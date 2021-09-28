РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11606 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 286 5

Командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021": личный состав отработал организацию деятельности штаба при планировании операций. ФОТО

Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021", которые являются итогом годовой подготовки и практической отработкой полученных знаний офицерами Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины, демонстрируют слаженность и профессионализм в вопросах управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования объединенных сил ВСУ.

Как сообщил командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, в ходе подготовки личного состава к участию в СКШУ "Объединенные усилия - 2021" в этом году был проведен учебно-тренировочный курс оперативной подготовки в рамках операции "Орбитал" и мобильной тренировочной группы Командования соединенных вооруженных сил НАТО "Брюнссум".

"Во время семинаров и практических занятий личный состав отработал элементы организации работы штаба в ходе планирования операций, включая оценку всех рисков и факторов, которые могут влиять на ход проведения операции, а также принял участие в принятии нетипичных решений и осуществлении их анализа по процедурам стран-членов НАТО", - отметил Наев.

Стоит добавить, что на данном этапе СКШУ "Объединенные усилия - 2021" к пункту управления были привлечены представители штабов вооруженных сил Великобритании, которые изучали сведения об обстановке и оказывали офицерам Командования помощь в соблюдении процедур Альянса, что будет максимально приближать к совместимости с соответствующими штабами стран-членов НАТО.

Командно-штабные учения Объединенные усилия - 2021: личный состав отработал организацию деятельности штаба при планировании операций 01
Командно-штабные учения Объединенные усилия - 2021: личный состав отработал организацию деятельности штаба при планировании операций 02
Командно-штабные учения Объединенные усилия - 2021: личный состав отработал организацию деятельности штаба при планировании операций 03
Командно-штабные учения Объединенные усилия - 2021: личный состав отработал организацию деятельности штаба при планировании операций 04

"На следующем этапе, после осуществления перемещения на другие места проведения маневров, через соответствующие пункты управления мы будем применять указанный приобретенный опыт при управлении группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО", - отметил командующий.

Читайте также: На учениях Rapid Trident военнослужащие Украины и США впервые в истории провели совместное десантирование. ВИДЕО

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, проведенные мероприятия являются очередным шагом на пути получения возможностей для командования действовать на равных со штабами вооруженных сил стран-партнеров, входящих в состав НАТО. Кроме того офицерам Командования такие мероприятия предоставляют возможность практически действовать совместно с иностранными партнерами.

Также напоминается, что Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" направлены на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров.

Автор: 

военные учения (3457) ВСУ (6587) Наев Сергей (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навчання всіх складових сил оборони України разом з іноземними партнерами це хороший вишкіл як для штабів так всіх військ залучених на навчання. Разом до перемоги!
показать весь комментарий
28.09.2021 14:20 Ответить
Систематичні навчання та обмін досвідом з країнами-партнерами НАТО це запорука нашого успіху і перемоги.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:28 Ответить
З кожним проведенним навчанням, потужно набирає досвід, та стає професійно - ефективнішою наша армія. .Тільки таким шляхом ми зможемо перемогти ворога.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:52 Ответить
Постійно напоготові, військові підвищують свою майстерність постійно, так тримати
показать весь комментарий
28.09.2021 15:36 Ответить
Будь-які заходи і в будь-якій сфері, на яких присутні представники з інших підрозділів чи навіть країн, як у нашому випадку, створюють ефект змагання або здорової конкуренції! І це я вважаю являється одним з основних корисних моментів, якщо брати до уваги підготовку військових підрозділів.
В таких випадках стають більш вираженим, як недоліки та і переваги, відповідно одразу визначаються пріоритетні напрями руху щодо планування та організації підготовки Збройних Сил.
показать весь комментарий
28.09.2021 19:55 Ответить
 
 