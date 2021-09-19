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Полицейские разоблачили кражу древесины на Буковине. ФОТО

Перевозку деревьев неизвестного происхождения задокументировали сотрудники отделения полиции №1 (с. Путила) Вижницкого районного отдела полиции Черновицкой области. Правоохранители изъяли у нарушителя транспортное средство и груз. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области

"Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий по противодействию нарушениям в лесной отрасли, полицейские остановили в селе Дихтинец Вижницкого района грузовой автомобиль "ЗИЛ". Водитель грузовика - 58-летний житель села Довгопилля перевозил 8 кубометров древесины ели без надлежащих документов на груз", - отмечается в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что мужчина незаконно погрузил их на территории лесничества.

"Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортниий средство и груз", - резюмируется в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На территории заповедного фонда на Буковине незаконно вырубили деревьев более чем на 3 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили кражу древесины на Буковине 01
Полицейские разоблачили кражу древесины на Буковине 02

Буковина (894) воровство (662) лес (630)


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Топ комментарии
+12
Цирк.вагонами вывозят никто не видит
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19.09.2021 16:39
+6
Якщо ви хочете нелегально виїхати до Європи - ховайтесь в вагонах з лісом . Ні митники , ні прикордонники їх не помічають.
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19.09.2021 16:59
+4
ага...и вышли на начальника полиции
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19.09.2021 16:29
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ага...и вышли на начальника полиции
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19.09.2021 16:29 Ответить
спишут на мужика 80 кубов леса
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19.09.2021 16:59 Ответить
Эта новость у меня вызывает только грусть..... феноменальное задержание...... Если стать у проселочной дороги в Карпатах, то за день мимо тебя проедут десятки фур с лесом. Наблюдал это на отдыхе. Сердце кровью обливалось. Т.е. этого полиция там "не замечает". А тут целый грузовик!
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21.09.2021 10:56 Ответить
Цирк.вагонами вывозят никто не видит
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19.09.2021 16:39 Ответить
Так то вагонами, а здесь просто "в управляющего Власа бабушка Ненила починить избенку леса попросила".
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19.09.2021 17:28 Ответить
хтось мимо їх гаманця працював
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19.09.2021 16:53 Ответить
Якщо ви хочете нелегально виїхати до Європи - ховайтесь в вагонах з лісом . Ні митники , ні прикордонники їх не помічають.
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19.09.2021 16:59 Ответить
працював без "дозволу" "нової поліції"
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19.09.2021 17:00 Ответить
Таки точно віз "несертифіковану" деревину!
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19.09.2021 17:23 Ответить
Их уже уволили?
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19.09.2021 17:44 Ответить
Оце поліцейські начудили
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19.09.2021 17:59 Ответить
А те, що з Берегометського ДОКа ліс кругляк ешелонами пруть, то таке, головне дядька з вісьмома кубами зловили, ату його, ату 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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19.09.2021 18:09 Ответить
"Перевозку деревьев неизвестного происхождения задокументировали сотрудники отделения полиции №1. Правоохранители предварительно установили, что мужчина незаконно погрузил их на территории лесничества".

С незаконностью перевозки вроде бы выяснили. А вот "деревья неизвестного происхождения" -это что, новый вид в мире ботаники? ))
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19.09.2021 20:48 Ответить
8 куПППов! Масштабно.Отмазались.Работа кипит. Премировать обяз.
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19.09.2021 22:17 Ответить
Ахахахах. Я там відпочивав влітку 2 місяці у самій Путилі, то там щодня з 20-25 ходок з деревиною невідомого походження було.
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19.09.2021 22:51 Ответить
На алкаша весь лес вырубанный спишут рубку которого крышует полиция и СБУ.
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20.09.2021 12:48 Ответить
Ахаха.. разоблачили? интересно как? заметили полный лесовоз? К наградам всех... Дукалис и его кенты просто отдыхают!
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21.09.2021 10:40 Ответить
 
 