Чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента. ФОТО
Він облився легкозаймистою рідиною, але у поліцейських виявився вогнегасник.
Про це повідомляє Муніципальна варта Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"В будівлі Офісу президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною і намагався підпалити себе. На заваді цьому стали поліцейські, які загасили полум'я вогнегасниками", - сказано в повідомленні.
У Муніципальній варті зазначили, що чоловік спілкується зі слідчими. Хто він і чому хотів себе підпалити - невідомо.
Топ коментарі
+15 O Lena Vorobets
показати весь коментар30.09.2021 21:04
+10 Палєо Мустьє
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+7 Roman Rjevskiy
показати весь коментар30.09.2021 20:49
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В здании ОП оказалось несколько огнетушителей.
Спасибо, Господи, за соблюдение Правил Пожарной Безопасности АХО ОП.
"Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют" (1Кор. 6, 9-10).
Повезло самоубийце.
Вобщем, зеля во всём виноват.
медийщики подсчитали аренду стадиона, аренду оборудования, стоимость режиссеров и продюссеров. и прочие околомедийные вещи которые используются на таких мероприятиях
получили цифру 1.5 млн долларов
т.е. лям зелени тупо сп..дили. кто? вопрос риторический
самый дорогой в истории парад на котором представительская начальная стадия (до прохода техники) была слизана с открытия олимпиады в сочи в 2014 году
концерт для своих итальянского тенора на который из бюджета потратили в пять раз больше чем собрали на нем "на благотворительность) теперь и концерт для плебса тоже оказался источником обогащения. с чем я зеленых баранов и поздравляю. это ваши пенсии, зарплаты и тарифы. жри те