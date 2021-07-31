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У селищі на Миколаївщині знайшли 500 снарядів часів минулих воєн. ФОТО

У селищі міського типу Врадіївка в Первомайському районі Миколаївської області провели планове технічне обстеження території і за три дні там виявили майже 500 снарядів часів минулих воєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Упродовж 27-30 липня піротехніки обстежили 5,8 га місцевості і вилучили 493 артснаряди калібру 45 мм, 9 вибухонебезпечних предметів калібру 85 мм. Наступного тижня роботи будуть продовжені.

30 липня шляхом контрольованого підриву піротехніки знищили 502 артснаряди.

У селищі на Миколаївщині знайшли 500 снарядів часів минулих воєн 01
У селищі на Миколаївщині знайшли 500 снарядів часів минулих воєн 02

Автор: 

боєприпаси (2310) Миколаївська область (2311) ДСНС (5194)


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Топ коментарі
+4
Говноеды РАБссии оставили даже на дне Черного моря 1200 бочек химического оружия ИПРИТ и ЛЮИЗИТ...в районе Ласточкиного гнезда в Крыму лежат 400 бочек...,говорит спецкорр НТВ Алексей Пивоваров...,я бы вам Крысам рюсаским закатил бы 10 000 бочек...с ИПРИТОМ...
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31.07.2021 15:25 Відповісти
+4
совковые вояки бросали вагоны боеприпасов и бежали... бежали и бежали.... одни спасали шкуры, другие ни за что не хотели воевать за совок и суку-сталина....
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31.07.2021 16:27 Відповісти
+2
та нікуда ніччого не пірнало, німці, захваченими танками т-34 під Дубно, не тільки мацкву брали... ще й Берлін в 45-му захищали.... ось така правда....
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31.07.2021 20:42 Відповісти
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нашли 500 а уничтожили 502 ... ))
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31.07.2021 15:12 Відповісти
..напевно хотліа якась чуня написати "п'ять сотень",тоді було б ок. Але ж вирішила,що "мноґа букаф",тому й лажа....
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31.07.2021 17:10 Відповісти
Говноеды РАБссии оставили даже на дне Черного моря 1200 бочек химического оружия ИПРИТ и ЛЮИЗИТ...в районе Ласточкиного гнезда в Крыму лежат 400 бочек...,говорит спецкорр НТВ Алексей Пивоваров...,я бы вам Крысам рюсаским закатил бы 10 000 бочек...с ИПРИТОМ...
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31.07.2021 15:25 Відповісти
85 мм это скорее всего танковые с т34.
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31.07.2021 15:27 Відповісти
Єто скорее всего под зенитную пушку, она появилась раньше танковой.
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31.07.2021 15:54 Відповісти
А прошлых это каких?
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31.07.2021 15:55 Відповісти
45мм под знаменитую сорокопятку-,,прощай,Рродина,,.......
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31.07.2021 16:15 Відповісти
совковые вояки бросали вагоны боеприпасов и бежали... бежали и бежали.... одни спасали шкуры, другие ни за что не хотели воевать за совок и суку-сталина....
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31.07.2021 16:27 Відповісти
а потім то все пірнуло на мінус 500 як мінімум,з озборєнням разом,а звитяжні шахтарі з трактористами їх на гора видали...
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31.07.2021 17:18 Відповісти
та нікуда ніччого не пірнало, німці, захваченими танками т-34 під Дубно, не тільки мацкву брали... ще й Берлін в 45-му захищали.... ось така правда....
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31.07.2021 20:42 Відповісти
знаю такі факти)
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31.07.2021 20:56 Відповісти
а пуйловські казки, то для дибілів - кацапів і для ватного взброду...
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31.07.2021 21:29 Відповісти
 
 