Задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения 36-й ОБрМП, торговавший боеприпасами в Николаеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения, который торговал боеприпасами, хранившимися на складах одной из воинских частей в Николаеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Военнослужащий хранил украденное в помещении, расположенном неподалеку от воинской части. Похищенный "арсенал" злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.

В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, обнаружено и изъято:

40 артиллерийских и минометных мин;

129 выстрелов ПГ-7 для РПГ;

почти 600 артиллерийских снарядов;

216 гранатометным выстрелов ВОГ17;

почти 600 осветительных реактивных ракет;

49 вышибных пороховых зарядов для минометных мин;

8 разрывных зарядов

дымовые и противотанковые гранаты;

почти 34 тыс. патронов различного калибра;

49 взрывателей М6 и М12.







Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках начатого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.

Расследование вело Управление СБУ в Одесской области совместно с отделом по раскрытию особо тяжких преступлений Следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Издание "Николаевские новости" пишет, что речь идет о завскладом 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Для командования бригады задержание офицера и его противоправная деятельность стала полнейшей неожиданностью. Об операции СБУ они узнали из СМИ. По крайней мере, об этом идет речь в заявлении бригады.

"Командование и личный состав бригады осуждает любые противоправные действия, считает их недопустимыми и такими, которые дискредитируют честь и достоинство военной службы, ибудет максимально способствовать проведению объективного расследования данного инцидента. С целью предотвращения подобных случаев в будущем и для выяснения всех обстоятельств по этому поводу также назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения", - уверили в бригаде.