В растрате почти 42 млн грн госсредств подозревают двух экс-руководителей научно-исследовательских институтов, - Офис генпрокурора. ФОТО

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и бывшему генеральному директору государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" по фактам служебного подлога и растраты бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства, на которую из государственного бюджета было выделено 140 млн грн. Оценка состояла из нескольких этапов, один из которых - грунтовые обследования.

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"С целью создания видимости деятельности по оценке земель в официальные документы были внесены недостоверные данные о количестве отобранных образцов почвы и стоимости этих работ. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн", - сказано в сообщении.





