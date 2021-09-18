Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщиил в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области.

"На линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена"", - отмечается в сообщении.

По информации полиции, правоохранители в течение часа установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье, которое направят на экспертизу.

"Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пятнадцати лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса. Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются", - резюмировали в Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж









