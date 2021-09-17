Чоловік застрелився з помпової рушниці в туалеті харківського кафе, - Нацполіція. ФОТО
У Харкові чоловік застрелився в туалеті кафе.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Повідомлення про те, що чоловік застрелився в кафе, розташованому на проспекті Незалежності в місті Харкові, надійшло в поліцію о 14:18.
Попередньо встановлено, що чоловік 1965 року народження, підприємець у ресторанному бізнесі, вистрілив собі в голову з помпової рушниці. Зброя офіційно зареєстрована на покійного. За місцем проживання загиблого слідчі знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
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+6 Зэлэный_Змий
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+6 Smith Wesson
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Психически не здоровый был. 100% из электората ЗЕ, СН или ОПЗЖ и старухи колясочницы.
в одном Вы правы, обсуждать и задавать вопросы (даже самому себе) интересно только думающим и анализирующим даже преподносимую скудную информацию...
Приверы? Да хотя бы посмотрите на разного рода безуглых, юрченков и зе.
во-вторых факт самоубийства ещё не установлен
ему было 36 лет
В общем это не хорошо...
лет десять назад тоже один из травмата застрелился, в глуши леса, км 10 от трассы...так его магазин в центре потом раза три перепродавали...а другой просто попал под лошадь...пардон, лошадь копытом в нору луговой собачки "попала"....
Застрелись он в квартире, у наследников могут возникнуть проблемы при продаже.
Обязательно найдется сосед-доброжелатель, который расскажет все подробности,
потенциальным покупателям...
Чи воно на місці - не виявлено
Самогубство ?
Чи ні ...