"КиевПрайд-2021" прошел без нарушений общественного порядка, - Нацполиция. ФОТО

Состоявшийся в центре Киева марш равенства "КиевПрайд-2021" прошел без нарушений общественного порядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений правопорядка. Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано", - подчеркивают правоохранители.









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