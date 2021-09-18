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Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18 вересня в одному з барів Затоки чоловік із мисливської рушниці застрелив людину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіції Одеської області.

"На лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена", - наголошується в повідомленні.

За інформацією поліції, правоохоронці упродовж години встановили і доставили в територіальний відділ поліції чоловіка, який підозрюється у скоєнні цього кримінального злочину. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину - мисливську рушницю, яку направлять на експертизу.

"Наразі слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п'ятнадцяти років ув'язнення. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж кодексу. Ведеться слідство, обставини події встановлюються", - резюмували в Нацполіції.

Дивіться також: На одній із баз відпочинку в курортній Затоці горіли будиночки, евакуювали 25 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція 01
Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція 02
Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція 03
Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція 04
Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція 05

Автор: 

вбивство (3088) Затока (53)


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Топ коментарі
+10
видать пол убитого пока не установили... сейчас это не так просто ...
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18.09.2021 18:12
+7
..застрелил мужчину ???
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18.09.2021 18:16
+6
А почему не " Человек застрелил мужчину"?
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18.09.2021 18:10
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Картечь??

С ружжом и в баре...краще " незабаром"..
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18.09.2021 18:08 Відповісти
Вулична злочинність. З неї все починається, нею і закінчується.
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18.09.2021 18:12 Відповісти
Бандит грабил посетителей? Видать не первый раз значит.
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18.09.2021 18:30 Відповісти
В Затоке очень опасно купаться в море. Особенно в районе железнодорожного моста. Там сильное течение и несколько моих знакомых утонули. Тонут дети, гибнут взрослые. Спасателей там я не видел.

«На пляже базы отдыха «Ирина» в курортном поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля 2021 года. Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы».

Источник:

«В Затоке продолжаются поиски женщины 1980 года рождения, которая днем 2 сентября 2021 года покинула гостиницу на Лазурной улице, где работала, и не вернулась. Ее сопровождал еще один работник гостиницы - житель Винницы 2002 года рождения. Его тело нашли вчера в море на расстоянии примерно 30 метров от берега, сообщили «Думской» в полиции.

Около поселка Затока в Белгород-Днестровском районе Одесской области осенью перевернулся и затонул пассажирский катер.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что в результате происшествия 12 человек погибли, 23 человека спасены, продолжаются поиски.

«Днем 17 октября прогулочное судно «Иволга» вышло из частной базы для прогулки в акватории Черного моря в районе города Белгород-Днестровский. По предварительным данным на борту находилось 36 человек. При возвращении на базу примерно в 16.00 судно перевернулось», - говорится в сообщении.

Однажды танкер «Delfi» «застукали» в феврале 2017-го в момент слива нефтепродуктов в море неподалеку от портопункта Бугаз (филиал порта Белгород-Днестровский) около Затоки. Источник: https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1221139

Весной 2007 года сильный шторм выбросил на пляж в Затоке сразу два небольших сухогруза «*******» и «Века».

Они продолжительное время пугали отдыхающих своими ржавыми корпусами и лишь в 2009 году «*******» прямо на пляже порезали на металлолом.

Очень опасно для жизни совершать прогулки по Днестровскому лиману на прогулочном катере «ВЛАДИМИР». 7 июня 2021 года на борту судна возник пожар. Владелец плавсредства пытался спасти свое имущество подручными средствами и получил ожоги тела.

Силовикам в Затоке, лучше не показываться на глаза. Могут «отметелить» и поломать ребра отдыхающему, как на этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=dW7Mxr3h8Ps

Даже если Вы не утонете в море, и Вас не покалечат дубинками силовики, то не исключено, что местный шалун может Вас зарезать ножом. Источник: https://tsn.ua/ru/********/zarezal-i-pohitil-sumku-v-kurortnoy-zatoke-paren-ubil-muzhchinu-1818133.html

Если Вы думаете, что в Каролино Бугазе Вам ничего не угрожает, то Вы ошибаетесь. 18-летний житель Одесской области получил ножевое ранение после ссоры со своим 36-летним знакомым. Как сообщила пресс-служба ГУНП, инцидент произошел возле одного из магазинов Каролино-Бугаза. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки, а затем между ними началась ссора, во время которой мужчина достал нож, ударил юношу в живот и ушел. Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-pyanaya-ssora-zakonchilos-pon-149159/

Но могут и застрелить. 18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека. Источник:

В этом чудесном райском месте местные предприниматели предложат Вам отведать тигровых креветок изготовленных из ЖЕЛАТИНА. Смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OokBfA9a_U0&t=33s
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18.09.2021 20:26 Відповісти
Опять опередили меня молодые. Там на фото под номером 13 явно следы картечи на стекле или пластике вроде. Видать волки в Затоке бродят к холодам ближе. Запасливый стрелок оказался.
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18.09.2021 20:38 Відповісти
Я хорошо помню как в 1961г поменяли деньги 1 к 10 и появился рубчик маленький, жёлто-бежевый, хрустел сильно, таким казался вдалым. Предыдущий был как лапоть жмаканый, размером ну пусть как блокнот средний. С не привычки посылали за хлебом с 6 копейками---городская булка так стоила, французской ещё долго её называли.
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18.09.2021 20:58 Відповісти
І в 1980-му буде каммунізм..

Таки так і було...

😁
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18.09.2021 21:09 Відповісти
и шо?
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18.09.2021 18:10 Відповісти
А почему не " Человек застрелил мужчину"?
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18.09.2021 18:10 Відповісти
видать пол убитого пока не установили... сейчас это не так просто ...
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18.09.2021 18:12 Відповісти
убитого на экспертизу!
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18.09.2021 18:55 Відповісти
єкспертиза показала,что он уже пришел убитый ...
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18.09.2021 22:04 Відповісти
Там теж Трухін?)
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18.09.2021 19:08 Відповісти
..застрелил мужчину ???
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18.09.2021 18:16 Відповісти
"Винтовка - рождает Власть!" - Мао Цзе Дун
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19.09.2021 00:20 Відповісти
тут причина важна что б понять человека застрелили или сепара...
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18.09.2021 18:14 Відповісти
так кто кого застрелил, чел быка или бык чела?))
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18.09.2021 18:14 Відповісти
This is a question...
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18.09.2021 18:18 Відповісти
русскій мір, безсмислєнний і бєспощадний
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18.09.2021 18:15 Відповісти
Заявить, що його "не було за ружжом" і знову будуть з місяць шукати і вивчати записи камер відеонагляду, Прецедент на бориспільській трасі вже є.
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18.09.2021 18:17 Відповісти
В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана... Второй пошел после харьковского. Зеля, квартал тоже подойдёт!

Лупоглазый комсомолец разумков, который привёл бубу на нашу голову, ещё надеется остаться в политике после ареста хрыпатого за госизмену! Ну-ну! Оптимист, однако...
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18.09.2021 18:22 Відповісти
Маруся Климова-пайми любмаго...©

))
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18.09.2021 18:30 Відповісти
Гєна мєдвєдєв, нє пріставай!
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18.09.2021 18:35 Відповісти
З пісеньки слів не викинеш...))

😍
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18.09.2021 18:48 Відповісти
Если тебя зовут Маруся Климова, то песню «Мурка» ты с детства знаешь наизусть. Все знакомые то и дело напоминают, что, согласно этой самой песенке, твое жизненное предназначение - простить любимого. Но правда ли это? Ведь любимый - отставной военный, настоящий полковник - относится к Мурке так, что прощать его совсем не хочется… Может, судьба предназначила Марусе Климовой быть клоуном в цирке? А что, ей это нравится! Ни о чем, кроме цирковой арены, она не думает.
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18.09.2021 19:25 Відповісти
А какая настоящая фамилия Разумкова?
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18.09.2021 20:28 Відповісти
мостовой
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18.09.2021 21:15 Відповісти
А із под поли торчал обрєз..
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18.09.2021 18:28 Відповісти
"Будет сидеть! Я сказал..." (с)
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18.09.2021 19:03 Відповісти
Походу застрелили трансгендера.
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18.09.2021 19:13 Відповісти
И вообще.....Жена трупа заявила!
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19.09.2021 00:21 Відповісти
завалила
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19.09.2021 00:23 Відповісти
Добро пожаловать в Затоку. Приятного отдыха!
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19.09.2021 11:14 Відповісти
К черту подробности...

18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека

"Намедни, в одном из баров на территории одного из курортных поселков на берегу одного из морей некоторый мужчина из одного из видов травмоопасного приспособления нанес кое-какие увечья одному из человеков"
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19.09.2021 14:27 Відповісти
 
 