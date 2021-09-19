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"КиевПрайд-2021" прошел без нарушений общественного порядка, - Нацполиция. ФОТО

Состоявшийся в центре Киева марш равенства "КиевПрайд-2021" прошел без нарушений общественного порядка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений правопорядка. Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано", - подчеркивают правоохранители.

КиевПрайд-2021 прошел без нарушений общественного порядка, - Нацполиция 01
КиевПрайд-2021 прошел без нарушений общественного порядка, - Нацполиция 02
КиевПрайд-2021 прошел без нарушений общественного порядка, - Нацполиция 03
КиевПрайд-2021 прошел без нарушений общественного порядка, - Нацполиция 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движению ЛГБТ-марша пыталась препятствовать женщина, которая улеглась на асфальт и кричала о превращении мальчиков в геев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25516) марш (632) Нацполиция (16458) ЛГБТ-сообщество (333)


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Топ комментарии
+13
😀😀😀

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19.09.2021 14:03
+10
Что даже не одного псевдонационалиста находящихся на ставке у Кремля не изнасиловали?!
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19.09.2021 13:53
+10
Хух... Ну слава богу, а то я собі міста прямо ненаходив...
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19.09.2021 13:54
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Ирина Куземко, 27 лет,

До подросткового возраста я росла обычной девочкой. У всех моих сверстников началось половое развитие, а у меня не было менструации. Со временем я оказалась единственной девочкой в классе, у которой не росла грудь.

Я смотрела фильмы с героями-монстрами и отождествляла себя именно с ними. Однажды наш класс повели смотреть фильм о половом созревании девушек. Это был крайне болезненный опыт. Я не понимала, почему все развиваются так, как там объясняли, а я - нет. В фильме ни слова не было о том, что существуют интерсекс-вариации.

Мне повезло, что в школе меня не травили. Если бы добавился еще и буллинг, я бы точно не выдержала. Мне и так было грустно и тяжело.

Мои мама и бабушка не волновались, что я не развиваюсь так, как другие девушки. Говорили: "Ничего страшного. Все будет". Но я чувствовала, что это не просто так. В конце концов, уговорила их отвести меня к гинекологу. Мне было 14 лет.

Врач сказала, что нужно заставить мои яичники работать. И назначила мне специальные прогревания. Я ходила на эти процедуры несколько месяцев раз в неделю, но результата не было. От этого стало еще печальнее.

В 15 лет отец отвез меня к врачам в Москву. Помню, как они быстро проходили мимо меня по коридору. Я даже не успевала поздороваться. Мне они ничего не объясняли. Только вызвали в кабинет отца.

Отец сказал, что мне должны сделать небольшую операцию - возможно, даже две. Я не знала, что именно мне делали. Девочки спрашивали в школе, а я не имела ни малейшего представления.

Однажды в разговоре с отцом кинула фразу, что лучше бы мне все внутри удалили. И услышала ответ: "Так тебе все и удалили!" Я была в шоке. Так я узнала, что мне удалили яичники.

Я все больше погружалась в комплексы и ненависть к себе.

У меня были сильные головокружения, и я пошла к неврологу. Врач спросил, может, я беременна. Объяснила, что мне удалили яичники. Тогда меня спросили о диагнозе. Я ничего не знала.

В интернете я нашла видео об интерсекс-людях и заметила, что моя ситуация перекликается с их историями.

Решила поднять все свои медицинские бумаги и позвонить врачу в Москву.

Когда ему звонила, рядом стояла мама. Мне было страшно.

Так в 22 года я узнала, что в пятнадцатилетнем возрасте мне удалили яичко и нефункциональные ткани с элементами тканей яичника. Именно с тех пор я принимаю гормоны.

Я также узнала, что меня есть мужские хромосомы. И у меня есть матка.

После этого у меня был серьезный разговор с отцом. Когда-то детские психологи посоветовали ему не говорить мне о моих особенностях. Он так и сделал. С тех пор я с ним не общаюсь.

Отец не признал своей ошибки: он должен был сказать мне правду сразу. Моя жизнь была бы другой.

Несколько дней после этих новостей я была в трансе. Не знала, как мне жить дальше. Но я очень быстро приняла себя. У меня теперь было слово для описания моей формы полового развития - "интерсекс". До этого я жила в тисках неопределенности.

Я открыла для себя, что интерсекс-вариации - это то, что присуще и другим людям, что с этим спокойно живут. Это не означает, что нужно страдать. Моя самооценка выросла во много раз.

Также я решила заниматься активизмом, чтобы помочь другим детям и подросткам избежать той травмы, которую пережила я. Это занимает много времени, но оно того стоит.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53984716
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19.09.2021 17:29 Ответить
Я кажу за фінансування цих прайдів.Там і музика і купа поліціянтів і всі змі написали і вели репортажі і тд.Це все не безкоштовно.В країні війна.діти страждають від онко захворювань,медицина і економіка на дні.А тут бездумно гроші витрачаються.
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19.09.2021 17:33 Ответить
хм. так як i biзнeсмeн шукає соbi фiнансування так i цi. шлях один.
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19.09.2021 17:34 Ответить
Які такі бізненсмени? Ігор Валерійович.новінський і тд.?
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19.09.2021 17:35 Ответить
а шо там фiнансувати? у кожного хто в тeмi i має bажання нeмає babла купити отой прапорeць вeceлковий? чи костюм купити?
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19.09.2021 17:37 Ответить
Це повна фігня.Керманичі цього прайду за гранти працюють.Змі не ведуть репортажі безкоштовно.
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19.09.2021 17:40 Ответить
кожeн за шось працює. чого ти так bоiшся грантiв? усi правлiння Украiни працюють за подачки мвф.
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19.09.2021 18:07 Ответить
В нас тільки борги збільшуються.Це явно не призведе до розвитку.
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19.09.2021 18:45 Ответить
ти так і не догнав у чому річ. ти як німецька стара транда, яка із себе вчителя ізображати лише може, а ніколи нею не являтися. лише пантувати.
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19.09.2021 18:54 Ответить
Я ісе давно догнав.І я проти абсурду і лицемірства,і інших нехороших вад.
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19.09.2021 18:55 Ответить
якого абсурду? тараканів тих, хто вирощений старими закалками?
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19.09.2021 18:57 Ответить
На старих закалках побудована вся західна цивілізація.
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19.09.2021 19:09 Ответить
їх викорчовують. хоч і побудована, але це не майбутнє. просто старьйо бистро не прибереш як і русских, яких в реалі немає, але є певна велика кількість довбнів, які в їх існування вірять і ще себе до них причисляють.
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19.09.2021 19:13 Ответить
Це що зараз не прогрес і майбутнє.
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19.09.2021 19:17 Ответить
ось усe оцe причандалля по 1 євро купити запросто https://ibb.co/zSxJJnN
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19.09.2021 17:39 Ответить
а шо там фiнансувати? у кожного хто в тeмi i має аbжання нeмає babла купити отой прапорeць вeceлковий?
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19.09.2021 17:36 Ответить
Все не так.Ніхто в нас просто так не працює.Журналісти просто так би не вели репортажі.
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19.09.2021 17:38 Ответить
да прям там . i всe рiвно трebа наповнювати стрiчку сюжeтами.
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19.09.2021 17:40 Ответить
Просто так ніхто цього не робить.Поліція за які бюджети фінансується?
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19.09.2021 17:42 Ответить
за ix податки.
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19.09.2021 18:04 Ответить
За чиї податки?
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19.09.2021 18:46 Ответить
за тих, хто вийшов на прайд. раз ти такий тугий, розжую.
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19.09.2021 18:49 Ответить
Якби ж брали тільки з них податки.А так зі всіх.Та й які вони можуть податки платити?
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19.09.2021 18:53 Ответить
Есть всего два человеческих извращения - балет на льду и хоккей на траве" (с) Ф.Раневская
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19.09.2021 18:01 Ответить
Скоро извращенцы на голову сядут, особенно за тугрики от Газпрома
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19.09.2021 17:20 Ответить
Бідолашні фворі люде: і так ні кому нема діла до їх порваних срак чи зализаних і ковиряних пі..зд так ці збоченці ...збуджуються коли на людях...коли їх бачать.....
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19.09.2021 17:27 Ответить
Не поважаю під.орів. Зі мною Бог.
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19.09.2021 17:31 Ответить
Угроза нацбезопасности Украины - не образованные люди, которые думают, что ЛГБТ - это угроза нацбезопасности Украины!
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19.09.2021 17:45 Ответить
Надо писать необразованные люди слитно. А то у вас получилось будто образованные люди считают ЛГБТ угрозой.
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19.09.2021 18:21 Ответить
Ну так-то он прав. И вилкой в глаз и ...
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19.09.2021 19:03 Ответить
Я дуже вибачаюсь, шановне панство!
Але в нас - що - забороняють геям жити разом чи обмежують їх цивільні права???

Навіщо ці паради? Це вже пропагування. А особливо їх курація з боку влади? Складається враження, що геї та влада - одне й те саме.
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19.09.2021 17:49 Ответить
а вы попробуйте устроится на работу или снять квартиру после того как сказали что вы гей?
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19.09.2021 17:52 Ответить
А вы опробуйте устроиться на работу или снять квартиру, если вы скажете, что "живёте" с козой.
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19.09.2021 18:39 Ответить
жить с козой это уголовное преступление зоофилия!
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19.09.2021 18:45 Ответить
********** донедавна в психиатрических справочниках определялась как болезнь и отклонение. С чего через лет 20 не быть узаконенной зоофилии и сожительству детей с родителями? Логика извращенцев такова. Просто вы ещё не готовы в этом вопросе быть последовательными.
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19.09.2021 18:54 Ответить
Донедавна считали что Земля плоская.
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19.09.2021 18:55 Ответить
Есть несколько вопросов, от которых пригорает у лгбт:
- если ваш гендер - социальный конструкт ("среда заела"), то почему вы нам втирали, что это у вас врожденное?
- если у пассивных гом-тов имеется защитный рефлекс сфинктера, и вам нужно "научиться расслабляться" (начинающим - чтобы физиология не сопротивлялась), то почему гомосвязи - природная норма?
- если гомофобия встречается в природе (например обычай унизить соперника в стаде через изнасилование, или у мужских пар черных лебедей тяжко бьют гомосексуалов), то почему у людей это неприродно?
- почему в природе почти не встречается гомосексуальность (постоянная ориентация к особям своего пола), а есть пансексуальность, когда трахается все, что движется и не движется?
- почему из всех "природных" сексуальных "традиций" у животных (в т.ч. некрофилия, педофилия, проституция, полигамия, межвидовые вязки) вы считаете нормой только гом-м?

Вопрос натуралам: сколько эта антинаучная ахинея будет светиться у нас на улицах?
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19.09.2021 17:52 Ответить
Судя по вашей логике, своей сексуальной ориентацией может управлять человек. Попробуйте лечь в одну постель с голым мужиком, сами узнаете что это не так.
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19.09.2021 17:56 Ответить
Это не моя логика. Это прописано в гендерной идеологии: гендер - социальный конструкт (влияние социума).
Например заместительный гомосексуализм на женских зонах. Наверное больше половины контингента вступает в отношения.
А некоторые мужики пробуют и "нравится". https://newrepublic.com/article/116378/macklemores-same-love-sends-wrong-message-about-being-gay Вот один выбрал
Да они сами открыто о выборе говорят

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19.09.2021 20:40 Ответить
Это говорит только об одном, что у некоторых людей, по независимым от них причинам, внешние половые признаки не соответствуют их полу.
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19.09.2021 21:18 Ответить
В опренделении гендера сказано четко: социальный конструкт. Без исключений. Вы бы свой гендеризм лучше учили.
Притом, как вы общаетесь с собеседником - пропускаете половину аргументов. Мужик выбрал гомосексуализм и бахвалится. Ну скажите что-нибудь по сути.
https://www.youtube.com/watch?v=wtT2N0-4ehc&t=2s&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 Дам еще случай (московское тв, но все-таки)
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20.09.2021 11:54 Ответить
100% вы правы.
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19.09.2021 18:40 Ответить
Пока мы не подарим евреям билет в исход.
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19.09.2021 18:50 Ответить
Евреи сами от этого страдают. И их Тора это однозначно осуждает

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19.09.2021 20:43 Ответить
В этих религиях есть эзотерическя часть, где все сильно наоборот, особенно в отношении гоев.
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19.09.2021 21:01 Ответить
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19.09.2021 18:30 Ответить
Значит 60% педофилов натуралы!?
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19.09.2021 18:32 Ответить
Та да... Виходить, що на одного натурала припадає майже 0,06 педозбоченця, а на одного артифішного більше 16-ти.
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19.09.2021 19:02 Ответить
До последней возможности мерзопакостное и позорное шествие! В голове не укладывается как такое может происходить в моей стране...

Гыдота!

Любой вменяемый украинец хочет видеть своих земляков здоровыми, бодрыми, смелыми, уважающими себя людьми! А не горсткой опущенных ********* и наркоманов!

Это зрада! Это ганьба!

Это геноцид Украины!!!
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19.09.2021 18:48 Ответить
Товарисч, будь бдительным!!!
Потеряешь бдительность, полезешь искать баубеллюм, а наткнёшься на бакулюм - обхохочешься!!!
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19.09.2021 18:51 Ответить
Концлагерная тишина. Мертвые с транспарантами вдоль дорог идут - дело кошельков глобализаторских иуд.
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19.09.2021 19:26 Ответить
Иудопослица Обьединенного Королевства называет нас туземцами, а себя породистым носителем нововавилонской цивилизации.

Нарушение суверенитета страны у нас не считается нарушением громадського порядку. Главное чтобы носителю высокой *************** идеи нос не разбили, а конституция это невнятная бумажка с туземными ритуальными заклинаниями.
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19.09.2021 20:04 Ответить
Розбещення неповнолітніх демонстрацией гомоэротических образов у нас тоже преступлением не является. Так же ж смачно пахне той недосяжний єврогамбургер, шо хай хоч гвалтують новонароджених, аби не забрали єдиний зрозумілий у всьому всесвіті орієнтир.
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19.09.2021 20:28 Ответить
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19.09.2021 20:34 Ответить
ЛГБТ сообщества нужно приравнять к иностранной агентуре, разрушающей устои государства и общественную мораль, лишать всех гражданских прав и даже самого гражданства. Что делает полиция в их компании, и что на самом деле должна делать - большой вопрос.
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20.09.2021 13:43 Ответить
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