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На базе отдыха под Харьковом произошел пожар: два человека госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

На момент пожара в доме находились 10 человек, двое из которых пострадали. Предварительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

19 сентября в 6:08 в дежурную часть Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги горит деревянный дом.

Во время возгорания в доме находились 10 человек, двое из которых - мужчина 43 лет и 35-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.

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Пожар ликвидирован сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

На базе отдыха под Харьковом произошел пожар: два человека госпитализированы, - полиция 01
На базе отдыха под Харьковом произошел пожар: два человека госпитализированы, - полиция 02
На базе отдыха под Харьковом произошел пожар: два человека госпитализированы, - полиция 03

Следователи Чугуевского РУП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270

(Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.

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Все обстоятельства происшествия выясняются.

пожар (5943) Нацполиция (16458) Харьковщина (5577)


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Повідомте прізвища тих, хто в ненайкращий для України час дозволяє собі "відпочивати" побудувавши маєтки у охоронній зоні Печенізького водосховища. по фото видно. що до води до 10 метрів.

Че це "нелюди" відпочивали, а можновладці, яким все має зійти з рук?
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19.09.2021 14:43 Ответить
Это возможно совковые заводские тур-базы. По кирпичной кладке что мелом побелена показалось. Тогда так строили. Для канализации. Сто раз в аренде под крышей ментиков местных. Давняя схема.
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19.09.2021 18:31 Ответить
 
 