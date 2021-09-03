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Костел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ. ФОТО

У Києві в п'ятницю ввечері виникла пожежа в костелі святого Миколая.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня".

"Горить друга (задня) частину будівлі. На місці працюють три розрахунки пожежних", - зазначено в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму Телеграм-каналі, що міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і 4 одиниці техніки ліквідують пожежу в Костелі Святого Миколая по вулиці Великій Васильківській.

"Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі. Ранг пожежі-2", - написав він.

У Фейсбук-спільноті ДТП-Київ опублікували фото пожежі.

Костел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ 01
Костел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ 02

Київ (19463) пожежа (4325)


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Топ коментарі
+47
Зеленский в Киев вернулся что ли?
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03.09.2021 22:34
+38
Шо,величайший бедоносец вернулся?!!
В США на востоке потоп,на западе пожар. Хорошо сьездил!
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03.09.2021 22:35
+25
Хосподя, да как бы его в Москву отправить бы...может и там свезёт.
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03.09.2021 22:42
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Зеленский в Киев вернулся что ли?
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03.09.2021 22:34 Відповісти
Пора б уже ,а то "слуги" вашего выбора уже к ментам пристают,чтоб отсосать
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03.09.2021 23:06 Відповісти
ага. сыграл Органом на оргАне)))
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04.09.2021 10:55 Відповісти
Шо,величайший бедоносец вернулся?!!
В США на востоке потоп,на западе пожар. Хорошо сьездил!
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03.09.2021 22:35 Відповісти
Хосподя, да как бы его в Москву отправить бы...может и там свезёт.
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03.09.2021 22:42 Відповісти
Кацап, ти палишся. Українці ніколи не кажуть слов "Хосподя" і "свезёт." А тим більше не пишуть москва з великої літери
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03.09.2021 22:58 Відповісти
Хочу тебе розчарувати, кацапчик. То все було до приїзду Зеленського.
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03.09.2021 22:55 Відповісти
А ты в адвокаты к зеленогнойному записался, хвамилию его прям с большой буквы кнопаешь, защищать ринулся, да кацапчик под прикрытием?
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03.09.2021 23:09 Відповісти
кацапчик - это тот, кто в косоворотке ходит и тот кто за него жопу ревет
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04.09.2021 00:19 Відповісти
Ты что,расеянин?
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04.09.2021 08:47 Відповісти
https://t.me/KyivOperativ/80387 t.me/KyivOperativ/80387

"У 21:49 заявка надійшла. Ранг пожежі 2, техніка слідує. Загоряння на першому та другому поверсі з перекиданням на дах будівлі", - повідомили у пресцентрі відомства.
Костел святого Николая горит в Киеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 5539

.
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03.09.2021 22:37 Відповісти
Горит как Нотр-Дам.
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03.09.2021 22:39 Відповісти
У нас тут - ничего не горит, в Мариуполе. По крайней мере- не вижу. А вот громыхнуло минуту назад- знатно! Опаньки- ещё раз! ... Так и живем.
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03.09.2021 22:44 Відповісти
Война громыхает или небеса?
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03.09.2021 22:50 Відповісти
Война. Без вариантов. Щас- тихо. Дважды громыхнуло.
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03.09.2021 22:53 Відповісти
Хмарна погода трималася у Маріуполі увесь день. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Друга половина дня без опадів.
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03.09.2021 22:57 Відповісти
Красивенное здание, жаль если выгорит..
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03.09.2021 22:45 Відповісти
Расия сабака подожгла
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03.09.2021 22:51 Відповісти
Интересно бы знать причину пожара... По ************* дежурный забыл кипятильник или кацапня подпалила нагадить
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03.09.2021 22:52 Відповісти
Мабуть ГРУшник свічку підпалив...
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03.09.2021 22:57 Відповісти
Ага приезжал на "шпили" посмотреть
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04.09.2021 00:21 Відповісти
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03.09.2021 22:57 Відповісти
Орган надеюсь уцелелКостел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7711
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03.09.2021 22:58 Відповісти
Свет и радость несут только горящие упцрп-шные сараи
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03.09.2021 23:12 Відповісти
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03.09.2021 23:17 Відповісти
я сам неверующий,но я неверующий Киевского патриархата..я за Украину....то есть,пойми-я отношусь ко всем продавцам рая одинаково ,они мне противны.
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03.09.2021 23:31 Відповісти
Я сам такой же. Но от такой горящей достопримечательности радости не испытываю.
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03.09.2021 23:51 Відповісти
Понимаете, для рационально-мыслящего человека, достопримечательность типа религиозного центра - достопримечательность на уровне заспиртованного убийцы-экспоната в музее криминалистики: как экспонат - интересно, но вдруг сгорит - ну не жалко, поверьте! )
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04.09.2021 02:12 Відповісти
Рациональность без правильной морали приводит к отвратительным результатам☝️
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04.09.2021 08:18 Відповісти
Хомячки фотки на ФБ с флагом Украины запиливают, как было, когда нотрдам горел?
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03.09.2021 23:23 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1900288113485399
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04.09.2021 00:34 Відповісти
скверно.
дом органной музыки.
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04.09.2021 02:58 Відповісти
ШВАЛИ КГБЭШНЫЕ ПОДОЖГЛИ !!!
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04.09.2021 04:00 Відповісти
Диверсия. Это надо в первую очередь рассматривать. Военные склады закончились - начали прицельно бить по нашим символам. Сексоты вошли в раж.
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04.09.2021 05:09 Відповісти
Лавра не горить ще поки?
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04.09.2021 06:02 Відповісти
 
 