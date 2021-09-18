Мужчина застрелил человека в баре Затоки, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека.
Об этом Цензор.НЕТ сообщиил в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области.
"На линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена"", - отмечается в сообщении.
По информации полиции, правоохранители в течение часа установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье, которое направят на экспертизу.
"Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пятнадцати лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса. Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются", - резюмировали в Нацполиции.
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С ружжом и в баре...краще " незабаром"..
«На пляже базы отдыха «Ирина» в курортном поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля 2021 года. Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы».
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«В Затоке продолжаются поиски женщины 1980 года рождения, которая днем 2 сентября 2021 года покинула гостиницу на Лазурной улице, где работала, и не вернулась. Ее сопровождал еще один работник гостиницы - житель Винницы 2002 года рождения. Его тело нашли вчера в море на расстоянии примерно 30 метров от берега, сообщили «Думской» в полиции.
Около поселка Затока в Белгород-Днестровском районе Одесской области осенью перевернулся и затонул пассажирский катер.
Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что в результате происшествия 12 человек погибли, 23 человека спасены, продолжаются поиски.
«Днем 17 октября прогулочное судно «Иволга» вышло из частной базы для прогулки в акватории Черного моря в районе города Белгород-Днестровский. По предварительным данным на борту находилось 36 человек. При возвращении на базу примерно в 16.00 судно перевернулось», - говорится в сообщении.
Однажды танкер «Delfi» «застукали» в феврале 2017-го в момент слива нефтепродуктов в море неподалеку от портопункта Бугаз (филиал порта Белгород-Днестровский) около Затоки. Источник: https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1221139
Весной 2007 года сильный шторм выбросил на пляж в Затоке сразу два небольших сухогруза «*******» и «Века».
Они продолжительное время пугали отдыхающих своими ржавыми корпусами и лишь в 2009 году «*******» прямо на пляже порезали на металлолом.
Очень опасно для жизни совершать прогулки по Днестровскому лиману на прогулочном катере «ВЛАДИМИР». 7 июня 2021 года на борту судна возник пожар. Владелец плавсредства пытался спасти свое имущество подручными средствами и получил ожоги тела.
Силовикам в Затоке, лучше не показываться на глаза. Могут «отметелить» и поломать ребра отдыхающему, как на этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=dW7Mxr3h8Ps
Даже если Вы не утонете в море, и Вас не покалечат дубинками силовики, то не исключено, что местный шалун может Вас зарезать ножом. Источник: https://tsn.ua/ru/********/zarezal-i-pohitil-sumku-v-kurortnoy-zatoke-paren-ubil-muzhchinu-1818133.html
Если Вы думаете, что в Каролино Бугазе Вам ничего не угрожает, то Вы ошибаетесь. 18-летний житель Одесской области получил ножевое ранение после ссоры со своим 36-летним знакомым. Как сообщила пресс-служба ГУНП, инцидент произошел возле одного из магазинов Каролино-Бугаза. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки, а затем между ними началась ссора, во время которой мужчина достал нож, ударил юношу в живот и ушел. Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-pyanaya-ssora-zakonchilos-pon-149159/
Но могут и застрелить. 18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека. Источник:
В этом чудесном райском месте местные предприниматели предложат Вам отведать тигровых креветок изготовленных из ЖЕЛАТИНА. Смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OokBfA9a_U0&t=33s
Таки так і було...
😁
Лупоглазый комсомолец разумков, который привёл бубу на нашу голову, ещё надеется остаться в политике после ареста хрыпатого за госизмену! Ну-ну! Оптимист, однако...
))
😍
18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека
"Намедни, в одном из баров на территории одного из курортных поселков на берегу одного из морей некоторый мужчина из одного из видов травмоопасного приспособления нанес кое-какие увечья одному из человеков"