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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами в Миколаєві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Співробітники Служби безпеки України затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами, що зберігалися на складах однієї з військових частин у Миколаєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами в Миколаєві, - СБУ 01

Військовослужбовець зберігав вкрадене в приміщенні, розташованому неподалік від військової частини. Викрадений "арсенал" зловмисник реалізовував зацікавленим особам, в тому числі місцевому криміналітету.

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту 15 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами і 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двом буковинцям повідомили про підозри за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами в Миколаєві, - СБУ 02

У ході обшуків, проведених у помешканні зловмисника та у місці зберігання викраденого військового майна, виявлено та вилучено:

  • 40 артилерійських та мінометних мін;
  • 129 пострілів ПГ-7 для РПГ;
  • майже 600 артилерійських снарядів;
  • 216 гранатометних пострілів ВОГ17;
  • майже 600 освітлювальних реактивних ракет;
  • 49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін;
  • 8 розривних зарядів;
  • димові та протитанкові гранати;
  • майже 34 тисячі набоїв різного калібру;
  • 49 підривачів М6 та М12.

Затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами в Миколаєві, - СБУ 03
Затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами в Миколаєві, - СБУ 04
Затримано начальника складу ракетно-артилерійського озброєння, який торгував боєприпасами в Миколаєві, - СБУ 05

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, у тому числі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 410 Кримінального кодексу України, для встановлення інших учасників злочинної схеми розкрадання військового озброєння.

Розслідування вело Управління СБУ в Одеській області спільно з відділом з розкриття особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

Видання "Николаевские новости" пише, що мова про завскладу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського. Для командування бригади затримання офіцера і його протиправна діяльність стала цілковитою несподіванкою. Про операції СБУ вони дізналися зі ЗМІ. Принаймні, про це йдеться в заяві бригади.

"Командування та особовий склад бригади засуджує будь-які протиправні дії, вважає їх неприпустимими і такими, що дискредитують честь і гідність військової служби, і буде максимально сприяти проведенню об'єктивного розслідування цього інциденту. З метою запобігання подібних випадків у майбутньому і для з'ясування всіх обставин з цього приводу також призначено службове розслідування, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення", - запевнили в бригаді.

Автор: 

армія (3771) боєприпаси (2271) Миколаївська область (2274) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12818) силовики (2514)


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Топ коментарі
+9
Шефир не знал про это, когда сценарий писал
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28.09.2021 17:52
+8
и шефира стреляли какими то допотопными патронами....
тогда как гранатометов может купить любой гопарь 20-30 или сто.
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28.09.2021 17:45
+8
ну вот, а рубероида *киллеру* пришлось просроченными патронами из львовского магазина валить... не знал где затариться РПГ...
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28.09.2021 17:46
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и шефира стреляли какими то допотопными патронами....
тогда как гранатометов может купить любой гопарь 20-30 или сто.
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28.09.2021 17:45 Відповісти
или тупо остановить машину на предмет "дай закурить и гранату закинуть"
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28.09.2021 17:46 Відповісти
Шефир не знал про это, когда сценарий писал
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28.09.2021 17:52 Відповісти
Накой йому це?
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28.09.2021 17:45 Відповісти
ну вот, а рубероида *киллеру* пришлось просроченными патронами из львовского магазина валить... не знал где затариться РПГ...
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28.09.2021 17:46 Відповісти
Расстрелять на*уй ... По законам военного времени.
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28.09.2021 17:47 Відповісти
Шефира. За плохой сценарий!
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28.09.2021 17:53 Відповісти
размах впечатляет...
один не смог бы так развернуться...
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28.09.2021 17:48 Відповісти
Ничего себе арсенальчик. Наверняка готовили какую то диверсию в Украине
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28.09.2021 17:53 Відповісти
Точно,сто пудов он агент ФСБ
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28.09.2021 17:57 Відповісти
Вот это "вояка", "продавец" недоделанный. А потом это оружие по всей Украине будет "разговаривать"? Жалуется народ в погонах, что зарплаты маленькие и невыплаты присутствуют, но ребятки, может и со своей дисциплиной и профессионализмом надо начинать подтягивать?
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28.09.2021 17:56 Відповісти
Вот из-за таких мразей, и растёт преступность в Украине. Они способствуют своими действиями, в помощь преступникам.
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28.09.2021 17:56 Відповісти
Это один из тех "сепаров" чьи закладки находит СБУ последние лет пять.
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28.09.2021 17:59 Відповісти
Прапорщик? Тогда всё становится на свои места.
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28.09.2021 18:04 Відповісти
А шо мы не в НАТО?...
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28.09.2021 18:13 Відповісти
Посадить його на той ракетний *********,нехай по літає.
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28.09.2021 18:20 Відповісти
Задержанный - житель Днепропетровской области 1993 года рождения, участник АТО-ООС
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28.09.2021 18:36 Відповісти
Это не аргумент, увы. Многие участники АТО-ООС просто попарились в баньке в 50 км от 0 пару дней и получили статус. Другие ехали в ООС на контрабанде заработать - помните, даже расстреляли нашу же мобильную группу по борьбе с контрабандой?
Так что среди участников АТО-ООС не все достойны уважения - есть там и мерзавцы...
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28.09.2021 22:36 Відповісти
Несгибаемый патриот, ясное дело.
На фоне этого, заявления о том, что НАТО, обязано предоставить что то там Украине, смотрятся не очень.
Кто даст современное оружие, если через пару дней оно может оказаться в руках кацапов?
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28.09.2021 18:36 Відповісти
Як він зміг все це вкрасти? Що там взагалі на тих складах відбувається?
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28.09.2021 18:46 Відповісти
Невідома, але точно не сам. А потім була б чергова пожежа і вибухи на складі, бо таку кількість вкраденого не приховаєш
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28.09.2021 19:12 Відповісти
А потом, когда все уже украде, склады почему-то взрываются , мы это уже проходили.
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28.09.2021 19:48 Відповісти
Це що - буханку хліба вкрав? Я так гадаю без "добро" командира частини не обійшлось.
Весь цей арсенал якось треба було списувати? Це десяток автоматних патронів ще якось
можна було би списати на стрільби на полігоні. А тут ТАКИЙ арсенал...
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28.09.2021 20:23 Відповісти
Та нет! Здесь не для урок. Присмотритесь к ассортименту..... Этим добром можно полк остановить. Товарисч вовсе не коммерсант. Если правильно попросить, он много интересного расскажет.
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28.09.2021 20:48 Відповісти
"Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. "

Серьезно? Патриотам по такой статье за 1 патрон найденный подозрение выписывают, а тут мурло систематически грабило военный склад! Какая нафиг 263???
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28.09.2021 20:49 Відповісти
Контрольная закупка...
Вот интересно кому чучело продавало снаряды и мины...это не ракетницы и не патроны к калашу и свд....и не гранаты...
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28.09.2021 22:40 Відповісти
Обратите внимание на верхний левый угол второго фото.
Куполами грузовых парашютов, укрыто имущество. В новости указано что, "Военнослужащий хранил украденное в помещении, расположенном неподалеку от воинской части" Источник:
Бред. Всё это хранилось в самой войсковой части, но в другом хранилище. Смотрим внимательно на оборудование ворот и оконных проёмов.
Ну а имущество, под парашютной тканью, очень смахивает на десантно-штурмовые лодки.
Комплект боеприпасов, тоже не из автобата или ближайшего отделения ВСП.
Вывод: славно влетели морские пехотинцы.
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29.09.2021 11:58 Відповісти
Що так важко прогнати весь персонал військових складів на поліграфі? Чи хай крадуть, потім підпалюють щоб замести сліди, в нас запасів ще багато...
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30.09.2021 17:32 Відповісти
 
 