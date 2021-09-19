"КиївПрайд-2021" минув без порушень громадського порядку, - Нацполіція. ФОТО

Проведений у центрі Києва марш рівності "КиївПрайд-2021" минув без порушень громадського порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"Заходи в центрі Києва минули без порушень правопорядку. Безпеку громадян гарантували працівники всіх структурних підрозділів, зокрема поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії, завдяки чому яких-небудь правопорушень не зафіксовано", - підкреслюють правоохоронці.









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