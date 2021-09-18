Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
18 вересня в одному з барів Затоки чоловік із мисливської рушниці застрелив людину.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіції Одеської області.
"На лінію "102" надійшло повідомлення про стрілянину в одному з барів селища. На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена", - наголошується в повідомленні.
За інформацією поліції, правоохоронці упродовж години встановили і доставили в територіальний відділ поліції чоловіка, який підозрюється у скоєнні цього кримінального злочину. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину - мисливську рушницю, яку направлять на експертизу.
"Наразі слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п'ятнадцяти років ув'язнення. Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) цього ж кодексу. Ведеться слідство, обставини події встановлюються", - резюмували в Нацполіції.
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С ружжом и в баре...краще " незабаром"..
«На пляже базы отдыха «Ирина» в курортном поселке Затока нашли тело 13-летнего парня, отец которого погиб в море 17 июля 2021 года. Парня искали два дня. Спасатели вместе с водолазами и правоохранителями обследовали 800 квадратных метров дна, 30 квадратных километров поверхности воды и пять километров береговой полосы».
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«В Затоке продолжаются поиски женщины 1980 года рождения, которая днем 2 сентября 2021 года покинула гостиницу на Лазурной улице, где работала, и не вернулась. Ее сопровождал еще один работник гостиницы - житель Винницы 2002 года рождения. Его тело нашли вчера в море на расстоянии примерно 30 метров от берега, сообщили «Думской» в полиции.
Около поселка Затока в Белгород-Днестровском районе Одесской области осенью перевернулся и затонул пассажирский катер.
Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что в результате происшествия 12 человек погибли, 23 человека спасены, продолжаются поиски.
«Днем 17 октября прогулочное судно «Иволга» вышло из частной базы для прогулки в акватории Черного моря в районе города Белгород-Днестровский. По предварительным данным на борту находилось 36 человек. При возвращении на базу примерно в 16.00 судно перевернулось», - говорится в сообщении.
Однажды танкер «Delfi» «застукали» в феврале 2017-го в момент слива нефтепродуктов в море неподалеку от портопункта Бугаз (филиал порта Белгород-Днестровский) около Затоки. Источник: https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1221139
Весной 2007 года сильный шторм выбросил на пляж в Затоке сразу два небольших сухогруза «*******» и «Века».
Они продолжительное время пугали отдыхающих своими ржавыми корпусами и лишь в 2009 году «*******» прямо на пляже порезали на металлолом.
Очень опасно для жизни совершать прогулки по Днестровскому лиману на прогулочном катере «ВЛАДИМИР». 7 июня 2021 года на борту судна возник пожар. Владелец плавсредства пытался спасти свое имущество подручными средствами и получил ожоги тела.
Силовикам в Затоке, лучше не показываться на глаза. Могут «отметелить» и поломать ребра отдыхающему, как на этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=dW7Mxr3h8Ps
Даже если Вы не утонете в море, и Вас не покалечат дубинками силовики, то не исключено, что местный шалун может Вас зарезать ножом. Источник: https://tsn.ua/ru/********/zarezal-i-pohitil-sumku-v-kurortnoy-zatoke-paren-ubil-muzhchinu-1818133.html
Если Вы думаете, что в Каролино Бугазе Вам ничего не угрожает, то Вы ошибаетесь. 18-летний житель Одесской области получил ножевое ранение после ссоры со своим 36-летним знакомым. Как сообщила пресс-служба ГУНП, инцидент произошел возле одного из магазинов Каролино-Бугаза. Мужчины вместе распивали алкогольные напитки, а затем между ними началась ссора, во время которой мужчина достал нож, ударил юношу в живот и ушел. Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-oblasti-pyanaya-ssora-zakonchilos-pon-149159/
Но могут и застрелить. 18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека. Источник:
В этом чудесном райском месте местные предприниматели предложат Вам отведать тигровых креветок изготовленных из ЖЕЛАТИНА. Смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=OokBfA9a_U0&t=33s
Таки так і було...
😁
Лупоглазый комсомолец разумков, который привёл бубу на нашу голову, ещё надеется остаться в политике после ареста хрыпатого за госизмену! Ну-ну! Оптимист, однако...
))
😍
18 сентября в одном из баров Затоки мужчина из охотничьего ружья застрелил человека
"Намедни, в одном из баров на территории одного из курортных поселков на берегу одного из морей некоторый мужчина из одного из видов травмоопасного приспособления нанес кое-какие увечья одному из человеков"