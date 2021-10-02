Украинец пытался нелегально ввезти в страну 60 айфонов, - Госпогранслужба. ФОТО

Украинец пытался контрабандой провезти через "Шегини" более 60 новых моделей смартфонов Apple.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Госпогранслужба.

"Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало. Исходя из анализа рисков, пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками и СБУ инициировали углубленный осмотр микроавтобуса, которым прибыл из-за границы украинец. Он ехал в качестве пассажира", - говорится в сообщении.

Так в его личном чемодане правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона "iPhone 13", а также 89 чехлов к этой модели. Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость.

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