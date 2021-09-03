Костел святого Миколая горить у Києві, - ЗМІ. ФОТО
У Києві в п'ятницю ввечері виникла пожежа в костелі святого Миколая.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня".
"Горить друга (задня) частину будівлі. На місці працюють три розрахунки пожежних", - зазначено в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив на своєму Телеграм-каналі, що міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і 4 одиниці техніки ліквідують пожежу в Костелі Святого Миколая по вулиці Великій Васильківській.
"Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі. Ранг пожежі-2", - написав він.
У Фейсбук-спільноті ДТП-Київ опублікували фото пожежі.
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В США на востоке потоп,на западе пожар. Хорошо сьездил!
"У 21:49 заявка надійшла. Ранг пожежі 2, техніка слідує. Загоряння на першому та другому поверсі з перекиданням на дах будівлі", - повідомили у пресцентрі відомства.
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