Костел святого Николая горит в Киеве. ФОТО
В Киеве в пятницу вечером возник пожар в костеле святого Николая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели"
"Горит вторая (задняя) часть здания. На месте работают три расчета пожарных", - указано в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем Телеграм канале, что городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая по улице Большой Васильковской.
"Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2", - написал он.
В Фейсбук-сообщиестве ДТП-Киев опубликовали фото пожара.
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"У 21:49 заявка надійшла. Ранг пожежі 2, техніка слідує. Загоряння на першому та другому поверсі з перекиданням на дах будівлі", - повідомили у пресцентрі відомства.
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