Здесь дело в названии.
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15.07.2021 23:16 Ответить
Нет, дело не в названиях, а в непризнании переименований сделанных "киевской хунтой", "карателями", ну и далее по списку
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15.07.2021 23:51 Ответить
Можно с этим согласится, а возможно - нет, смотря под каким углом рассматривать.
"Хунта" и "каратели" в этом отношении вторичны, а вот само наименование "цели" уже им "гордость" за его обстрел внушает. Типа -"мы погём".
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16.07.2021 00:24 Ответить
1. рассматривалось под углом "появится в СМИ ОРДЛО"
2. в СМИ обеих сторон никогда не появляется "нами нанесен удар по нас.пункту такому-то", там всегда сообщается "по позициям противника". Нас.пункты называются, когда сообщение имеет форму "противник обстрелял/нанес удар по нас.пункту Х"
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16.07.2021 08:59 Ответить
Ничего.. вода камень точит Так и названия Пример - Юзовка - Сталино - Донецк.. Луганск- Ворошиловград - Луганск, Екатеринослав - Днепропетровск - Днепр, Станислав - Ивано Франковск и т.д. и к Бахмуту привыкнут ( тем более это родное, историческое название, а не надуманное..)
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16.07.2021 09:08 Ответить
Бидло мокшанське хоч цей Нью-Йорк "пабєділо"
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15.07.2021 21:55 Ответить
и то не факт.
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15.07.2021 22:14 Ответить
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині - Цензор.НЕТ 1593
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15.07.2021 21:57 Ответить
Гарний був дім, цегельна кладка унікальна. Руцький мир прийшов - усе в гімно!!!
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15.07.2021 22:07 Ответить
Помстились Байдену.
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15.07.2021 22:13 Ответить
Путлер хочет отжать футбольный клуб Шахтер Донецк,видимо РАБссия хочет создать сборную из донецких бразильцев Рината Ахметова... Кооператив ОЗЕРО спец по отжатию Крымов Абхазий Осетий и прочих Приднестровий с Крымом....скоро и до Американских Москвов доберецца... Отжиматель долбанный...
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15.07.2021 22:13 Ответить
та просто ***** оно галимое
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15.07.2021 22:26 Ответить
мрази кацапо-фашисткие!
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15.07.2021 22:23 Ответить
больной госпитале-лепрозорный.
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15.07.2021 22:24 Ответить
не, когда это все закончится? или до настоящего Н.Йорка доберутся???
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15.07.2021 22:40 Ответить
Манхэттен не пострадал?
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15.07.2021 22:53 Ответить
На очереди воронеж
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15.07.2021 23:04 Ответить
Как бы кацапы не облюбовали город с таким названием...
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15.07.2021 22:59 Ответить
Они его и так любят, подспудно. А на бОльшее - фейслбло треснет...
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15.07.2021 23:29 Ответить
Это новость показатель полного бессилия Украины, как государства. Ладно забрали Крым, без малейшего сопротивления. Оттяпали самые промышленные и густонаселённые районы Донбасса, особо тоже не сопротивлялись. Потом говорили с высоких трибун, что армия новая, одна из лучших в Европе. Но сейчас опять тоже самое, опять не можем защитить даже ту землю, которая у нас осталась. Полная бессилие государства, за что платим налоги, если государство даже одну, но самую главную функцию не в состоянии выполнить.
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16.07.2021 01:31 Ответить
Потерпіть, головнокомандуючий до параду готується, не до цього, "бамбіть" буде пізніше.
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16.07.2021 03:21 Ответить
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині - Цензор.НЕТ 4849
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16.07.2021 07:57 Ответить
Путин *****!!! И его мрази марионетки Швондеры такое же подобное дерьмо.
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16.07.2021 09:32 Ответить
 
 