На базе отдыха под Харьковом произошел пожар: два человека госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж
На момент пожара в доме находились 10 человек, двое из которых пострадали. Предварительной причиной возгорания является замыкание электропроводки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
19 сентября в 6:08 в дежурную часть Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на базе отдыха по улице Дачной в поселке Печенеги горит деревянный дом.
Во время возгорания в доме находились 10 человек, двое из которых - мужчина 43 лет и 35-летняя женщина получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.
Пожар ликвидирован сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.
Следователи Чугуевского РУП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270
(Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Че це "нелюди" відпочивали, а можновладці, яким все має зійти з рук?