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С погибшим на Донбассе в результате российского обстрела воином 57-й ОМПБр Демьяном Даныливым простятся 18 сентября на Львовщине. ФОТО

В субботу, 18 сентября, в селе Рудники Николаевского района Львовской области в 11.00 начнется церемония прощания с Демьяном Петровичем Даныливым, 1997 года рождения, старшим солдатом, командиром боевой машины-командиром отделения 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, погибшим 13 сентября в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения головы, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.

Встреча тела погибшего военнослужащего в Николаеве состоится в ночь с 17 на 18 сентября примерно в 03:30, сообщает Цензор.НЕТ.

На следующий день из Николаева в село Рудники в 09.45 от городского Дворца культуры отправляется автобус со всеми желающими проститься с Героем.

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У Демьяна Данылива остались мать, трое братьев и две сестры.

С погибшим на Донбассе в результате российского обстрела воином 57-й ОМПБр Демьяном Даныливым простятся 18 сентября на Львовщине 01

Автор: 

похороны (1529) смерть (9223) военнослужащие (6137) Ян Осока (1501) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) Львовская область (2904)


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