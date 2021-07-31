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В поселке на Николаевщине нашли 500 снарядов времен прошлых войн. ФОТО

В поселке городского типа Врадиевка в Первомайском районе Николаевской области провели плановое техническое обследование территории и за три дня там обнаружили почти 500 снарядов времен прошлых войн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

В течение 27-30 июля пиротехники обследовали 5,8 га местности и изъяли 493 артснаряда калибром 45 мм, 9 калибром 85 мм взрывоопасных предметов. На следующей неделе работы будут продолжены.

30 июля, путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожили 502 артснаряда.

В поселке на Николаевщине нашли 500 снарядов времен прошлых войн 01
В поселке на Николаевщине нашли 500 снарядов времен прошлых войн 02

Автор: 

боеприпасы (2374) Николаевская область (2159) ГСЧС (5052)


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Топ комментарии
+4
Говноеды РАБссии оставили даже на дне Черного моря 1200 бочек химического оружия ИПРИТ и ЛЮИЗИТ...в районе Ласточкиного гнезда в Крыму лежат 400 бочек...,говорит спецкорр НТВ Алексей Пивоваров...,я бы вам Крысам рюсаским закатил бы 10 000 бочек...с ИПРИТОМ...
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31.07.2021 15:25 Ответить
+4
совковые вояки бросали вагоны боеприпасов и бежали... бежали и бежали.... одни спасали шкуры, другие ни за что не хотели воевать за совок и суку-сталина....
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31.07.2021 16:27 Ответить
+2
та нікуда ніччого не пірнало, німці, захваченими танками т-34 під Дубно, не тільки мацкву брали... ще й Берлін в 45-му захищали.... ось така правда....
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31.07.2021 20:42 Ответить
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нашли 500 а уничтожили 502 ... ))
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31.07.2021 15:12 Ответить
..напевно хотліа якась чуня написати "п'ять сотень",тоді було б ок. Але ж вирішила,що "мноґа букаф",тому й лажа....
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31.07.2021 17:10 Ответить
Говноеды РАБссии оставили даже на дне Черного моря 1200 бочек химического оружия ИПРИТ и ЛЮИЗИТ...в районе Ласточкиного гнезда в Крыму лежат 400 бочек...,говорит спецкорр НТВ Алексей Пивоваров...,я бы вам Крысам рюсаским закатил бы 10 000 бочек...с ИПРИТОМ...
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31.07.2021 15:25 Ответить
85 мм это скорее всего танковые с т34.
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31.07.2021 15:27 Ответить
Єто скорее всего под зенитную пушку, она появилась раньше танковой.
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31.07.2021 15:54 Ответить
А прошлых это каких?
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31.07.2021 15:55 Ответить
45мм под знаменитую сорокопятку-,,прощай,Рродина,,.......
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31.07.2021 16:15 Ответить
совковые вояки бросали вагоны боеприпасов и бежали... бежали и бежали.... одни спасали шкуры, другие ни за что не хотели воевать за совок и суку-сталина....
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31.07.2021 16:27 Ответить
а потім то все пірнуло на мінус 500 як мінімум,з озборєнням разом,а звитяжні шахтарі з трактористами їх на гора видали...
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31.07.2021 17:18 Ответить
та нікуда ніччого не пірнало, німці, захваченими танками т-34 під Дубно, не тільки мацкву брали... ще й Берлін в 45-му захищали.... ось така правда....
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31.07.2021 20:42 Ответить
знаю такі факти)
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31.07.2021 20:56 Ответить
а пуйловські казки, то для дибілів - кацапів і для ватного взброду...
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31.07.2021 21:29 Ответить
 
 