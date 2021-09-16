С погибшим на Донбассе в результате российского обстрела воином 57-й ОМПБр Демьяном Даныливым простятся 18 сентября на Львовщине. ФОТО
В субботу, 18 сентября, в селе Рудники Николаевского района Львовской области в 11.00 начнется церемония прощания с Демьяном Петровичем Даныливым, 1997 года рождения, старшим солдатом, командиром боевой машины-командиром отделения 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, погибшим 13 сентября в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения головы, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.
Встреча тела погибшего военнослужащего в Николаеве состоится в ночь с 17 на 18 сентября примерно в 03:30, сообщает Цензор.НЕТ.
На следующий день из Николаева в село Рудники в 09.45 от городского Дворца культуры отправляется автобус со всеми желающими проститься с Героем.
У Демьяна Данылива остались мать, трое братьев и две сестры.
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