Костел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ. ФОТО

У Києві в п'ятницю ввечері виникла пожежа в костелі святого Миколая.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня".

"Горить друга (задня) частину будівлі. На місці працюють три розрахунки пожежних", - зазначено в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму Телеграм-каналі, що міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і 4 одиниці техніки ліквідують пожежу в Костелі Святого Миколая по вулиці Великій Васильківській.

"Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі. Ранг пожежі-2", - написав він.

У Фейсбук-спільноті ДТП-Київ опублікували фото пожежі.



