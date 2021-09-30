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Чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента. ФОТО

Він облився легкозаймистою рідиною, але у поліцейських виявився вогнегасник.

Про це повідомляє Муніципальна варта Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"В будівлі Офісу президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною і намагався підпалити себе. На заваді цьому стали поліцейські, які загасили полум'я вогнегасниками", - сказано в повідомленні.

У Муніципальній варті зазначили, що чоловік спілкується зі слідчими. Хто він і чому хотів себе підпалити - невідомо.

Чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента 01
Чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента 02
Чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента 03

Автор: 

самоспалення (37) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+15
Никогда не понимала такой ход мышления-если кто то не прав-сделай зло себе.Умереть в мучениях и провалиться в ад(" самоубийцы Царства Божьего не наследуют"-написано в Библии).И ради чего?чтоб кому то что то доказать?не так давно бывший воин АТО поджег себя,умер-и что изменилось?в Мордоре женщина журналист подожгла себч,сгорела-все забыли и живут как жили,власти воруют и беспредельничают по прежднему.Осталась девочка без мамы,и ради чего? бороться надо,если не соласен,а не сдыхать в мучениях.В этом что то кацапское-там тоже героизм-умереть за царя,за Родину. Смерть как подвиг.Нет тут подвига,а глупость.
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30.09.2021 21:04
+10
не треба гратися у буддійських ченців...треба палити не себе, а ворогів.
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30.09.2021 21:03
+7
но у полицейских оказался огнетушитель ...... Велик ты, господи, и чудны дела твои. Разум человеческий не может постигнуть чудеса твои.
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30.09.2021 20:49
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но у полицейских оказался огнетушитель ...... Велик ты, господи, и чудны дела твои. Разум человеческий не может постигнуть чудеса твои.
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30.09.2021 20:49 Відповісти
да ладно ,что ни спёрли до хаты ?
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30.09.2021 21:28 Відповісти
И даже не один.
В здании ОП оказалось несколько огнетушителей.
Спасибо, Господи, за соблюдение Правил Пожарной Безопасности АХО ОП.
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30.09.2021 21:29 Відповісти
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30.09.2021 21:43 Відповісти
Чого він "Козиря" не підпалив ?!
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01.10.2021 07:32 Відповісти
как то он не выглядит ни ******* ни обгоревшим
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30.09.2021 20:52 Відповісти
А це пАкушєніє 2:0. Тепер тіпа на бубочку
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30.09.2021 20:58 Відповісти
Он хАтєл сабой самАВо пАджєчЬ, мля
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30.09.2021 20:59 Відповісти
Можливо тільки обмочився чи помочився на багатостраждальні двері.
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30.09.2021 21:09 Відповісти
Сейчас все полицейские ходят с огнетушителем.А мы и не знали...
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30.09.2021 20:56 Відповісти
Не одному тільки роялю в кущах стояти.
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30.09.2021 21:11 Відповісти
Написано "в здании ОП", а там обязательно есть огнетушители.
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30.09.2021 21:23 Відповісти
Для багатьох Homo sapiens наявність мозку- це просто додаткове навантаження на хребет.
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30.09.2021 20:57 Відповісти
Я не Станіславський, але не вірю. Це якийсь зебіл смєтун.
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30.09.2021 21:00 Відповісти
Прочел -"Мужчина пытался поджечь президента у офиса президента."- и сразу мысль - во герой!
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30.09.2021 21:02 Відповісти
не треба гратися у буддійських ченців...треба палити не себе, а ворогів.
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30.09.2021 21:03 Відповісти
Никогда не понимала такой ход мышления-если кто то не прав-сделай зло себе.Умереть в мучениях и провалиться в ад(" самоубийцы Царства Божьего не наследуют"-написано в Библии).И ради чего?чтоб кому то что то доказать?не так давно бывший воин АТО поджег себя,умер-и что изменилось?в Мордоре женщина журналист подожгла себч,сгорела-все забыли и живут как жили,власти воруют и беспредельничают по прежднему.Осталась девочка без мамы,и ради чего? бороться надо,если не соласен,а не сдыхать в мучениях.В этом что то кацапское-там тоже героизм-умереть за царя,за Родину. Смерть как подвиг.Нет тут подвига,а глупость.
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30.09.2021 21:04 Відповісти
бывает такое везде, что борешься и не видишь выхода, безысходность называется
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30.09.2021 21:10 Відповісти
Якщо помирати, то потрібно забрати кількох покидьків з собою. Хоча б якась користь буде.
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30.09.2021 21:13 Відповісти
Нужно бороться до конца, а не «на зло кондуктору , куплю билет и пойду пешком»
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30.09.2021 21:48 Відповісти
Не забувайте, що психічнохворих людей теж відносно багато довкола.
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30.09.2021 22:19 Відповісти
Е-е-еее... Взагалі не зараховую себе до релігій (у мене власний метафізичний світогляд), утім релігіями завше цікавився. Так ось, у біблійному тексті про зельбстморд нічого подібного не написано. Прирівнення самовистругування до вбивства то пізніші міркування та висновки церковних авторитетів, а історія християнства/церкви то окрема тема, у якій без діжки монастирського вина не розберешся )) А в Новому тестаменті список приречених на пекельні борошна такий:

"Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют" (1Кор. 6, 9-10).
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30.09.2021 23:41 Відповісти
Значит в здании ОП огнетушители оказались рабочими.
Повезло самоубийце.
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30.09.2021 21:25 Відповісти
При зекретине это уже второй случай -первый человек погиб...Ещё ни при одном президенте Украины никто себя не сжигал возле оп
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01.10.2021 07:30 Відповісти
А прикинь, при других президентах и ковида не было, и газ был дешевле, и ... дурдомы не закрывали...
Вобщем, зеля во всём виноват.
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01.10.2021 08:06 Відповісти
Когда люди начинают заниматься самосожжением возле опы или в опе -да,виновата зекрыса
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01.10.2021 12:13 Відповісти
концерт на день независимости на олимпийском обошелся по смете примерно 2.5 млн долларов
медийщики подсчитали аренду стадиона, аренду оборудования, стоимость режиссеров и продюссеров. и прочие околомедийные вещи которые используются на таких мероприятиях
получили цифру 1.5 млн долларов
т.е. лям зелени тупо сп..дили. кто? вопрос риторический
самый дорогой в истории парад на котором представительская начальная стадия (до прохода техники) была слизана с открытия олимпиады в сочи в 2014 году
концерт для своих итальянского тенора на который из бюджета потратили в пять раз больше чем собрали на нем "на благотворительность) теперь и концерт для плебса тоже оказался источником обогащения. с чем я зеленых баранов и поздравляю. это ваши пенсии, зарплаты и тарифы. жри те
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30.09.2021 21:48 Відповісти
Тупое быдло 🤢🤡🐑73% , за то «ржёт»🤣
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30.09.2021 21:50 Відповісти
Канал "Дом" показал карту с "российским" Крымом. Также сообщается, что такая карта России демонстрировалась в эфире 5 июля 2021 в начале и в конце передачи "Русский дневник".
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30.09.2021 21:50 Відповісти
ЗеИУДА ПОЧВУ прощупывает - пройдёт , не пройдёт , парламент зачищает и всех своих холуев «прислуг» повязал компроматом чемоданы с
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30.09.2021 21:55 Відповісти
Не, недостреленный Шифер, решил выпилиться на бис
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30.09.2021 22:52 Відповісти
Участник 73% хотел отминусоваться с горя
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30.09.2021 23:17 Відповісти
..хтось вірить, що в будівлю ОПи може потрапити звичайна стороння людина?.. останні два роки в цю ж ОПу є доступ лише зеленим гельмінтам-паразитам
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30.09.2021 23:45 Відповісти
зачем так расточительно обходиться с бензином? ну раз ты уже попал в ОП, то не поленись, подойди то ли к дЕрьмаку, то ли к зеленому ушлепку, то ли к еще какому-нибудь негодяю и тогда уже "закуривай"...
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01.10.2021 00:23 Відповісти
 
 