Троє синів загиблого комбата 11-го батальйону Гуменюка відсвяткували 18-річчя. ФОТО
Трійня загиблого під Дебальцевим в серпні 2014 року командира 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" Олександра Гуменюка 23 вересня відсвяткувала 18-річчя.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.
"Трійня загиблого комбата 11 батальйону Олександра Гуменюка сьогодні відсвяткувала 18-річчя. Для мене особисто було страшенно важливо розповісти в першій книзі про їхнього батька, бо інтерв‘ю було записано за тиждень до загибелі Баті. І я маю підписи всіх трьох біля фотографії батька. Максиме Гуменюк, Олегу Гуменюк, не схибте заради пам‘яті батька. Дякую, що завжди поряд. Олено Гуменюк-Торган, ти виховала гідних громадян цієї країни", - написала вона.
Фото: Кіртока/Facebook
Раніше повідомлялося, що всі троє синів Гуменюка вступили до КПІ.
Нагадаємо, Олександр Гуменюк героїчно загинув через десять днів після святкування свого півстолітнього ювілею - 15 серпня 2014 го поблизу с. Малоіванівка Перевальського району Луганської обл. під час виконання бойового завдання. 4 травня в Києві на Лук'янівському військовому кладовищі (ділянка №4) відбулося урочисте відкриття пам'ятника комбату "Київської Русі".
В останньому своєму інтерв'ю Гуменюк висловив особисте глибоке переконання, що ми в цій війні переможемо. Він вірив, що ми не тільки заберемо Крим, а й відвоюємо в Росії вкрадені нею українські землі. "Якщо воювати, - говорив комбат, - все своє забирати. Дайте мені очолити військо, і я доведу його до Москви!"
З останнім інтерв'ю з комбатом Гуменюком, який за місяць служби в зоні АТО зі своїми бійцями звільнив п'ять міст, а також взяв у полон вісім ватажків найманців РФ, можна ознайомитися за посиланням.
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Дуже жалкую, що в 14-му проваландався не там де треба. Застав вже 59 ОМПБр. Хоча з полковниками Савичем та Вовком знайомий.
Когда Киевскя Русь зашла в Райгородку, местные были напуганы и переживали что "нацики" их порежут. Так Гуменюк с солдатами ЛИЧНО обходил дворы и оставил свой мобильный со словами - если кто-то из моих кого обидит - звоните мне лично, в любое время.
один дурачок напился, и зашел в магазин, рассказывал - все вы тут сепары, я тут вас всех построю, и мне еще дадут два раба из вам и землю и вы на меня еще пахать будете.
Продавец позвонила и пожаловалась Гуменюку. Сразу хлопцы приехали и забрали идиота, чтобы не ссорил добробаты с местным населением.
Тогда местные увидели что пришла реальная ВЛАСТЬ, и что она их защищает. Реально, а не на словах.
Так что спасибо вашему отцу, хлопцы. Земля ему пухом.