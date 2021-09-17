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Новини Фото Силовики
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Чоловік застрелився з помпової рушниці в туалеті харківського кафе, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові чоловік застрелився в туалеті кафе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік застрелився з помпової рушниці в туалеті харківського кафе, - Нацполіція 01

Повідомлення про те, що чоловік застрелився в кафе, розташованому на проспекті Незалежності в місті Харкові, надійшло в поліцію о 14:18.

Чоловік застрелився з помпової рушниці в туалеті харківського кафе, - Нацполіція 02

Попередньо встановлено, що чоловік 1965 року народження, підприємець у ресторанному бізнесі, вистрілив собі в голову з помпової рушниці. Зброя офіційно зареєстрована на покійного. За місцем проживання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне.

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Чоловік застрелився з помпової рушниці в туалеті харківського кафе, - Нацполіція 03

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) самогубство (633) силовики (2513) Харків (5589)


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Топ коментарі
+8
т.е. он с суицидальной мыслью (и оружием) поперся в кафе, оставив записку дома??? а нафига так усложнять??? какой-то мутняк....
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17.09.2021 17:52
+6
не хотел дома коврики пачкать, а то жена заругает.
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17.09.2021 18:18
+6
если бы я выпил стакан хорошего скотча то сразу понял что жизнь то оказывается налаживается и сразу перехотел стреляться
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17.09.2021 18:35
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СУИЦИД - ВЫСШАЯ МЕРА САМОКРИТИКИ.

Психически не здоровый был. 100% из электората ЗЕ, СН или ОПЗЖ и старухи колясочницы.
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17.09.2021 17:50 Відповісти
Служака, ты портянки второй месяц не меняешь! Воняют!
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17.09.2021 18:07 Відповісти
Так сходите в баню, помойтесь, и вонять не будите.
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18.09.2021 01:46 Відповісти
т.е. он с суицидальной мыслью (и оружием) поперся в кафе, оставив записку дома??? а нафига так усложнять??? какой-то мутняк....
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17.09.2021 17:52 Відповісти
не хотел дома коврики пачкать, а то жена заругает.
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17.09.2021 18:18 Відповісти
реальный привид..
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18.09.2021 03:21 Відповісти
да малоли..... может дома когда он созрел до этого была семья. дети, написал,оставил чтобы наверняка она не затерялась....и уехал на работу .там и спустил курок...так он решил, так ему захотелось...нечего тут обсуждать и фантозировать как дети....вижу уже сопливые обсуждают....((
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17.09.2021 18:45 Відповісти
кстати тут нигде не указано что это было его кафе (т.е. его работа) и если все же его кафе - чего б стрелялся в туалете а не в кабинете?

в одном Вы правы, обсуждать и задавать вопросы (даже самому себе) интересно только думающим и анализирующим даже преподносимую скудную информацию...
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17.09.2021 18:57 Відповісти
ему 56 лет он помещение это под ресторан арендовал. с арендаторшей пишут был конфликт .дома записка на работе помпа зарегестрированная и всё на пока только эта инфа...
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17.09.2021 19:10 Відповісти
жаль мужика. Аренда - дело хлипкое.
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17.09.2021 19:42 Відповісти
в статье такого нет...
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17.09.2021 19:45 Відповісти
в харьковских новостях...
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17.09.2021 20:40 Відповісти
Не все так просто,в аду разберутся...
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17.09.2021 18:55 Відповісти
С нарушением психики могут и не такое выкидывать.

Приверы? Да хотя бы посмотрите на разного рода безуглых, юрченков и зе.
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18.09.2021 01:48 Відповісти
Прочитал эту новость моему коту, и он трезвенник, сказал что полный бред, и сразу выпив банку валерьянки, и чувствовал себя побитой собакой.
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17.09.2021 17:59 Відповісти
Дома было как то скучновато.....
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17.09.2021 17:59 Відповісти
не ну а шо? паприколу же.
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17.09.2021 18:08 Відповісти
Странный комплект, на столе. Нет ни единой литровой бутылки дорогостоящего классного бухла, пустой. Есть только бутыль "Пепси", практически опорожненная. Как-то странно... я не совсем представляю себе количество бухла, которое бы я выглушил, если бы решился на такой поступок.
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17.09.2021 18:19 Відповісти
если бы я выпил стакан хорошего скотча то сразу понял что жизнь то оказывается налаживается и сразу перехотел стреляться
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17.09.2021 18:35 Відповісти
во-первых, это был его ресторан под названием "Чили"

во-вторых факт самоубийства ещё не установлен

ему было 36 лет
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17.09.2021 18:19 Відповісти
В тексте новости, однако, ему несколько поболее, верно? Аж 56 лет. Но тоже, не возраст для стрельбы в себя.
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17.09.2021 18:23 Відповісти
довольно пафосное место, там когда-то кажется был аргентинский гриль
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17.09.2021 18:41 Відповісти
Ну наехали на тебя..ну бизнес отбирают..Ну компромат,как твою жену дагестанец чпокает в очко..Ну что теперь-самого себя стрелять? Бред.
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17.09.2021 18:23 Відповісти
Самоубийство решает собственные проблемы...но создает их для других...иногда и перекладывает их на жену...детей....

В общем это не хорошо...
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17.09.2021 18:32 Відповісти
Респект и Уважуха. Настоящий джигит
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17.09.2021 18:40 Відповісти
По моему уже было...тоже самоубийство на пороге дома....знаем, читали....

лет десять назад тоже один из травмата застрелился, в глуши леса, км 10 от трассы...так его магазин в центре потом раза три перепродавали...а другой просто попал под лошадь...пардон, лошадь копытом в нору луговой собачки "попала"....
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17.09.2021 18:59 Відповісти
Очень предусмотрительно.

Застрелись он в квартире, у наследников могут возникнуть проблемы при продаже.

Обязательно найдется сосед-доброжелатель, который расскажет все подробности,

потенциальным покупателям...
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17.09.2021 19:32 Відповісти
А де на фото - выстрелил себе в голову из помпового ружья. Источник:

Чи воно на місці - не виявлено

Самогубство ?

Чи ні ...
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17.09.2021 20:10 Відповісти
теперь из за этого мудака туалет мыть нужно !
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17.09.2021 20:31 Відповісти
 
 