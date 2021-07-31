"Зрада пришла откуда не ждали": в популярном ресторане Каменского на стенде захваченный Крым отнесли к территории РФ. ФОТО
В Каменском Днепропетровской области в популярном ресторане "Navigator" на стенде со странами оккупированный РФ Крым изобразили как часть России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Горсовет" со ссылкой на пост в Facebook в группе "Черный список Магазинов и товаров Днепра."
"Зрада пришла откуда не ждали", - написано в сообщении.
На фотография четко видно, к какой из стран отнесена территория оккупированного Крыма.
Топ комментарии
+78 Алекс Мышкевич
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свободным с проживанием не в камерах а в рабочих общагах то есть чел не сидел на зоне
а принудительно работал на какомто предприятии... то есть многие там же и оставались
жить в обчем биомусор со всего совка....
https://www.google.com/maps/place/Navihator/@48.5127665,34.4971436,11z/data=!4m11!1m2!2m1!1z0L3QsNCy0ZbQs9Cw0YLQvtGA!3m7!1s0x0:0xc9b289f1f404466!8m2!3d48.5127625!4d34.5933663!9m1!1b1!15sChLQvdCw0LLRltCz0LDRgtC-0YBaFCIS0L3QsNCy0ZbQs9Cw0YLQvtGAkgEKcmVzdGF1cmFudJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOSmJpMWhRbmxSUlJBQg
Привык думать, что в Днепре Украинцев немало!