"Зрада пришла откуда не ждали": в популярном ресторане Каменского на стенде захваченный Крым отнесли к территории РФ. ФОТО

В Каменском Днепропетровской области в популярном ресторане "Navigator" на стенде со странами оккупированный РФ Крым изобразили как часть России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Горсовет" со ссылкой на пост в Facebook в группе "Черный список Магазинов и товаров Днепра."

"Зрада пришла откуда не ждали", - написано в сообщении.

На фотография четко видно, к какой из стран отнесена территория оккупированного Крыма.



