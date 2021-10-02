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Украинец пытался нелегально ввезти в страну 60 айфонов, - Госпогранслужба. ФОТО

Украинец пытался контрабандой провезти через "Шегини" более 60 новых моделей смартфонов Apple.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Госпогранслужба.

"Для прохождения контроля мужчина выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало. Исходя из анализа рисков, пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками и СБУ инициировали углубленный осмотр микроавтобуса, которым прибыл из-за границы украинец. Он ехал в качестве пассажира", - говорится в сообщении.

Так в его личном чемодане правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона "iPhone 13", а также 89 чехлов к этой модели. Ценные находки изъяли, сейчас устанавливают их стоимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Украинец пытался нелегально ввезти в страну 60 айфонов, - Госпогранслужба 01
Украинец пытался нелегально ввезти в страну 60 айфонов, - Госпогранслужба 02

контрабанда (2409) iPhone (15) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+11
как раз женам таможни время обновить айфоны, а то с 12 ходят одни лохушки.
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02.10.2021 15:56
+7
Комусь тепер безплатний айфон перепаде.
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02.10.2021 15:43
+4
а вообще по фото место как в свинарнике, не хотят мусорята тратится, жадность, только выкачка бабла.
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02.10.2021 15:57
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Комусь тепер безплатний айфон перепаде.
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02.10.2021 15:43 Ответить
как раз женам таможни время обновить айфоны, а то с 12 ходят одни лохушки.
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02.10.2021 15:56 Ответить
А комусь прийдється нирку продати.
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02.10.2021 15:50 Ответить
а вообще по фото место как в свинарнике, не хотят мусорята тратится, жадность, только выкачка бабла.
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02.10.2021 15:57 Ответить
Начальство получит по айфону вот откуда у них у каждого айфон... Остап Бендер молча курит в сторонке.
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02.10.2021 16:11 Ответить
Игры с законом это не шутки …
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02.10.2021 16:13 Ответить
а так дав би на лапу не по зеленому 100 баксів за штуку і було б нормально,а так попав на гроші
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02.10.2021 16:13 Ответить
У таможенников дома 5-этажные (с учётом подземного этажа).

А осмотры они в бомжатнике проводят.

Стыд и позор.
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02.10.2021 16:57 Ответить
душат малый бизнес
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02.10.2021 17:03 Ответить
Трактором будут айфоны давить или таможенники себе поразбирают?
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02.10.2021 17:31 Ответить
 
 