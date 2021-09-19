На базі відпочинку під Харковом сталася пожежа: двох людей госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж
На момент пожежі в будинку перебували 10 осіб, двоє з яких постраждали. Попередньою причиною займання є замикання електропроводки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
19 вересня о 6:08 до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на базі відпочинку по вулиці Дачній у селищі Печеніги горить дерев’яний будинок.
Під час займання у будинку перебували 10 людей, двоє з яких - чоловік 43 років і 35-річна жінка - зазнали травм різного ступеня тяжкості та доставлені до лікарні в Харкові. Інші восьмеро людей від медичної допомоги та від надання пояснень відмовилися.
Пожежа ліквідована співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Попередня причина займання - замикання електропроводки.
Слідчі Чугуївського РУП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.270
(порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років тюремного ув'язнення.
Всі обставини події з'ясовуються.
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Че це "нелюди" відпочивали, а можновладці, яким все має зійти з рук?