Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка отпраздновали 18-летие. ФОТО

Тройня погибшего под Дебальцево в августе 2014 года командира 11-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь" Александра Гуменюка 23 сентября отпраздновали 18-летие.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Цензор.НЕТ Виолетта Киртока.

"Тройня погибшего комбата 11 батальона Александра Гуменюка сегодня отпраздновали 18-летие. Для меня лично было очень важно рассказать в первой книге об их отце, потому что интервью было записано за неделю до гибели Бати... И у меня есть подписи всех троих возле фотографии отца...Не оплошайте ради памяти отца. Спасибо, что всегда рядом. Елена Гуменюк-Торган, ты воспитала достойных граждан этой страны", - написала она.

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Фото: Киртока/Facebook

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Ранее стало известно, что все трое сыновей Гуменюка поступили в КПИ.

Напомним, Александр Гуменюк героически погиб через десять дней после празднования своего полувекового юбилея - 15 августа 2014-го вблизи с. Малоивановка Перевальского района Луганской обл. во время выполнения боевого задания. 4 мая в Киеве на Лукьяновском военном кладбище (участок №4) состоялось торжественное открытие памятника комбату "Киевской Руси".

В последнем своем интервью Гуменюк высказал личное глубокое убеждение, что мы в этой войне победим. Он верил, что мы не только заберем Крым, но и отвоюем в России украденные ею украинские земли. "Если воевать, - говорил комбат, - все свое забирать. Дайте мне возглавить войско, и я доведу его до Москвы!"

С последним интервью с комбатом Гуменюком, который за месяц службы в зоне АТО со своими бойцами освободил пять городов, а также взял в плен восемь главарей наемников РФ, можно ознакомиться по ссылке.



