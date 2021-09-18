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Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщиил в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области.

"На линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена"", - отмечается в сообщении.

По информации полиции, правоохранители в течение часа установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье, которое направят на экспертизу.

"Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пятнадцати лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса. Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются", - резюмировали в Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция 01
Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция 02
Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция 03
Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция 04
Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция 05

убийство (6484) Белгород-Днестровский (116)


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Топ комментарии
+10
видать пол убитого пока не установили... сейчас это не так просто ...
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18.09.2021 18:12
+7
..застрелил мужчину ???
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18.09.2021 18:16
+6
А почему не " Человек застрелил мужчину"?
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18.09.2021 18:10
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Картечь??

С ружжом и в баре...краще " незабаром"..
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18.09.2021 18:08 Ответить
Вулична злочинність. З неї все починається, нею і закінчується.
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18.09.2021 18:12 Ответить
Бандит грабил посетителей? Видать не первый раз значит.
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18.09.2021 18:30 Ответить
В Затоке очень опасно купаться в море. Особенно в районе железнодорожного моста. Там сильное течение и несколько моих знакомых утонули. Тонут дети, гибнут взрослые. Спасателей там я не видел.

«На пляже базы отдыха «Ирина» в курортном поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля 2021 года. Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы».

Источник:

«В Затоке продолжаются поиски женщины 1980 года рождения, которая днем 2 сентября 2021 года покинула гостиницу на Лазурной улице, где работала, и не вернулась. Ее сопровождал еще один работник гостиницы - житель Винницы 2002 года рождения. Его тело нашли вчера в море на расстоянии примерно 30 метров от берега, сообщили «Думской» в полиции.

Около поселка Затока в Белгород-Днестровском районе Одесской области осенью перевернулся и затонул пассажирский катер.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что в результате происшествия 12 человек погибли, 23 человека спасены, продолжаются поиски.

«Днем 17 октября прогулочное судно «Иволга» вышло из частной базы для прогулки в акватории Черного моря в районе города Белгород-Днестровский. По предварительным данным на борту находилось 36 человек. При возвращении на базу примерно в 16.00 судно перевернулось», - говорится в сообщении.

Однажды танкер «Delfi» «застукали» в феврале 2017-го в момент слива нефтепродуктов в море неподалеку от портопункта Бугаз (филиал порта Белгород-Днестровский) около Затоки. Источник: https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1221139

Весной 2007 года сильный шторм выбросил на пляж в Затоке сразу два небольших сухогруза «*******» и «Века».

Они продолжительное время пугали отдыхающих своими ржавыми корпусами и лишь в 2009 году «*******» прямо на пляже порезали на металлолом.

Очень опасно для жизни совершать прогулки по Днестровскому лиману на прогулочном катере «ВЛАДИМИР». 7 июня 2021 года на борту судна возник пожар. Владелец плавсредства пытался спасти свое имущество подручными средствами и получил ожоги тела.

Силовикам в Затоке, лучше не показываться на глаза. Могут «отметелить» и поломать ребра отдыхающему, как на этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=dW7Mxr3h8Ps

Даже если Вы не утонете в море, и Вас не покалечат дубинками силовики, то не исключено, что местный шалун может Вас зарезать ножом. Источник: https://tsn.ua/ru/********/zarezal-i-pohitil-sumku-v-kurortnoy-zatoke-paren-ubil-muzhchinu-1818133.html

Если Вы думаете, что в Каролино Бугазе Вам ничего не угрожает, то Вы ошибаетесь. 18-летний житель Одесской области получил ножевое ранение после ссоры со своим 36-летним знакомым. Как сообщила пресс-служба ГУНП, инцидент произошел возле одного из магазинов Каролино-Бугаза. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки, а затем между ними началась ссора, во время которой мужчина достал нож, ударил юношу в живот и ушел. Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-pyanaya-ssora-zakonchilos-pon-149159/

Но могут и застрелить. 18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека. Источник:

В этом чудесном райском месте местные предприниматели предложат Вам отведать тигровых креветок изготовленных из ЖЕЛАТИНА. Смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OokBfA9a_U0&t=33s
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18.09.2021 20:26 Ответить
Опять опередили меня молодые. Там на фото под номером 13 явно следы картечи на стекле или пластике вроде. Видать волки в Затоке бродят к холодам ближе. Запасливый стрелок оказался.
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18.09.2021 20:38 Ответить
Я хорошо помню как в 1961г поменяли деньги 1 к 10 и появился рубчик маленький, жёлто-бежевый, хрустел сильно, таким казался вдалым. Предыдущий был как лапоть жмаканый, размером ну пусть как блокнот средний. С не привычки посылали за хлебом с 6 копейками---городская булка так стоила, французской ещё долго её называли.
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18.09.2021 20:58 Ответить
І в 1980-му буде каммунізм..

Таки так і було...

😁
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18.09.2021 21:09 Ответить
и шо?
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18.09.2021 18:10 Ответить
А почему не " Человек застрелил мужчину"?
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18.09.2021 18:10 Ответить
видать пол убитого пока не установили... сейчас это не так просто ...
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18.09.2021 18:12 Ответить
убитого на экспертизу!
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18.09.2021 18:55 Ответить
єкспертиза показала,что он уже пришел убитый ...
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18.09.2021 22:04 Ответить
Там теж Трухін?)
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18.09.2021 19:08 Ответить
..застрелил мужчину ???
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18.09.2021 18:16 Ответить
"Винтовка - рождает Власть!" - Мао Цзе Дун
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19.09.2021 00:20 Ответить
тут причина важна что б понять человека застрелили или сепара...
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18.09.2021 18:14 Ответить
так кто кого застрелил, чел быка или бык чела?))
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18.09.2021 18:14 Ответить
This is a question...
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18.09.2021 18:18 Ответить
русскій мір, безсмислєнний і бєспощадний
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18.09.2021 18:15 Ответить
Заявить, що його "не було за ружжом" і знову будуть з місяць шукати і вивчати записи камер відеонагляду, Прецедент на бориспільській трасі вже є.
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18.09.2021 18:17 Ответить
В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана... Второй пошел после харьковского. Зеля, квартал тоже подойдёт!

Лупоглазый комсомолец разумков, который привёл бубу на нашу голову, ещё надеется остаться в политике после ареста хрыпатого за госизмену! Ну-ну! Оптимист, однако...
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18.09.2021 18:22 Ответить
Маруся Климова-пайми любмаго...©

))
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18.09.2021 18:30 Ответить
Гєна мєдвєдєв, нє пріставай!
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18.09.2021 18:35 Ответить
З пісеньки слів не викинеш...))

😍
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18.09.2021 18:48 Ответить
Если тебя зовут Маруся Климова, то песню «Мурка» ты с детства знаешь наизусть. Все знакомые то и дело напоминают, что, согласно этой самой песенке, твое жизненное предназначение - простить любимого. Но правда ли это? Ведь любимый - отставной военный, настоящий полковник - относится к Мурке так, что прощать его совсем не хочется… Может, судьба предназначила Марусе Климовой быть клоуном в цирке? А что, ей это нравится! Ни о чем, кроме цирковой арены, она не думает.
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18.09.2021 19:25 Ответить
А какая настоящая фамилия Разумкова?
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18.09.2021 20:28 Ответить
мостовой
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18.09.2021 21:15 Ответить
А із под поли торчал обрєз..
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18.09.2021 18:28 Ответить
"Будет сидеть! Я сказал..." (с)
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18.09.2021 19:03 Ответить
Походу застрелили трансгендера.
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18.09.2021 19:13 Ответить
И вообще.....Жена трупа заявила!
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19.09.2021 00:21 Ответить
завалила
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19.09.2021 00:23 Ответить
Добро пожаловать в Затоку. Приятного отдыха!
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19.09.2021 11:14 Ответить
К черту подробности...

18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека

"Намедни, в одном из баров на территории одного из курортных поселков на берегу одного из морей некоторый мужчина из одного из видов травмоопасного приспособления нанес кое-какие увечья одному из человеков"
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19.09.2021 14:27 Ответить
 
 