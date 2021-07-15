Російські окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку і дах гаража.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 19:30 російські окупанти обстріляли смт. Нью-Йорк, укотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варто. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку і дах гаража. Інформації про постраждалих на даний момент немає", - написав він.

Кириленко додав, що правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за ст.438 КК України. Деталі події встановлюються.















