Полицейские разоблачили кражу древесины на Буковине. ФОТО
Перевозку деревьев неизвестного происхождения задокументировали сотрудники отделения полиции №1 (с. Путила) Вижницкого районного отдела полиции Черновицкой области. Правоохранители изъяли у нарушителя транспортное средство и груз. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области
"Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий по противодействию нарушениям в лесной отрасли, полицейские остановили в селе Дихтинец Вижницкого района грузовой автомобиль "ЗИЛ". Водитель грузовика - 58-летний житель села Довгопилля перевозил 8 кубометров древесины ели без надлежащих документов на груз", - отмечается в сообщении.
Правоохранители предварительно установили, что мужчина незаконно погрузил их на территории лесничества.
"Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортниий средство и груз", - резюмируется в сообщении.
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С незаконностью перевозки вроде бы выяснили. А вот "деревья неизвестного происхождения" -это что, новый вид в мире ботаники? ))