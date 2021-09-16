На границе с Россией пограничники устанавливают новые заграждения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обеспечение безопасности на государственной границе в значительной степени зависит от его надлежащего обустройства. Именно поэтому Госпогранслужба продолжает системную работу по усилению инженерного обустройства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Особое внимание уделяется участку российско-украинской границы. Наряду с правительственным планом по инженерному обустройству границы в соответствии с ведомственными мероприятий пограничного ведомства созданы комплексные инженерные группы. Их первоочередной задачей является обустройство противотранспортных заграждений на направлениях, где существует угроза с последующим наращиванием других элементов", - говорится в сообщении

В частности, работы продолжаются в пределах Сумской области. К ним привлекается техника инженерных подразделений пограничного отряда и других органов охраны границы.

Кроме этого, для оборудования границы в рамках взаимодействия привлечена и специальная военная инженерная техника, которая значительно усиливает проведения работ.

Также отмечается, что в соответствии с законодательством и решением СНБО Госпогранслужба совместно с Госгеокадастром и органами местного самоуправления активизировала работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Подчеркивается, что надлежащее обустройство государственной границы важно не только для безопасности, но и для обороны: "Наравне с повышением пограничной безопасности - снижение миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов. Вместе с тем фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии".

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Кроме того, в практику внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы. Интегрированная система базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.





