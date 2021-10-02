Українець намагався нелегально ввезти в країну 60 айфонів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Українець намагався контрабандою провезти через Шегині понад 60 нових моделей смартфонів Apple.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Держприкордонслужба.

"Для проходження контролю чоловік вибрав "зелений коридор", засвідчуючи, що не має предметів, обов'язкових для декларування або обмежених для переміщення через кордон. Однак це не спрацювало. Виходячи з аналізу ризиків, прикордонники Львівського загону спільно з митниками та СБУ ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса, яким прибув з-за кордону українець. Він їхав як пасажир", - йдеться в повідомленні.

Так, в його особистій валізі правоохоронці виявили 62 мобільні телефони "iPhone 13", а також 89 чохлів до цієї моделі. Цінні знахідки вилучили, зараз встановлюють їх вартість.

Читайте також: СБУ викрила незаконну схему переміщення тютюнової продукції на територію України. ФОТО



