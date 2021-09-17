Мужчина застрелился из помпового ружья в туалете харьковского кафе, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове мужчина застрелился в туалете кафе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о том, что мужчина застрелился в кафе, расположенном на проспекте Независимости в городе Харькове, поступило в полицию в 14:18.

Предварительно установлено, что мужчина 1965 года рождения, предприниматель в ресторанном бизнесе, выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие официально зарегистрирована на покойного. По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.