Мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса Президента. ФОТО

Он облился легковоспламеняющейся жидкостью, но у полицейских оказался огнетушитель.

Об этом сообщает Муниципальная стража Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями", - сказано в сообщении.

В Муниципальной страже отметили, что мужчина общается со следователями. Кто он и почему хотел себя поджечь - неизвестно.

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