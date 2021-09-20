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В растрате почти 42 млн грн госсредств подозревают двух экс-руководителей научно-исследовательских институтов, - Офис генпрокурора. ФОТО

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и бывшему генеральному директору государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" по фактам служебного подлога и растраты бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства, на которую из государственного бюджета было выделено 140 млн грн. Оценка состояла из нескольких этапов, один из которых - грунтовые обследования.

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"С целью создания видимости деятельности по оценке земель в официальные документы были внесены недостоверные данные о количестве отобранных образцов почвы и стоимости этих работ. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн", - сказано в сообщении.

В растрате почти 42 млн грн госсредств подозревают двух экс-руководителей научно-исследовательских институтов, - Офис генпрокурора 01
В растрате почти 42 млн грн госсредств подозревают двух экс-руководителей научно-исследовательских институтов, - Офис генпрокурора 02
В растрате почти 42 млн грн госсредств подозревают двух экс-руководителей научно-исследовательских институтов, - Офис генпрокурора 03

коррупция (8560) растрата (243) Офис Генпрокурора (2467)


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не тем порешали ?
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20.09.2021 16:12 Ответить
и сколько еще таких кормушек в стране....
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20.09.2021 16:21 Ответить
834, писали уже. Места там заняты, к сожалению.
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20.09.2021 16:44 Ответить
в рейху піймали бригаду бізнесменів, близьких до Романа Абрамовича. В сиві часи найнялися будувати дорогу біля Москви. Взяли старий проект 70 -х, з допомогою нової техніки оцифрували, проект видали за новий, захистили, отримали фінансування вперед. І все це в грудні місяці. Два тижні роботи і гроші в кишеню. Однак забули заплатити першим авторам. Ті нажалувались СКР і їх до тюрми. А ці так само взяли дельтаплан, оцифрували старе і видали як нове. А про грунти (бонітування) забули. А їм нагадали. А пожалілись ті, кому не заплатили.
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20.09.2021 16:31 Ответить
...какой то поток сознания
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20.09.2021 19:03 Ответить
Всё на науку!
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20.09.2021 16:43 Ответить
Дайош люстрацию науКівців!
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20.09.2021 16:54 Ответить
 
 