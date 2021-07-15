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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку і дах гаража.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 19:30 російські окупанти обстріляли смт. Нью-Йорк, укотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варто. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку і дах гаража. Інформації про постраждалих на даний момент немає", - написав він.

Кириленко додав, що правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за ст.438 КК України. Деталі події встановлюються.

Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 01
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 02
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 03
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 04
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 05
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 06
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 07
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 08

Автор: 

обстріл (28973) Донецька область (8724) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+50
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине - Цензор.НЕТ 4081
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15.07.2021 21:25
+48
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине - Цензор.НЕТ 1208
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15.07.2021 21:22
+20
на орков донбабве название нью-йорк дейтвует очень возбуждающе, как красная тряпка на быков.....
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15.07.2021 21:33
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Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине - Цензор.НЕТ 1208
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15.07.2021 21:22 Відповісти
а какая разница?)) у клована тоже не один паспорт...
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15.07.2021 21:25 Відповісти
І всю цю 3,14здоту треба годувати. А годуються за рахунок кацапсячих лохів які стоять на колінах і вимолюють у ***** трохи збільшити пособіЄ...
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15.07.2021 21:29 Відповісти
Поэтому при желании запад мог бы очень быстро прижать его.
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15.07.2021 23:54 Відповісти
Оба-на,не лише до Лондона чи Рейк"явіка,навіть до Нью-Йорка донбасити достали !!!)))
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15.07.2021 21:25 Відповісти
Американцы должны заступиться за нью- йорко говорящее население!😀
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15.07.2021 22:19 Відповісти
Переплутали з Вороніжем!
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16.07.2021 03:15 Відповісти
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине - Цензор.НЕТ 4081
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15.07.2021 21:25 Відповісти
Не обращайте внимания, всего лишь провокация.
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15.07.2021 21:26 Відповісти
на орков донбабве название нью-йорк дейтвует очень возбуждающе, как красная тряпка на быков.....
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15.07.2021 21:33 Відповісти
Была бы нормальная ВР, могли бы все совковые названия Донбасса поменять. И сидел бы чепушилин не на улице артема в ворошиловском районе, а на улице Героев УПА, в Бандеровском районе, и скрежетал бы зубами от злобы и бессилия … А Гугл ему постоянно об этом напоминал бы ))
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15.07.2021 21:42 Відповісти
Справа в тому , що цим займаються місцева влада
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15.07.2021 21:50 Відповісти
Это было. А с 21 ноября 2015 года начался второй этап действия закона о декоммунизации, когда парламент получил право самостоятельно переименовывать города и улицы в Украине.
По этому Закону Верховная Рада имеет право самостоятельно определять и принимать решения о переименовании того или иного города, той или иной улицы, по представлениям Украинского института национальной памяти, по представлениям экспертного сообщества
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15.07.2021 22:25 Відповісти
Вообще-то ее первоначальное название 1-я линия. При чем тут герои УПА?
Нью Йорк, это первоначальное название, которое позже сменили на Новгородское.
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15.07.2021 23:04 Відповісти
Это было не название. Её так называли люди, когда она была единственной улицей. В Донецке и перед войной, наверно и сейчас, люди называли 1-я линия, 2-я линия …
А первое название улица получила в 1928 году, с тех пор она Артема. Пора декомунизировать
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15.07.2021 23:11 Відповісти
Это было не название. Её так называли люди

А чтобы название считалось названием, его кто должен назвать - звери?

Главная улица Донецка в 1880-х годах была единственной улицей населенного пункта и называлась Первая линия.


С 1869 по 1924 года город носил название Юзовка в честь своего основателя - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE предпринимателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джона Юза (Хьюза, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. John Hughes).
Примерно такие же джоны юзы основывали и американский Нью Йорк с его 1-й, 2-й, 3-й .... 86-й улицами
До советской власти еще дохрена и больше лет(48 - почти полвека) и всё это время она НЕ была ул.Артема. Но какое-то название, как минимум для почтовых отправлений, у неё ведь должно было быть?
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15.07.2021 23:40 Відповісти
Нью-Йорк раніше мав назву Нью-Амстердам, і будвали його голандці. Пізніше обмінялись.
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16.07.2021 00:30 Відповісти
В проекте города улицы были обозначены 1st line, 2nd line, и так далее. Подразумевалось, что названия улицам присвоят после формирования властей. Но улица так и осталась без названия.
«Люди называли» считай народное название. Мкр Дохловка, Скула например, думаешь это официальные названия? Их так люди называли
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16.07.2021 07:23 Відповісти
Подразумевалось, что названия улицам присвоят после формирования властей.

В Юзовке пол-века была улица 1-я линия. Там пол-века было безвластие?
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16.07.2021 09:05 Відповісти
На РАБссию магнитом действует даже Тушонка президента США Рузвельта через 80 лет...видимо дедыаваевалоы обожрались этого продукта до тошноты...Странно что Ножки Буша пожирали в 1992 и далее годах что Мамонты... Шариковское быдло...
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15.07.2021 21:38 Відповісти
Давайте назовём Луганск Чикаго..пусть стреляют..
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15.07.2021 21:39 Відповісти
Раньше уголовники на груди набивали портреты сталина и ленина, чтобы не стреляли в них. Вот если бы Москвой назвали. А тут наверное *********** отчитались, что разбомбили Нью-Йорк и оно забилось в экстазе.
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15.07.2021 21:40 Відповісти
Нью-Йорк обстреляли, 08.08.08 захватили часть Джорджии, доколе??
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15.07.2021 21:40 Відповісти
В США городов с названием Москва по моему 7 штук....,Байдену надо сказать что разбомбил Томагавками... Мацкалей вонючих...
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15.07.2021 21:42 Відповісти
26 н.п. в США мають назву Moscow !!!)))
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15.07.2021 21:53 Відповісти
мля, я уже думал - началось
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15.07.2021 21:44 Відповісти
Как насчёт разбомбить фанерный всемирный торговый центр ?
Расстрелять ракетами пенопластовую статую свободы ?
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15.07.2021 21:45 Відповісти
за нью - йорк амеры должны писануться
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15.07.2021 21:46 Відповісти
Типа " а за Нью-Йорк ответишь!"😀
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15.07.2021 22:25 Відповісти
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині - Цензор.НЕТ 6502
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15.07.2021 21:46 Відповісти
А всего с учетом деревень и сел,в США названием Москва есть 26 населенных пунктов... нигде в Мире нет столько москальского говна как в штатах
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15.07.2021 21:47 Відповісти
Є ще С.Питербург та Одеси !!!)))
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15.07.2021 21:54 Відповісти
Щодо С. - не впевен, але Питербург є. ))
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15.07.2021 22:11 Відповісти
Є в Пенсільваніі !!)))
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15.07.2021 22:19 Відповісти
Сент-Пітерсберг !!))
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15.07.2021 22:19 Відповісти
Скрепів не вистачає... ))
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15.07.2021 23:12 Відповісти
Том Сойер там жив
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16.07.2021 00:32 Відповісти
Він і досі живий, завдяки Марку Твену. ))
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16.07.2021 00:43 Відповісти
Теперь в СМИ ОРДЛО появится новость " В результате "ответного " огня был нанесен удар по Нью - Йорку"
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15.07.2021 21:54 Відповісти
100%! ))
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15.07.2021 22:08 Відповісти
Не появится. Так же, как не появляются Торецк, Бахмут, ну и другие.
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15.07.2021 23:09 Відповісти
Как сказать... Здесь дело в названии.
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15.07.2021 23:16 Відповісти
Нет, дело не в названиях, а в непризнании переименований сделанных "киевской хунтой", "карателями", ну и далее по списку
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15.07.2021 23:51 Відповісти
Можно с этим согласится, а возможно - нет, смотря под каким углом рассматривать.
"Хунта" и "каратели" в этом отношении вторичны, а вот само наименование "цели" уже им "гордость" за его обстрел внушает. Типа -"мы погём".
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16.07.2021 00:24 Відповісти
1. рассматривалось под углом "появится в СМИ ОРДЛО"
2. в СМИ обеих сторон никогда не появляется "нами нанесен удар по нас.пункту такому-то", там всегда сообщается "по позициям противника". Нас.пункты называются, когда сообщение имеет форму "противник обстрелял/нанес удар по нас.пункту Х"
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16.07.2021 08:59 Відповісти
Ничего.. вода камень точит Так и названия Пример - Юзовка - Сталино - Донецк.. Луганск- Ворошиловград - Луганск, Екатеринослав - Днепропетровск - Днепр, Станислав - Ивано Франковск и т.д. и к Бахмуту привыкнут ( тем более это родное, историческое название, а не надуманное..)
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16.07.2021 09:08 Відповісти
Бидло мокшанське хоч цей Нью-Йорк "пабєділо"
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15.07.2021 21:55 Відповісти
и то не факт.
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15.07.2021 22:14 Відповісти
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині - Цензор.НЕТ 1593
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15.07.2021 21:57 Відповісти
Гарний був дім, цегельна кладка унікальна. Руцький мир прийшов - усе в гімно!!!
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15.07.2021 22:07 Відповісти
Помстились Байдену.
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15.07.2021 22:13 Відповісти
Путлер хочет отжать футбольный клуб Шахтер Донецк,видимо РАБссия хочет создать сборную из донецких бразильцев Рината Ахметова... Кооператив ОЗЕРО спец по отжатию Крымов Абхазий Осетий и прочих Приднестровий с Крымом....скоро и до Американских Москвов доберецца... Отжиматель долбанный...
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15.07.2021 22:13 Відповісти
та просто ***** оно галимое
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15.07.2021 22:26 Відповісти
мрази кацапо-фашисткие!
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15.07.2021 22:23 Відповісти
больной госпитале-лепрозорный.
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15.07.2021 22:24 Відповісти
не, когда это все закончится? или до настоящего Н.Йорка доберутся???
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15.07.2021 22:40 Відповісти
Манхэттен не пострадал?
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15.07.2021 22:53 Відповісти
На очереди воронеж
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15.07.2021 23:04 Відповісти
Как бы кацапы не облюбовали город с таким названием...
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15.07.2021 22:59 Відповісти
Они его и так любят, подспудно. А на бОльшее - фейслбло треснет...
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15.07.2021 23:29 Відповісти
Это новость показатель полного бессилия Украины, как государства. Ладно забрали Крым, без малейшего сопротивления. Оттяпали самые промышленные и густонаселённые районы Донбасса, особо тоже не сопротивлялись. Потом говорили с высоких трибун, что армия новая, одна из лучших в Европе. Но сейчас опять тоже самое, опять не можем защитить даже ту землю, которая у нас осталась. Полная бессилие государства, за что платим налоги, если государство даже одну, но самую главную функцию не в состоянии выполнить.
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16.07.2021 01:31 Відповісти
Потерпіть, головнокомандуючий до параду готується, не до цього, "бамбіть" буде пізніше.
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16.07.2021 03:21 Відповісти
Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині - Цензор.НЕТ 4849
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16.07.2021 07:57 Відповісти
Путин *****!!! И его мрази марионетки Швондеры такое же подобное дерьмо.
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16.07.2021 09:32 Відповісти
 
 