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На границе с Россией пограничники устанавливают новые заграждения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обеспечение безопасности на государственной границе в значительной степени зависит от его надлежащего обустройства. Именно поэтому Госпогранслужба продолжает системную работу по усилению инженерного обустройства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Особое внимание уделяется участку российско-украинской границы. Наряду с правительственным планом по инженерному обустройству границы в соответствии с ведомственными мероприятий пограничного ведомства созданы комплексные инженерные группы. Их первоочередной задачей является обустройство противотранспортных заграждений на направлениях, где существует угроза с последующим наращиванием других элементов", - говорится в сообщении

В частности, работы продолжаются в пределах Сумской области. К ним привлекается техника инженерных подразделений пограничного отряда и других органов охраны границы.

Кроме этого, для оборудования границы в рамках взаимодействия привлечена и специальная военная инженерная техника, которая значительно усиливает проведения работ.

На границе с Россией пограничники устанавливают новые заграждения 01

Также отмечается, что в соответствии с законодательством и решением СНБО Госпогранслужба совместно с Госгеокадастром и органами местного самоуправления активизировала работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

На границе с Россией пограничники устанавливают новые заграждения 02

Подчеркивается, что надлежащее обустройство государственной границы важно не только для безопасности, но и для обороны: "Наравне с повышением пограничной безопасности - снижение миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов. Вместе с тем фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии".

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Кроме того, в практику внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы. Интегрированная система базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля.

На границе с Россией пограничники устанавливают новые заграждения 03
На границе с Россией пограничники устанавливают новые заграждения 04
На границе с Россией пограничники устанавливают новые заграждения 05

Госпогранслужба (6431) граница (5270) Сумская область (3129)


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Топ комментарии
+19
Це ж стіна Яценюка, над якою всі ржали.
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16.09.2021 15:13
+10
Навіть не сумніваюсь, що зебілята вже віжжать від захвату )
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16.09.2021 15:21
+9
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16.09.2021 15:23
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Правила форума Совет форумчан
Це ж стіна Яценюка, над якою всі ржали.
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16.09.2021 15:13 Ответить
Не. Эт теперь тоже досягнення Зе
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16.09.2021 15:18 Ответить
Навіть не сумніваюсь, що зебілята вже віжжать від захвату )
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16.09.2021 15:21 Ответить
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16.09.2021 15:23 Ответить
осматривает первый лярд на посту премьера)
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16.09.2021 15:42 Ответить
Ты бредишь уже конкретно
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16.09.2021 15:38 Ответить
Не совсем. Там рокадной дороги не хватает. Схалтурили малость.
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16.09.2021 16:36 Ответить
Да, кацапами
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16.09.2021 15:19 Ответить
Вони наповнені....росіскими трупцами.
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16.09.2021 15:20 Ответить
Нет, я проверял -

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

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16.09.2021 15:29 Ответить
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев

Від тебе дууже тхне ******.
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16.09.2021 15:41 Ответить
Не смерди пацак і не їж багато лайна.
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16.09.2021 15:50 Ответить
МДК - сила!!)
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16.09.2021 15:20 Ответить
только так!.. ров с крокодилами и ядерные фугасы каждый километр..

таких соседей имеючи под боком, и врагов не надо..
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16.09.2021 15:22 Ответить
Выложить дно рвов ящиками с водкой - на неделю любое наступление остановится...
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16.09.2021 15:28 Ответить
То не стіна навколо рашки, то опалубка.
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16.09.2021 15:27 Ответить
20 вересня розпочинаються українсько-американські військові навчання RAPID TRIDENT - 2021, в яких візьмуть участь 6 тисяч військових з різних країн.

Як https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416 повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та членів НАТО й держав-партнерів.

У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.

Уперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час маневрів заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
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16.09.2021 15:38 Ответить
Нужно военные базы делать по всей границе и весь вооруженный состав там базироваться должен и не только Украинский, а и США и Великобритании и Канады и Запада в целом.
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16.09.2021 15:44 Ответить
Під час Другої Світової війни американські бомбардувальники В-24 літали з аеродрому у Полтаві бомбардувати фашистську Німеччину. Так продовжіть традицію. Нехай американські стратегічні бомбардувальники і авіація ППО США знову на тому ж аеродромі хоча б залітали на дозаправку (для початку). Ну а розверталися для заходу на посадку на цей аеродром ще над москвою ( або хоч над Воронежем ). От побачите, прийдуть до влади патріоти України на зміну нинішнім клоунам, буде американська база в Україна і не одна. Підписували у Будапешті меморандум, то тепер welcome to Ukraine.
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16.09.2021 16:22 Ответить
Да что ты будешь делать?Опять спам не открывается😭😭😭
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16.09.2021 15:48 Ответить
Ось таку треба стіну будувати

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16.09.2021 15:55 Ответить
турки построили границу с Ираком..

видимо, для нас это не достижимые технологии..

турки построили на границе с Ираком..

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16.09.2021 16:13 Ответить
у америкосов между мексикой по выше будет и у Израиля между палестиной
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16.09.2021 18:29 Ответить
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17.09.2021 16:51 Ответить
Tak tak , tam patom krakadilov treba , a v kustah kapkani na medveda
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16.09.2021 15:55 Ответить
я считаю такой ров очень нужным.... широкий и глубокий рыть и рыть нужно спешить круглосуточно...его не только не перепрыгнешь но главное не переедешь....это громадная задержка транспорта врага и живой силе...((
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16.09.2021 15:56 Ответить
Молодцы.Работайте парни
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16.09.2021 16:06 Ответить
жаль экскаватор...рыть должны рабиновичи с мураевыми...всей шайкой лопатами без черенков...
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16.09.2021 17:45 Ответить
Ещё раньше всё это надо было делать, а не тогда, когда жареный петух клюнет в пятую точку...
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19.02.2022 17:48 Ответить
 
 