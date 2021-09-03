РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9534 посетителя онлайн
Новости Фото
21 995 42

Костел святого Николая горит в Киеве. ФОТО

В Киеве в пятницу вечером возник пожар в костеле святого Николая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели"

"Горит вторая (задняя) часть здания. На месте работают три расчета пожарных", - указано в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем Телеграм канале, что городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле святого Николая по улице Большой Васильковской.

"Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2", - написал он.

В Фейсбук-сообщиестве ДТП-Киев опубликовали фото пожара.

Костел святого Николая горит в Киеве 01
Костел святого Николая горит в Киеве 02

Автор: 

Киев (25505) пожар (5938)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
Зеленский в Киев вернулся что ли?
показать весь комментарий
03.09.2021 22:34
+38
Шо,величайший бедоносец вернулся?!!
В США на востоке потоп,на западе пожар. Хорошо сьездил!
показать весь комментарий
03.09.2021 22:35
+25
Хосподя, да как бы его в Москву отправить бы...может и там свезёт.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский в Киев вернулся что ли?
показать весь комментарий
03.09.2021 22:34 Ответить
Пора б уже ,а то "слуги" вашего выбора уже к ментам пристают,чтоб отсосать
показать весь комментарий
03.09.2021 23:06 Ответить
ага. сыграл Органом на оргАне)))
показать весь комментарий
04.09.2021 10:55 Ответить
Шо,величайший бедоносец вернулся?!!
В США на востоке потоп,на западе пожар. Хорошо сьездил!
показать весь комментарий
03.09.2021 22:35 Ответить
Хосподя, да как бы его в Москву отправить бы...может и там свезёт.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:42 Ответить
Кацап, ти палишся. Українці ніколи не кажуть слов "Хосподя" і "свезёт." А тим більше не пишуть москва з великої літери
показать весь комментарий
03.09.2021 22:58 Ответить
Хочу тебе розчарувати, кацапчик. То все було до приїзду Зеленського.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:55 Ответить
А ты в адвокаты к зеленогнойному записался, хвамилию его прям с большой буквы кнопаешь, защищать ринулся, да кацапчик под прикрытием?
показать весь комментарий
03.09.2021 23:09 Ответить
кацапчик - это тот, кто в косоворотке ходит и тот кто за него жопу ревет
показать весь комментарий
04.09.2021 00:19 Ответить
Ты что,расеянин?
показать весь комментарий
04.09.2021 08:47 Ответить
https://t.me/KyivOperativ/80387 t.me/KyivOperativ/80387

"У 21:49 заявка надійшла. Ранг пожежі 2, техніка слідує. Загоряння на першому та другому поверсі з перекиданням на дах будівлі", - повідомили у пресцентрі відомства.
Костел святого Николая горит в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5539

.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:37 Ответить
Горит как Нотр-Дам.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:39 Ответить
У нас тут - ничего не горит, в Мариуполе. По крайней мере- не вижу. А вот громыхнуло минуту назад- знатно! Опаньки- ещё раз! ... Так и живем.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:44 Ответить
Война громыхает или небеса?
показать весь комментарий
03.09.2021 22:50 Ответить
Война. Без вариантов. Щас- тихо. Дважды громыхнуло.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:53 Ответить
Хмарна погода трималася у Маріуполі увесь день. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Друга половина дня без опадів.
показать весь комментарий
03.09.2021 22:57 Ответить
Красивенное здание, жаль если выгорит..
показать весь комментарий
03.09.2021 22:45 Ответить
Расия сабака подожгла
показать весь комментарий
03.09.2021 22:51 Ответить
Интересно бы знать причину пожара... По ************* дежурный забыл кипятильник или кацапня подпалила нагадить
показать весь комментарий
03.09.2021 22:52 Ответить
Мабуть ГРУшник свічку підпалив...
показать весь комментарий
03.09.2021 22:57 Ответить
Ага приезжал на "шпили" посмотреть
показать весь комментарий
04.09.2021 00:21 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2021 22:57 Ответить
Орган надеюсь уцелелКостел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7711
показать весь комментарий
03.09.2021 22:58 Ответить
Свет и радость несут только горящие упцрп-шные сараи
показать весь комментарий
03.09.2021 23:12 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2021 23:17 Ответить
я сам неверующий,но я неверующий Киевского патриархата..я за Украину....то есть,пойми-я отношусь ко всем продавцам рая одинаково ,они мне противны.
показать весь комментарий
03.09.2021 23:31 Ответить
Я сам такой же. Но от такой горящей достопримечательности радости не испытываю.
показать весь комментарий
03.09.2021 23:51 Ответить
Понимаете, для рационально-мыслящего человека, достопримечательность типа религиозного центра - достопримечательность на уровне заспиртованного убийцы-экспоната в музее криминалистики: как экспонат - интересно, но вдруг сгорит - ну не жалко, поверьте! )
показать весь комментарий
04.09.2021 02:12 Ответить
Рациональность без правильной морали приводит к отвратительным результатам☝️
показать весь комментарий
04.09.2021 08:18 Ответить
Хомячки фотки на ФБ с флагом Украины запиливают, как было, когда нотрдам горел?
показать весь комментарий
03.09.2021 23:23 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=1900288113485399
показать весь комментарий
04.09.2021 00:34 Ответить
скверно.
дом органной музыки.
показать весь комментарий
04.09.2021 02:58 Ответить
ШВАЛИ КГБЭШНЫЕ ПОДОЖГЛИ !!!
показать весь комментарий
04.09.2021 04:00 Ответить
Диверсия. Это надо в первую очередь рассматривать. Военные склады закончились - начали прицельно бить по нашим символам. Сексоты вошли в раж.
показать весь комментарий
04.09.2021 05:09 Ответить
Лавра не горить ще поки?
показать весь комментарий
04.09.2021 06:02 Ответить
 
 