Затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами в Миколаєві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Співробітники Служби безпеки України затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами, що зберігалися на складах однієї з військових частин у Миколаєві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Військовослужбовець зберігав вкрадене в приміщенні, розташованому неподалік від військової частини. Викрадений "арсенал" зловмисник реалізовував зацікавленим особам, в тому числі місцевому криміналітету.
Оперативники спецслужби задокументували факт збуту 15 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами і 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.
У ході обшуків, проведених у помешканні зловмисника та у місці зберігання викраденого військового майна, виявлено та вилучено:
- 40 артилерійських та мінометних мін;
- 129 пострілів ПГ-7 для РПГ;
- майже 600 артилерійських снарядів;
- 216 гранатометних пострілів ВОГ17;
- майже 600 освітлювальних реактивних ракет;
- 49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін;
- 8 розривних зарядів;
- димові та протитанкові гранати;
- майже 34 тисячі набоїв різного калібру;
- 49 підривачів М6 та М12.
Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії, у тому числі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 410 Кримінального кодексу України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння.
Розслідування вело Управління СБУ в Одеській області спільно з відділом з розкриття особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.
Видання "Николаевские новости" пише, що мова про завскладу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського. Для командування бригади затримання офіцера і його протиправна діяльність стала цілковитою несподіванкою. Про операції СБУ вони дізналися зі ЗМІ. Принаймні, про це йдеться в заяві бригади.
"Командування та особовий склад бригади засуджує будь-які протиправні дії, вважає їх неприпустимими і такими, що дискредитують честь і гідність військової служби, і буде максимально сприяти проведенню об'єктивного розслідування цього інциденту. З метою запобігання подібних випадків у майбутньому і для з'ясування всіх обставин з цього приводу також призначено службове розслідування, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення", - запевнили в бригаді.
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тогда как гранатометов может купить любой гопарь 20-30 или сто.
один не смог бы так развернуться...
Так что среди участников АТО-ООС не все достойны уважения - есть там и мерзавцы...
На фоне этого, заявления о том, что НАТО, обязано предоставить что то там Украине, смотрятся не очень.
Кто даст современное оружие, если через пару дней оно может оказаться в руках кацапов?
Весь цей арсенал якось треба було списувати? Це десяток автоматних патронів ще якось
можна було би списати на стрільби на полігоні. А тут ТАКИЙ арсенал...
Серьезно? Патриотам по такой статье за 1 патрон найденный подозрение выписывают, а тут мурло систематически грабило военный склад! Какая нафиг 263???
Вот интересно кому чучело продавало снаряды и мины...это не ракетницы и не патроны к калашу и свд....и не гранаты...
Куполами грузовых парашютов, укрыто имущество. В новости указано что, "Военнослужащий хранил украденное в помещении, расположенном неподалеку от воинской части" Источник:
Бред. Всё это хранилось в самой войсковой части, но в другом хранилище. Смотрим внимательно на оборудование ворот и оконных проёмов.
Ну а имущество, под парашютной тканью, очень смахивает на десантно-штурмовые лодки.
Комплект боеприпасов, тоже не из автобата или ближайшего отделения ВСП.
Вывод: славно влетели морские пехотинцы.