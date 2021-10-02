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Українець намагався нелегально ввезти в країну 60 айфонів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Українець намагався контрабандою провезти через Шегині понад 60 нових моделей смартфонів Apple.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Держприкордонслужба.

"Для проходження контролю чоловік вибрав "зелений коридор", засвідчуючи, що не має предметів, обов'язкових для декларування або обмежених для переміщення через кордон. Однак це не спрацювало. Виходячи з аналізу ризиків, прикордонники Львівського загону спільно з митниками та СБУ ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса, яким прибув з-за кордону українець. Він їхав як пасажир", - йдеться в повідомленні.

Так, в його особистій валізі правоохоронці виявили 62 мобільні телефони "iPhone 13", а також 89 чохлів до цієї моделі. Цінні знахідки вилучили, зараз встановлюють їх вартість.

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Українець намагався нелегально ввезти в країну 60 айфонів, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався нелегально ввезти в країну 60 айфонів, - Держприкордонслужба 02

контрабанда (1823) iPhone (197) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+11
как раз женам таможни время обновить айфоны, а то с 12 ходят одни лохушки.
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02.10.2021 15:56
+7
Комусь тепер безплатний айфон перепаде.
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02.10.2021 15:43
+4
а вообще по фото место как в свинарнике, не хотят мусорята тратится, жадность, только выкачка бабла.
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02.10.2021 15:57
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Комусь тепер безплатний айфон перепаде.
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02.10.2021 15:43 Відповісти
как раз женам таможни время обновить айфоны, а то с 12 ходят одни лохушки.
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02.10.2021 15:56 Відповісти
А комусь прийдється нирку продати.
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02.10.2021 15:50 Відповісти
а вообще по фото место как в свинарнике, не хотят мусорята тратится, жадность, только выкачка бабла.
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02.10.2021 15:57 Відповісти
Начальство получит по айфону вот откуда у них у каждого айфон... Остап Бендер молча курит в сторонке.
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02.10.2021 16:11 Відповісти
Игры с законом это не шутки …
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02.10.2021 16:13 Відповісти
а так дав би на лапу не по зеленому 100 баксів за штуку і було б нормально,а так попав на гроші
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02.10.2021 16:13 Відповісти
У таможенников дома 5-этажные (с учётом подземного этажа).

А осмотры они в бомжатнике проводят.

Стыд и позор.
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02.10.2021 16:57 Відповісти
душат малый бизнес
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02.10.2021 17:03 Відповісти
Трактором будут айфоны давить или таможенники себе поразбирают?
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02.10.2021 17:31 Відповісти
 
 