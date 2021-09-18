Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18 вересня в одному з барів Затоки чоловік із мисливської рушниці застрелив людину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіції Одеської області.

"На лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена", - наголошується в повідомленні.

За інформацією поліції, правоохоронці упродовж години встановили і доставили в територіальний відділ поліції чоловіка, який підозрюється у скоєнні цього кримінального злочину. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину - мисливську рушницю, яку направлять на експертизу.

"Наразі слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п'ятнадцяти років ув'язнення. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж кодексу. Ведеться слідство, обставини події встановлюються", - резюмували в Нацполіції.

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