Командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля - 2021": особовий склад відпрацював організацію діяльності штабу під час планування операцій. ФОТО

Стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля – 2021", що є підсумком річної підготовки та практичним відпрацюванням набутих знань офіцерами Командування об’єднаних сил Збройних Сил України, демонструє злагодженість та професійність у питаннях управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, у ході підготовки особового складу до участі у СКШН "Об’єднані зусилля – 2021" цього року був проведений навчально-тренувальний курс оперативної підготовки в рамках операції "Орбітал" та мобільної тренувальної групи Командування об’єднаних збройних сил НАТО "Брюнссум".

"Під час семінарів та практичних занять особовий склад відпрацював елементи організації роботи штабу в ході планування операцій, включаючи оцінку усіх ризиків і факторів, які можуть впливати на хід проведення операції, а також взяв участь у прийнятті нетипових рішень та здійсненні їхнього аналізу за процедурами країн-членів НАТО", - зауважив Наєв.

Варто зазначити, що на цьому етапі СКШН "Об’єднані зусилля – 2021" на пункті управління було залучено представників штабів збройних сил Великої Британії, які вивчали відомості обстановки та надавали офіцерам Командування допомогу в дотриманні процедур Альянсу, що максимально наближатиме до взаємосумісності з відповідними штабами країн-членів НАТО.









!На наступному етапі, після здійснення переміщення на інші місця проведення маневрів, через відповідні пункти управління ми будемо застосовувати зазначений набутий досвід під час управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів та країн-членів НАТО", - наголосив командувач.

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За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, проведені заходи є черговим кроком на шляху здобуття спроможностей Командуванням діяти на рівних зі штабами збройних сил країн-партнерів, які входять до складу НАТО. Крім того офіцерам Командування такі заходи надають можливість практично діяти разом з іноземними партнерами.

Також нагадується, що Стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля – 2021" спрямоване на захист України, підвищення її оборонних спроможностей та взаємосумісності зі збройними силами держав-партнерів.