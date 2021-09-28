Задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 36-й ОБрМП, торговавший боеприпасами в Николаеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения, который торговал боеприпасами, хранившимися на складах одной из воинских частей в Николаеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Военнослужащий хранил украденное в помещении, расположенном неподалеку от воинской части. Похищенный "арсенал" злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.
В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, обнаружено и изъято:
- 40 артиллерийских и минометных мин;
- 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;
- почти 600 артиллерийских снарядов;
- 216 гранатометным выстрелов ВОГ17;
- почти 600 осветительных реактивных ракет;
- 49 вышибных пороховых зарядов для минометных мин;
- 8 разрывных зарядов
- дымовые и противотанковые гранаты;
- почти 34 тыс. патронов различного калибра;
- 49 взрывателей М6 и М12.
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках начатого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.
Расследование вело Управление СБУ в Одесской области совместно с отделом по раскрытию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Издание "Николаевские новости" пишет, что речь идет о завскладом 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Для командования бригады задержание офицера и его противоправная деятельность стала полнейшей неожиданностью. Об операции СБУ они узнали из СМИ. По крайней мере, об этом идет речь в заявлении бригады.
"Командование и личный состав бригады осуждает любые противоправные действия, считает их недопустимыми и такими, которые дискредитируют честь и достоинство военной службы, ибудет максимально способствовать проведению объективного расследования данного инцидента. С целью предотвращения подобных случаев в будущем и для выяснения всех обстоятельств по этому поводу также назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения", - уверили в бригаде.
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тогда как гранатометов может купить любой гопарь 20-30 или сто.
один не смог бы так развернуться...
Так что среди участников АТО-ООС не все достойны уважения - есть там и мерзавцы...
На фоне этого, заявления о том, что НАТО, обязано предоставить что то там Украине, смотрятся не очень.
Кто даст современное оружие, если через пару дней оно может оказаться в руках кацапов?
Весь цей арсенал якось треба було списувати? Це десяток автоматних патронів ще якось
можна було би списати на стрільби на полігоні. А тут ТАКИЙ арсенал...
Серьезно? Патриотам по такой статье за 1 патрон найденный подозрение выписывают, а тут мурло систематически грабило военный склад! Какая нафиг 263???
Вот интересно кому чучело продавало снаряды и мины...это не ракетницы и не патроны к калашу и свд....и не гранаты...
Куполами грузовых парашютов, укрыто имущество. В новости указано что, "Военнослужащий хранил украденное в помещении, расположенном неподалеку от воинской части" Источник:
Бред. Всё это хранилось в самой войсковой части, но в другом хранилище. Смотрим внимательно на оборудование ворот и оконных проёмов.
Ну а имущество, под парашютной тканью, очень смахивает на десантно-штурмовые лодки.
Комплект боеприпасов, тоже не из автобата или ближайшего отделения ВСП.
Вывод: славно влетели морские пехотинцы.