На базі відпочинку під Харковом сталася пожежа: двох людей госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

На момент пожежі в будинку перебували 10 осіб, двоє з яких постраждали. Попередньою причиною займання є замикання електропроводки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

19 вересня о 6:08 до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на базі відпочинку по вулиці Дачній у селищі Печеніги горить дерев’яний будинок.

Під час займання у будинку перебували 10 людей, двоє з яких - чоловік 43 років і 35-річна жінка - зазнали травм різного ступеня тяжкості та доставлені до лікарні в Харкові. Інші восьмеро людей від медичної допомоги та від надання пояснень відмовилися.

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Пожежа ліквідована співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Попередня причина займання - замикання електропроводки.







Слідчі Чугуївського РУП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.270

(порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років тюремного ув'язнення.

Всі обставини події з'ясовуються.