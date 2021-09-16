На границе с Россией пограничники устанавливают новые заграждения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Обеспечение безопасности на государственной границе в значительной степени зависит от его надлежащего обустройства. Именно поэтому Госпогранслужба продолжает системную работу по усилению инженерного обустройства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Особое внимание уделяется участку российско-украинской границы. Наряду с правительственным планом по инженерному обустройству границы в соответствии с ведомственными мероприятий пограничного ведомства созданы комплексные инженерные группы. Их первоочередной задачей является обустройство противотранспортных заграждений на направлениях, где существует угроза с последующим наращиванием других элементов", - говорится в сообщении
В частности, работы продолжаются в пределах Сумской области. К ним привлекается техника инженерных подразделений пограничного отряда и других органов охраны границы.
Кроме этого, для оборудования границы в рамках взаимодействия привлечена и специальная военная инженерная техника, которая значительно усиливает проведения работ.
Также отмечается, что в соответствии с законодательством и решением СНБО Госпогранслужба совместно с Госгеокадастром и органами местного самоуправления активизировала работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Подчеркивается, что надлежащее обустройство государственной границы важно не только для безопасности, но и для обороны: "Наравне с повышением пограничной безопасности - снижение миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов. Вместе с тем фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии".
Кроме того, в практику внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы. Интегрированная система базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.
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Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев
Від тебе дууже тхне ******.
таких соседей имеючи под боком, и врагов не надо..
Як https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416 повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.
Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та членів НАТО й держав-партнерів.
У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.
Уперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час маневрів заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
видимо, для нас это не достижимые технологии..
турки построили на границе с Ираком..