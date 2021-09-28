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Командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля - 2021": особовий склад відпрацював організацію діяльності штабу під час планування операцій. ФОТО

Стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля – 2021", що є підсумком річної підготовки та практичним відпрацюванням набутих знань офіцерами Командування об’єднаних сил Збройних Сил України, демонструє злагодженість та професійність у питаннях управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, у ході підготовки особового складу до участі у СКШН "Об’єднані зусилля – 2021" цього року був проведений навчально-тренувальний курс оперативної підготовки в рамках операції "Орбітал" та мобільної тренувальної групи Командування об’єднаних збройних сил НАТО "Брюнссум".

"Під час семінарів та практичних занять особовий склад відпрацював елементи організації роботи штабу в ході планування операцій, включаючи оцінку усіх ризиків і факторів, які можуть впливати на хід проведення операції, а також взяв участь у прийнятті нетипових рішень та здійсненні їхнього аналізу за процедурами країн-членів НАТО", - зауважив Наєв.

Варто зазначити, що на цьому етапі СКШН "Об’єднані зусилля – 2021" на пункті управління було залучено представників штабів збройних сил Великої Британії, які вивчали відомості обстановки та надавали офіцерам Командування допомогу в дотриманні процедур Альянсу, що максимально наближатиме до взаємосумісності з відповідними штабами країн-членів НАТО.

Командно-штабні навчання Обєднані зусилля - 2021: особовий склад відпрацював організацію діяльності штабу під час планування операцій 01
Командно-штабні навчання Обєднані зусилля - 2021: особовий склад відпрацював організацію діяльності штабу під час планування операцій 02
Командно-штабні навчання Обєднані зусилля - 2021: особовий склад відпрацював організацію діяльності штабу під час планування операцій 03
Командно-штабні навчання Обєднані зусилля - 2021: особовий склад відпрацював організацію діяльності штабу під час планування операцій 04

!На наступному етапі, після здійснення переміщення на інші місця проведення маневрів, через відповідні пункти управління ми будемо застосовувати зазначений набутий досвід під час управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів та країн-членів НАТО", - наголосив командувач.

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За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, проведені заходи є черговим кроком на шляху здобуття спроможностей Командуванням діяти на рівних зі штабами збройних сил країн-партнерів, які входять до складу НАТО. Крім того офіцерам Командування такі заходи надають можливість практично діяти разом з іноземними партнерами.

Також нагадується, що Стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля – 2021" спрямоване на захист України, підвищення її оборонних спроможностей та взаємосумісності зі збройними силами держав-партнерів.

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Навчання всіх складових сил оборони України разом з іноземними партнерами це хороший вишкіл як для штабів так всіх військ залучених на навчання. Разом до перемоги!
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28.09.2021 14:20 Відповісти
Систематичні навчання та обмін досвідом з країнами-партнерами НАТО це запорука нашого успіху і перемоги.
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28.09.2021 14:28 Відповісти
З кожним проведенним навчанням, потужно набирає досвід, та стає професійно - ефективнішою наша армія. .Тільки таким шляхом ми зможемо перемогти ворога.
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28.09.2021 14:52 Відповісти
Постійно напоготові, військові підвищують свою майстерність постійно, так тримати
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28.09.2021 15:36 Відповісти
Будь-які заходи і в будь-якій сфері, на яких присутні представники з інших підрозділів чи навіть країн, як у нашому випадку, створюють ефект змагання або здорової конкуренції! І це я вважаю являється одним з основних корисних моментів, якщо брати до уваги підготовку військових підрозділів.
В таких випадках стають більш вираженим, як недоліки та і переваги, відповідно одразу визначаються пріоритетні напрями руху щодо планування та організації підготовки Збройних Сил.
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28.09.2021 19:55 Відповісти
 
 