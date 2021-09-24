Троє синів загиблого комбата 11-го батальйону Гуменюка відсвяткували 18-річчя. ФОТО

Трійня загиблого під Дебальцевим в серпні 2014 року командира 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" Олександра Гуменюка 23 вересня відсвяткувала 18-річчя.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.

"Трійня загиблого комбата 11 батальйону Олександра Гуменюка сьогодні відсвяткувала 18-річчя. Для мене особисто було страшенно важливо розповісти в першій книзі про їхнього батька, бо інтерв‘ю було записано за тиждень до загибелі Баті. І я маю підписи всіх трьох біля фотографії батька. Максиме Гуменюк, Олегу Гуменюк, не схибте заради пам‘яті батька. Дякую, що завжди поряд. Олено Гуменюк-Торган, ти виховала гідних громадян цієї країни", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє синів загиблого комбата 11-го батальйону Гуменюка - батька п'ятьох дітей, успішно вступили в КПІ. ФОТО





Фото: Кіртока/Facebook

Раніше повідомлялося, що всі троє синів Гуменюка вступили до КПІ.

Нагадаємо, Олександр Гуменюк героїчно загинув через десять днів після святкування свого півстолітнього ювілею - 15 серпня 2014 го поблизу с. Малоіванівка Перевальського району Луганської обл. під час виконання бойового завдання. 4 травня в Києві на Лук'янівському військовому кладовищі (ділянка №4) відбулося урочисте відкриття пам'ятника комбату "Київської Русі".

В останньому своєму інтерв'ю Гуменюк висловив особисте глибоке переконання, що ми в цій війні переможемо. Він вірив, що ми не тільки заберемо Крим, а й відвоюємо в Росії вкрадені нею українські землі. "Якщо воювати, - говорив комбат, - все своє забирати. Дайте мені очолити військо, і я доведу його до Москви!"

З останнім інтерв'ю з комбатом Гуменюком, який за місяць служби в зоні АТО зі своїми бійцями звільнив п'ять міст, а також взяв у полон вісім ватажків найманців РФ, можна ознайомитися за посиланням.