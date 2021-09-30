Чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента. ФОТО

Він облився легкозаймистою рідиною, але у поліцейських виявився вогнегасник.

Про це повідомляє Муніципальна варта Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"В будівлі Офісу президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною і намагався підпалити себе. На заваді цьому стали поліцейські, які загасили полум'я вогнегасниками", - сказано в повідомленні.

У Муніципальній варті зазначили, що чоловік спілкується зі слідчими. Хто він і чому хотів себе підпалити - невідомо.





