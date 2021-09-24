РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10335 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
10 717 16

Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка отпраздновали 18-летие. ФОТО

Тройня погибшего под Дебальцево в августе 2014 года командира 11-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь" Александра Гуменюка 23 сентября отпраздновали 18-летие.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Цензор.НЕТ Виолетта Киртока.

"Тройня погибшего комбата 11 батальона Александра Гуменюка сегодня отпраздновали 18-летие. Для меня лично было очень важно рассказать в первой книге об их отце, потому что интервью было записано за неделю до гибели Бати... И у меня есть подписи всех троих возле фотографии отца...Не оплошайте ради памяти отца. Спасибо, что всегда рядом. Елена Гуменюк-Торган, ты воспитала достойных граждан этой страны", - написала она.

Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка отпраздновали 18-летие 01

Смотрите также на Цензор.НЕТ: В бою под Дебальцево погиб командир 11-го киевского батальона Территориальной обороны Александр Гуменюк. ФОТО


Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка отпраздновали 18-летие 02

Фото: Киртока/Facebook

Смотрите также - Вдова комбата 11-го батальона Киева Елена Гуменюк продает машину, чтобы купить бойцам винтовки. ФОТО

Ранее стало известно, что все трое сыновей Гуменюка поступили в КПИ.

Напомним, Александр Гуменюк героически погиб через десять дней после празднования своего полувекового юбилея - 15 августа 2014-го вблизи с. Малоивановка Перевальского района Луганской обл. во время выполнения боевого задания. 4 мая в Киеве на Лукьяновском военном кладбище (участок №4) состоялось торжественное открытие памятника комбату "Киевской Руси".

В последнем своем интервью Гуменюк высказал личное глубокое убеждение, что мы в этой войне победим. Он верил, что мы не только заберем Крым, но и отвоюем в России украденные ею украинские земли. "Если воевать, - говорил комбат, - все свое забирать. Дайте мне возглавить войско, и я доведу его до Москвы!"

С последним интервью с комбатом Гуменюком, который за месяц службы в зоне АТО со своими бойцами освободил пять городов, а также взял в плен восемь главарей наемников РФ, можно ознакомиться по ссылке.


Трое сыновей погибшего комбата 11-го батальона Гуменюка отпраздновали 18-летие 03

дети (6492) Гуменюк Наталья (577) Виолетта Киртока (414)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
Козаки!
Вічна пам'ять вашому батькові, Українському Герою!
показать весь комментарий
24.09.2021 11:03
+25
Бережи вас Господь, хлопці. З Днем народження !!!
показать весь комментарий
24.09.2021 11:05
+22
Славні сини, важко їм..... Крепіться хлопці!
показать весь комментарий
24.09.2021 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Козаки!
Вічна пам'ять вашому батькові, Українському Герою!
показать весь комментарий
24.09.2021 11:03 Ответить
Славні сини, важко їм..... Крепіться хлопці!
показать весь комментарий
24.09.2021 11:05 Ответить
Здоровья и счатья вам хлопцы. На таких, как вы, вся наша надежда.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:05 Ответить
Бережи вас Господь, хлопці. З Днем народження !!!
показать весь комментарий
24.09.2021 11:05 Ответить
Виправили вже
показать весь комментарий
24.09.2021 11:32 Ответить
👍
показать весь комментарий
24.09.2021 11:37 Ответить
Недолугий машинний переклад з української. "Доведу" = "докажу". Хоч би перевіряли.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:33 Ответить
Справжні бійці ростуть.

*************

Дуже жалкую, що в 14-му проваландався не там де треба. Застав вже 59 ОМПБр. Хоча з полковниками Савичем та Вовком знайомий.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:28 Ответить
Спасибо вашему отцу, ребята.
Когда Киевскя Русь зашла в Райгородку, местные были напуганы и переживали что "нацики" их порежут. Так Гуменюк с солдатами ЛИЧНО обходил дворы и оставил свой мобильный со словами - если кто-то из моих кого обидит - звоните мне лично, в любое время.
один дурачок напился, и зашел в магазин, рассказывал - все вы тут сепары, я тут вас всех построю, и мне еще дадут два раба из вам и землю и вы на меня еще пахать будете.
Продавец позвонила и пожаловалась Гуменюку. Сразу хлопцы приехали и забрали идиота, чтобы не ссорил добробаты с местным населением.
Тогда местные увидели что пришла реальная ВЛАСТЬ, и что она их защищает. Реально, а не на словах.
Так что спасибо вашему отцу, хлопцы. Земля ему пухом.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:41 Ответить
Щастя Вам, хлопчики ! З Днем Народження ! Гордіться батьком -Героєм !
показать весь комментарий
24.09.2021 11:50 Ответить
З днём народження! Хай щастить!
показать весь комментарий
24.09.2021 20:22 Ответить
Тримайтеся хлопці
показать весь комментарий
24.09.2021 23:58 Ответить
 
 