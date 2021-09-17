Мужчина застрелился из помпового ружья в туалете харьковского кафе, - Нацполиция. ФОТО
В Харькове мужчина застрелился в туалете кафе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о том, что мужчина застрелился в кафе, расположенном на проспекте Независимости в городе Харькове, поступило в полицию в 14:18.
Предварительно установлено, что мужчина 1965 года рождения, предприниматель в ресторанном бизнесе, выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие официально зарегистрирована на покойного. По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
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+8 Вася Шевченко #371210
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Психически не здоровый был. 100% из электората ЗЕ, СН или ОПЗЖ и старухи колясочницы.
в одном Вы правы, обсуждать и задавать вопросы (даже самому себе) интересно только думающим и анализирующим даже преподносимую скудную информацию...
Приверы? Да хотя бы посмотрите на разного рода безуглых, юрченков и зе.
во-вторых факт самоубийства ещё не установлен
ему было 36 лет
В общем это не хорошо...
лет десять назад тоже один из травмата застрелился, в глуши леса, км 10 от трассы...так его магазин в центре потом раза три перепродавали...а другой просто попал под лошадь...пардон, лошадь копытом в нору луговой собачки "попала"....
Застрелись он в квартире, у наследников могут возникнуть проблемы при продаже.
Обязательно найдется сосед-доброжелатель, который расскажет все подробности,
потенциальным покупателям...
Чи воно на місці - не виявлено
Самогубство ?
Чи ні ...