Командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021": личный состав отработал организацию деятельности штаба при планировании операций. ФОТО
Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021", которые являются итогом годовой подготовки и практической отработкой полученных знаний офицерами Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины, демонстрируют слаженность и профессионализм в вопросах управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования объединенных сил ВСУ.
Как сообщил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, в ходе подготовки личного состава к участию в СКШУ "Объединенные усилия - 2021" в этом году был проведен учебно-тренировочный курс оперативной подготовки в рамках операции "Орбитал" и мобильной тренировочной группы Командования соединенных вооруженных сил НАТО "Брюнссум".
"Во время семинаров и практических занятий личный состав отработал элементы организации работы штаба в ходе планирования операций, включая оценку всех рисков и факторов, которые могут влиять на ход проведения операции, а также принял участие в принятии нетипичных решений и осуществлении их анализа по процедурам стран-членов НАТО", - отметил Наев.
Стоит добавить, что на данном этапе СКШУ "Объединенные усилия - 2021" к пункту управления были привлечены представители штабов вооруженных сил Великобритании, которые изучали сведения об обстановке и оказывали офицерам Командования помощь в соблюдении процедур Альянса, что будет максимально приближать к совместимости с соответствующими штабами стран-членов НАТО.
"На следующем этапе, после осуществления перемещения на другие места проведения маневров, через соответствующие пункты управления мы будем применять указанный приобретенный опыт при управлении группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО", - отметил командующий.
По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, проведенные мероприятия являются очередным шагом на пути получения возможностей для командования действовать на равных со штабами вооруженных сил стран-партнеров, входящих в состав НАТО. Кроме того офицерам Командования такие мероприятия предоставляют возможность практически действовать совместно с иностранными партнерами.
Также напоминается, что Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" направлены на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров.
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В таких випадках стають більш вираженим, як недоліки та і переваги, відповідно одразу визначаються пріоритетні напрями руху щодо планування та організації підготовки Збройних Сил.