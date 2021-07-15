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Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку і дах гаража.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 19:30 російські окупанти обстріляли смт. Нью-Йорк, укотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варто. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку і дах гаража. Інформації про постраждалих на даний момент немає", - написав він.
Кириленко додав, що правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за ст.438 КК України. Деталі події встановлюються.
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По этому Закону Верховная Рада имеет право самостоятельно определять и принимать решения о переименовании того или иного города, той или иной улицы, по представлениям Украинского института национальной памяти, по представлениям экспертного сообщества
Нью Йорк, это первоначальное название, которое позже сменили на Новгородское.
А первое название улица получила в 1928 году, с тех пор она Артема. Пора декомунизировать
А чтобы название считалось названием, его кто должен назвать - звери?
Главная улица Донецка в 1880-х годах была единственной улицей населенного пункта и называлась Первая линия.
С 1869 по 1924 года город носил название Юзовка в честь своего основателя - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE предпринимателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джона Юза (Хьюза, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. John Hughes).
Примерно такие же джоны юзы основывали и американский Нью Йорк с его 1-й, 2-й, 3-й .... 86-й улицами
До советской власти еще дохрена и больше лет(48 - почти полвека) и всё это время она НЕ была ул.Артема. Но какое-то название, как минимум для почтовых отправлений, у неё ведь должно было быть?
«Люди называли» считай народное название. Мкр Дохловка, Скула например, думаешь это официальные названия? Их так люди называли
В Юзовке пол-века была улица 1-я линия. Там пол-века было безвластие?
Расстрелять ракетами пенопластовую статую свободы ?
"Хунта" и "каратели" в этом отношении вторичны, а вот само наименование "цели" уже им "гордость" за его обстрел внушает. Типа -"мы погём".
2. в СМИ обеих сторон никогда не появляется "нами нанесен удар по нас.пункту такому-то", там всегда сообщается "по позициям противника". Нас.пункты называются, когда сообщение имеет форму "противник обстрелял/нанес удар по нас.пункту Х"