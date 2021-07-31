В поселке на Николаевщине нашли 500 снарядов времен прошлых войн. ФОТО
В поселке городского типа Врадиевка в Первомайском районе Николаевской области провели плановое техническое обследование территории и за три дня там обнаружили почти 500 снарядов времен прошлых войн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
В течение 27-30 июля пиротехники обследовали 5,8 га местности и изъяли 493 артснаряда калибром 45 мм, 9 калибром 85 мм взрывоопасных предметов. На следующей неделе работы будут продолжены.
30 июля, путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожили 502 артснаряда.
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