У селищі на Миколаївщині знайшли 500 снарядів часів минулих воєн. ФОТО

У селищі міського типу Врадіївка в Первомайському районі Миколаївської області провели планове технічне обстеження території і за три дні там виявили майже 500 снарядів часів минулих воєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Упродовж 27-30 липня піротехніки обстежили 5,8 га місцевості і вилучили 493 артснаряди калібру 45 мм, 9 вибухонебезпечних предметів калібру 85 мм. Наступного тижня роботи будуть продовжені.

30 липня шляхом контрольованого підриву піротехніки знищили 502 артснаряди.



