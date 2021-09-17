Чоловік застрелився з помпової рушниці в туалеті харківського кафе, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові чоловік застрелився в туалеті кафе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про те, що чоловік застрелився в кафе, розташованому на проспекті Незалежності в місті Харкові, надійшло в поліцію о 14:18.

Попередньо встановлено, що чоловік 1965 року народження, підприємець у ресторанному бізнесі, вистрілив собі в голову з помпової рушниці. Зброя офіційно зареєстрована на покійного. За місцем проживання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.