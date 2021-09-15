С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Алексеем Куленко простились на Кировоградщине. ФОТО
В селе Покотилово Голованевского района Кировоградской области 15 сентября прошла церемония прощания с воином 57-й отдельной мотопехотной бригады Алексеем Куленко.
Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.
По подсчетам издания, проститься с погибшим пришли три сотни человек. Похоронили бойца в селе Орлово, где он родился и вырос. В районе объявили День траура.
Также на улице Дружбы в Покотилово, где более 20 лет жил Алексей Куленко, пришли его родные, односельчане и боевые побратимы. Оттуда тело погибшего увезли на кладбище в Орлово, где похоронили рядом с бабушкой.
Отцу бойца Валентину Куленко вручили грамоту уважения и скорби от Вооруженных сил Украины, отмечается в публикации.
Алексей Куленко родился 30 марта 1985 года. С апреля этого года находился на службе в 17-м ОМПБ 57-й отдельной мотопехотной бригады. Служил старшим солдатом, наводчиком батальона. Погиб 11 сентября в районе поселка Причепиловка Новоайдарского района Луганской области от осколочных ранений, полученных при минометном обстреле позиций ВСУ российскими войсками. У него остались отец и трое дочерей.
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