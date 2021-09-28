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Задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 36-й ОБрМП, торговавший боеприпасами в Николаеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения, который торговал боеприпасами, хранившимися на складах одной из воинских частей в Николаеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 36-й ОБрМП, торговавший боеприпасами в Николаеве, - СБУ 01

Военнослужащий хранил украденное в помещении, расположенном неподалеку от воинской части. Похищенный "арсенал" злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.

Задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 36-й ОБрМП, торговавший боеприпасами в Николаеве, - СБУ 02

В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, обнаружено и изъято: 

  • 40 артиллерийских и минометных мин;
  • 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;
  • почти 600 артиллерийских снарядов;
  • 216 гранатометным выстрелов ВОГ17;
  • почти 600 осветительных реактивных ракет;
  • 49 вышибных пороховых зарядов для минометных мин;
  • 8 разрывных зарядов
  • дымовые и противотанковые гранаты;
  • почти 34 тыс. патронов различного калибра;
  • 49 взрывателей М6 и М12.

Задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 36-й ОБрМП, торговавший боеприпасами в Николаеве, - СБУ 03
Задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 36-й ОБрМП, торговавший боеприпасами в Николаеве, - СБУ 04
Задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 36-й ОБрМП, торговавший боеприпасами в Николаеве, - СБУ 05

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках начатого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.

Расследование вело Управление СБУ в Одесской области совместно с отделом по раскрытию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Издание "Николаевские новости" пишет, что речь идет о завскладом 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Для командования бригады задержание офицера и его противоправная деятельность стала полнейшей неожиданностью. Об операции СБУ они узнали из СМИ. По крайней мере, об этом идет речь в заявлении бригады.

"Командование и личный состав бригады осуждает любые противоправные действия, считает их недопустимыми и такими, которые дискредитируют честь и достоинство военной службы, ибудет максимально способствовать проведению объективного расследования данного инцидента. С целью предотвращения подобных случаев в будущем и для выяснения всех обстоятельств по этому поводу также назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения", - уверили в бригаде.

Автор: 

армия (8496) боеприпасы (2338) Николаевская область (2124) правоохранительные органы (2970) СБУ (19898) силовики (2799) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Топ комментарии
+9
Шефир не знал про это, когда сценарий писал
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28.09.2021 17:52
+8
и шефира стреляли какими то допотопными патронами....
тогда как гранатометов может купить любой гопарь 20-30 или сто.
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28.09.2021 17:45
+8
ну вот, а рубероида *киллеру* пришлось просроченными патронами из львовского магазина валить... не знал где затариться РПГ...
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28.09.2021 17:46
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и шефира стреляли какими то допотопными патронами....
тогда как гранатометов может купить любой гопарь 20-30 или сто.
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28.09.2021 17:45 Ответить
или тупо остановить машину на предмет "дай закурить и гранату закинуть"
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28.09.2021 17:46 Ответить
Шефир не знал про это, когда сценарий писал
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28.09.2021 17:52 Ответить
Накой йому це?
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28.09.2021 17:45 Ответить
ну вот, а рубероида *киллеру* пришлось просроченными патронами из львовского магазина валить... не знал где затариться РПГ...
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28.09.2021 17:46 Ответить
Расстрелять на*уй ... По законам военного времени.
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28.09.2021 17:47 Ответить
Шефира. За плохой сценарий!
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28.09.2021 17:53 Ответить
размах впечатляет...
один не смог бы так развернуться...
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28.09.2021 17:48 Ответить
Ничего себе арсенальчик. Наверняка готовили какую то диверсию в Украине
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28.09.2021 17:53 Ответить
Точно,сто пудов он агент ФСБ
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28.09.2021 17:57 Ответить
Вот это "вояка", "продавец" недоделанный. А потом это оружие по всей Украине будет "разговаривать"? Жалуется народ в погонах, что зарплаты маленькие и невыплаты присутствуют, но ребятки, может и со своей дисциплиной и профессионализмом надо начинать подтягивать?
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28.09.2021 17:56 Ответить
Вот из-за таких мразей, и растёт преступность в Украине. Они способствуют своими действиями, в помощь преступникам.
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28.09.2021 17:56 Ответить
Это один из тех "сепаров" чьи закладки находит СБУ последние лет пять.
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28.09.2021 17:59 Ответить
Прапорщик? Тогда всё становится на свои места.
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28.09.2021 18:04 Ответить
А шо мы не в НАТО?...
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28.09.2021 18:13 Ответить
Посадить його на той ракетний *********,нехай по літає.
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28.09.2021 18:20 Ответить
Задержанный - житель Днепропетровской области 1993 года рождения, участник АТО-ООС
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28.09.2021 18:36 Ответить
Это не аргумент, увы. Многие участники АТО-ООС просто попарились в баньке в 50 км от 0 пару дней и получили статус. Другие ехали в ООС на контрабанде заработать - помните, даже расстреляли нашу же мобильную группу по борьбе с контрабандой?
Так что среди участников АТО-ООС не все достойны уважения - есть там и мерзавцы...
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28.09.2021 22:36 Ответить
Несгибаемый патриот, ясное дело.
На фоне этого, заявления о том, что НАТО, обязано предоставить что то там Украине, смотрятся не очень.
Кто даст современное оружие, если через пару дней оно может оказаться в руках кацапов?
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28.09.2021 18:36 Ответить
Як він зміг все це вкрасти? Що там взагалі на тих складах відбувається?
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28.09.2021 18:46 Ответить
Невідома, але точно не сам. А потім була б чергова пожежа і вибухи на складі, бо таку кількість вкраденого не приховаєш
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28.09.2021 19:12 Ответить
А потом, когда все уже украде, склады почему-то взрываются , мы это уже проходили.
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28.09.2021 19:48 Ответить
Це що - буханку хліба вкрав? Я так гадаю без "добро" командира частини не обійшлось.
Весь цей арсенал якось треба було списувати? Це десяток автоматних патронів ще якось
можна було би списати на стрільби на полігоні. А тут ТАКИЙ арсенал...
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28.09.2021 20:23 Ответить
Та нет! Здесь не для урок. Присмотритесь к ассортименту..... Этим добром можно полк остановить. Товарисч вовсе не коммерсант. Если правильно попросить, он много интересного расскажет.
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28.09.2021 20:48 Ответить
"Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. "

Серьезно? Патриотам по такой статье за 1 патрон найденный подозрение выписывают, а тут мурло систематически грабило военный склад! Какая нафиг 263???
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28.09.2021 20:49 Ответить
Контрольная закупка...
Вот интересно кому чучело продавало снаряды и мины...это не ракетницы и не патроны к калашу и свд....и не гранаты...
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28.09.2021 22:40 Ответить
Обратите внимание на верхний левый угол второго фото.
Куполами грузовых парашютов, укрыто имущество. В новости указано что, "Военнослужащий хранил украденное в помещении, расположенном неподалеку от воинской части" Источник:
Бред. Всё это хранилось в самой войсковой части, но в другом хранилище. Смотрим внимательно на оборудование ворот и оконных проёмов.
Ну а имущество, под парашютной тканью, очень смахивает на десантно-штурмовые лодки.
Комплект боеприпасов, тоже не из автобата или ближайшего отделения ВСП.
Вывод: славно влетели морские пехотинцы.
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29.09.2021 11:58 Ответить
Що так важко прогнати весь персонал військових складів на поліграфі? Чи хай крадуть, потім підпалюють щоб замести сліди, в нас запасів ще багато...
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30.09.2021 17:32 Ответить
 
 