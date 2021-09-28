Затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами в Миколаєві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Співробітники Служби безпеки України затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами, що зберігалися на складах однієї з військових частин у Миколаєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Військовослужбовець зберігав вкрадене в приміщенні, розташованому неподалік від військової частини. Викрадений "арсенал" зловмисник реалізовував зацікавленим особам, в тому числі місцевому криміналітету.

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту 15 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами і 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.

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У ході обшуків, проведених у помешканні зловмисника та у місці зберігання викраденого військового майна, виявлено та вилучено:

40 артилерійських та мінометних мін;

129 пострілів ПГ-7 для РПГ;

майже 600 артилерійських снарядів;

216 гранатометних пострілів ВОГ17;

майже 600 освітлювальних реактивних ракет;

49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін;

8 розривних зарядів;

димові та протитанкові гранати;

майже 34 тисячі набоїв різного калібру;

49 підривачів М6 та М12.







Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, у тому числі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 410 Кримінального кодексу України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння.

Розслідування вело Управління СБУ в Одеській області спільно з відділом з розкриття особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

Видання "Николаевские новости" пише, що мова про завскладу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського. Для командування бригади затримання офіцера і його протиправна діяльність стала цілковитою несподіванкою. Про операції СБУ вони дізналися зі ЗМІ. Принаймні, про це йдеться в заяві бригади.

"Командування та особовий склад бригади засуджує будь-які протиправні дії, вважає їх неприпустимими і такими, що дискредитують честь і гідність військової служби, і буде максимально сприяти проведенню об'єктивного розслідування цього інциденту. З метою запобігання подібних випадків у майбутньому і для з'ясування всіх обставин з цього приводу також призначено службове розслідування, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення", - запевнили в бригаді.