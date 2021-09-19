Поліцейські викрили крадіжку деревини на Буковині. ФОТО

Перевезення деревини невідомого походження задокументували співробітники відділення поліції №1 (смт Путила) Вижницького районного відділу поліції Чернівецької області. Правоохоронці вилучили у порушника транспортний засіб і вантаж. За цим фактом слідчі поліції почали кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Під час проведення оперативно-профілактичних заходів із протидії порушенням у лісовій галузі поліцейські зупинили в селі Дихтинець Вижницького району вантажний автомобіль ЗІЛ . Водій вантажівки - 58-річний житель села Довгопілля - перевозив 8 кубометрів деревини ялини без належних документів на вантаж", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік незаконно завантажив їх на території лісництва.

"Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб та вантаж", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: На території заповідного фонду на Буковині незаконно вирубали дерев більш ніж на 3 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж







