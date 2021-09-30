Мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса Президента. ФОТО
Он облился легковоспламеняющейся жидкостью, но у полицейских оказался огнетушитель.
Об этом сообщает Муниципальная стража Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"В здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями", - сказано в сообщении.
В Муниципальной страже отметили, что мужчина общается со следователями. Кто он и почему хотел себя поджечь - неизвестно.
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+15 O Lena Vorobets
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+10 Палєо Мустьє
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+7 Roman Rjevskiy
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В здании ОП оказалось несколько огнетушителей.
Спасибо, Господи, за соблюдение Правил Пожарной Безопасности АХО ОП.
"Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют" (1Кор. 6, 9-10).
Повезло самоубийце.
Вобщем, зеля во всём виноват.
медийщики подсчитали аренду стадиона, аренду оборудования, стоимость режиссеров и продюссеров. и прочие околомедийные вещи которые используются на таких мероприятиях
получили цифру 1.5 млн долларов
т.е. лям зелени тупо сп..дили. кто? вопрос риторический
самый дорогой в истории парад на котором представительская начальная стадия (до прохода техники) была слизана с открытия олимпиады в сочи в 2014 году
концерт для своих итальянского тенора на который из бюджета потратили в пять раз больше чем собрали на нем "на благотворительность) теперь и концерт для плебса тоже оказался источником обогащения. с чем я зеленых баранов и поздравляю. это ваши пенсии, зарплаты и тарифы. жри те