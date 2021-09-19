"КиевПрайд-2021" прошел без нарушений общественного порядка, - Нацполиция. ФОТО
Состоявшийся в центре Киева марш равенства "КиевПрайд-2021" прошел без нарушений общественного порядка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
"Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений правопорядка. Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано", - подчеркивают правоохранители.
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+13 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий19.09.2021 14:03
+10 Владимир Пономаренко #471653
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+10 Злий Грицько
показать весь комментарий19.09.2021 13:54
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До подросткового возраста я росла обычной девочкой. У всех моих сверстников началось половое развитие, а у меня не было менструации. Со временем я оказалась единственной девочкой в классе, у которой не росла грудь.
Я смотрела фильмы с героями-монстрами и отождествляла себя именно с ними. Однажды наш класс повели смотреть фильм о половом созревании девушек. Это был крайне болезненный опыт. Я не понимала, почему все развиваются так, как там объясняли, а я - нет. В фильме ни слова не было о том, что существуют интерсекс-вариации.
Мне повезло, что в школе меня не травили. Если бы добавился еще и буллинг, я бы точно не выдержала. Мне и так было грустно и тяжело.
Мои мама и бабушка не волновались, что я не развиваюсь так, как другие девушки. Говорили: "Ничего страшного. Все будет". Но я чувствовала, что это не просто так. В конце концов, уговорила их отвести меня к гинекологу. Мне было 14 лет.
Врач сказала, что нужно заставить мои яичники работать. И назначила мне специальные прогревания. Я ходила на эти процедуры несколько месяцев раз в неделю, но результата не было. От этого стало еще печальнее.
В 15 лет отец отвез меня к врачам в Москву. Помню, как они быстро проходили мимо меня по коридору. Я даже не успевала поздороваться. Мне они ничего не объясняли. Только вызвали в кабинет отца.
Отец сказал, что мне должны сделать небольшую операцию - возможно, даже две. Я не знала, что именно мне делали. Девочки спрашивали в школе, а я не имела ни малейшего представления.
Однажды в разговоре с отцом кинула фразу, что лучше бы мне все внутри удалили. И услышала ответ: "Так тебе все и удалили!" Я была в шоке. Так я узнала, что мне удалили яичники.
Я все больше погружалась в комплексы и ненависть к себе.
У меня были сильные головокружения, и я пошла к неврологу. Врач спросил, может, я беременна. Объяснила, что мне удалили яичники. Тогда меня спросили о диагнозе. Я ничего не знала.
В интернете я нашла видео об интерсекс-людях и заметила, что моя ситуация перекликается с их историями.
Решила поднять все свои медицинские бумаги и позвонить врачу в Москву.
Когда ему звонила, рядом стояла мама. Мне было страшно.
Так в 22 года я узнала, что в пятнадцатилетнем возрасте мне удалили яичко и нефункциональные ткани с элементами тканей яичника. Именно с тех пор я принимаю гормоны.
Я также узнала, что меня есть мужские хромосомы. И у меня есть матка.
После этого у меня был серьезный разговор с отцом. Когда-то детские психологи посоветовали ему не говорить мне о моих особенностях. Он так и сделал. С тех пор я с ним не общаюсь.
Отец не признал своей ошибки: он должен был сказать мне правду сразу. Моя жизнь была бы другой.
Несколько дней после этих новостей я была в трансе. Не знала, как мне жить дальше. Но я очень быстро приняла себя. У меня теперь было слово для описания моей формы полового развития - "интерсекс". До этого я жила в тисках неопределенности.
Я открыла для себя, что интерсекс-вариации - это то, что присуще и другим людям, что с этим спокойно живут. Это не означает, что нужно страдать. Моя самооценка выросла во много раз.
Также я решила заниматься активизмом, чтобы помочь другим детям и подросткам избежать той травмы, которую пережила я. Это занимает много времени, но оно того стоит.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53984716
Але в нас - що - забороняють геям жити разом чи обмежують їх цивільні права???
Навіщо ці паради? Це вже пропагування. А особливо їх курація з боку влади? Складається враження, що геї та влада - одне й те саме.
- если ваш гендер - социальный конструкт ("среда заела"), то почему вы нам втирали, что это у вас врожденное?
- если у пассивных гом-тов имеется защитный рефлекс сфинктера, и вам нужно "научиться расслабляться" (начинающим - чтобы физиология не сопротивлялась), то почему гомосвязи - природная норма?
- если гомофобия встречается в природе (например обычай унизить соперника в стаде через изнасилование, или у мужских пар черных лебедей тяжко бьют гомосексуалов), то почему у людей это неприродно?
- почему в природе почти не встречается гомосексуальность (постоянная ориентация к особям своего пола), а есть пансексуальность, когда трахается все, что движется и не движется?
- почему из всех "природных" сексуальных "традиций" у животных (в т.ч. некрофилия, педофилия, проституция, полигамия, межвидовые вязки) вы считаете нормой только гом-м?
Вопрос натуралам: сколько эта антинаучная ахинея будет светиться у нас на улицах?
Например заместительный гомосексуализм на женских зонах. Наверное больше половины контингента вступает в отношения.
А некоторые мужики пробуют и "нравится". https://newrepublic.com/article/116378/macklemores-same-love-sends-wrong-message-about-being-gay Вот один выбрал
Да они сами открыто о выборе говорят
Притом, как вы общаетесь с собеседником - пропускаете половину аргументов. Мужик выбрал гомосексуализм и бахвалится. Ну скажите что-нибудь по сути.
https://www.youtube.com/watch?v=wtT2N0-4ehc&t=2s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 Дам еще случай (московское тв, но все-таки)
Гыдота!
Любой вменяемый украинец хочет видеть своих земляков здоровыми, бодрыми, смелыми, уважающими себя людьми! А не горсткой опущенных ********* и наркоманов!
Это зрада! Это ганьба!
Это геноцид Украины!!!
Потеряешь бдительность, полезешь искать баубеллюм, а наткнёшься на бакулюм - обхохочешься!!!
Нарушение суверенитета страны у нас не считается нарушением громадського порядку. Главное чтобы носителю высокой *************** идеи нос не разбили, а конституция это невнятная бумажка с туземными ритуальными заклинаниями.