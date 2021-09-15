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С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Алексеем Куленко простились на Кировоградщине. ФОТО

В селе Покотилово Голованевского района Кировоградской области 15 сентября прошла церемония прощания с воином 57-й отдельной мотопехотной бригады Алексеем Куленко.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

По подсчетам издания, проститься с погибшим пришли три сотни человек. Похоронили бойца в селе Орлово, где он родился и вырос. В районе объявили День траура.

Также на улице Дружбы в Покотилово, где более 20 лет жил Алексей Куленко, пришли его родные, односельчане и боевые побратимы. Оттуда тело погибшего увезли на кладбище в Орлово, где похоронили рядом с бабушкой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Алексеем Куленко простятся завтра на Кировоградщине. ФОТО

Отцу бойца Валентину Куленко вручили грамоту уважения и скорби от Вооруженных сил Украины, отмечается в публикации.

С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Алексеем Куленко простились на Кировоградщине 01
С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Алексеем Куленко простились на Кировоградщине 02

Алексей Куленко родился 30 марта 1985 года. С апреля этого года находился на службе в 17-м ОМПБ 57-й отдельной мотопехотной бригады. Служил старшим солдатом, наводчиком батальона. Погиб 11 сентября в районе поселка Причепиловка Новоайдарского района Луганской области от осколочных ранений, полученных при минометном обстреле позиций ВСУ российскими войсками. У него остались отец и трое дочерей.

Также смотрите: Украинский воин 57-й ОМПБр Алексей Куленко погиб 11 сентября на Донбассе. ФОТО

Автор: 

похороны (1529) Ян Осока (1501) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) Кировоградская область (630)


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Світла пам"ять ,Герою !!! Потвори зелені ,ви за все відповісте !!!
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15.09.2021 19:02 Ответить
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15.09.2021 19:07 Ответить
Вічна та світла пам'ять Захиснику України
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15.09.2021 19:19 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ

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15.09.2021 19:50 Ответить
Світла пам'ять..
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15.09.2021 20:06 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....

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15.09.2021 20:14 Ответить
 
 