УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10362 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 754 20

Поліцейські викрили крадіжку деревини на Буковині. ФОТО

Перевезення деревини невідомого походження задокументували співробітники відділення поліції №1 (смт Путила) Вижницького районного відділу поліції Чернівецької області. Правоохоронці вилучили у порушника транспортний засіб і вантаж. За цим фактом слідчі поліції почали кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Під час проведення оперативно-профілактичних заходів із протидії порушенням у лісовій галузі поліцейські зупинили в селі Дихтинець Вижницького району вантажний автомобіль ЗІЛ . Водій вантажівки - 58-річний житель села Довгопілля - перевозив 8 кубометрів деревини ялини без належних документів на вантаж", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік незаконно завантажив їх на території лісництва.

"Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб та вантаж", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: На території заповідного фонду на Буковині незаконно вирубали дерев більш ніж на 3 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили крадіжку деревини на Буковині 01
Поліцейські викрили крадіжку деревини на Буковині 02

Автор: 

Буковина (847) злодійство (395) ліс (768)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Цирк.вагонами вывозят никто не видит
показати весь коментар
19.09.2021 16:39
+6
Якщо ви хочете нелегально виїхати до Європи - ховайтесь в вагонах з лісом . Ні митники , ні прикордонники їх не помічають.
показати весь коментар
19.09.2021 16:59
+4
ага...и вышли на начальника полиции
показати весь коментар
19.09.2021 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага...и вышли на начальника полиции
показати весь коментар
19.09.2021 16:29 Відповісти
спишут на мужика 80 кубов леса
показати весь коментар
19.09.2021 16:59 Відповісти
Эта новость у меня вызывает только грусть..... феноменальное задержание...... Если стать у проселочной дороги в Карпатах, то за день мимо тебя проедут десятки фур с лесом. Наблюдал это на отдыхе. Сердце кровью обливалось. Т.е. этого полиция там "не замечает". А тут целый грузовик!
показати весь коментар
21.09.2021 10:56 Відповісти
Цирк.вагонами вывозят никто не видит
показати весь коментар
19.09.2021 16:39 Відповісти
Так то вагонами, а здесь просто "в управляющего Власа бабушка Ненила починить избенку леса попросила".
показати весь коментар
19.09.2021 17:28 Відповісти
хтось мимо їх гаманця працював
показати весь коментар
19.09.2021 16:53 Відповісти
Якщо ви хочете нелегально виїхати до Європи - ховайтесь в вагонах з лісом . Ні митники , ні прикордонники їх не помічають.
показати весь коментар
19.09.2021 16:59 Відповісти
працював без "дозволу" "нової поліції"
показати весь коментар
19.09.2021 17:00 Відповісти
Таки точно віз "несертифіковану" деревину!
показати весь коментар
19.09.2021 17:23 Відповісти
Их уже уволили?
показати весь коментар
19.09.2021 17:44 Відповісти
Оце поліцейські начудили
показати весь коментар
19.09.2021 17:59 Відповісти
А те, що з Берегометського ДОКа ліс кругляк ешелонами пруть, то таке, головне дядька з вісьмома кубами зловили, ату його, ату 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
19.09.2021 18:09 Відповісти
"Перевозку деревьев неизвестного происхождения задокументировали сотрудники отделения полиции №1. Правоохранители предварительно установили, что мужчина незаконно погрузил их на территории лесничества".

С незаконностью перевозки вроде бы выяснили. А вот "деревья неизвестного происхождения" -это что, новый вид в мире ботаники? ))
показати весь коментар
19.09.2021 20:48 Відповісти
8 куПППов! Масштабно.Отмазались.Работа кипит. Премировать обяз.
показати весь коментар
19.09.2021 22:17 Відповісти
Ахахахах. Я там відпочивав влітку 2 місяці у самій Путилі, то там щодня з 20-25 ходок з деревиною невідомого походження було.
показати весь коментар
19.09.2021 22:51 Відповісти
На алкаша весь лес вырубанный спишут рубку которого крышует полиция и СБУ.
показати весь коментар
20.09.2021 12:48 Відповісти
Ахаха.. разоблачили? интересно как? заметили полный лесовоз? К наградам всех... Дукалис и его кенты просто отдыхают!
показати весь коментар
21.09.2021 10:40 Відповісти
 
 