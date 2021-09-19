Полицейские разоблачили кражу древесины на Буковине. ФОТО

Перевозку деревьев неизвестного происхождения задокументировали сотрудники отделения полиции №1 (с. Путила) Вижницкого районного отдела полиции Черновицкой области. Правоохранители изъяли у нарушителя транспортное средство и груз. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области

"Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий по противодействию нарушениям в лесной отрасли, полицейские остановили в селе Дихтинец Вижницкого района грузовой автомобиль "ЗИЛ". Водитель грузовика - 58-летний житель села Довгопилля перевозил 8 кубометров древесины ели без надлежащих документов на груз", - отмечается в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что мужчина незаконно погрузил их на территории лесничества.

"Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортниий средство и груз", - резюмируется в сообщении.

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