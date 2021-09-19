На базе отдыха под Харьковом произошел пожар: два человека госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

На момент пожара в доме находились 10 человек, двое из которых пострадали. Предварительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

19 сентября в 6:08 в дежурную часть Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги горит деревянный дом.

Во время возгорания в доме находились 10 человек, двое из которых - мужчина 43 лет и 35-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.

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Пожар ликвидирован сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.







Следователи Чугуевского РУП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270

(Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.

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Все обстоятельства происшествия выясняются.