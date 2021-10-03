Зеленский осмотрел с воздуха строительство объездной дороги возле Трускавца. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область ознакомился с процессом строительства обхода города Трускавца, который станет частью автомобильной дороги государственного значения Т-14-02 Сходница – Песочная.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Данный участок трассы, который сооружают в рамках Национальной программы "Большое строительство", позволит восстановить удобное и безопасное сообщение между курортными городами Львовщины и направить автотранспорт в объезд Трускавца", - следует из сообщения.
На дороге будет две полосы движения с шириной проезжей части 7,5 м. Проектом предусмотрено обустройство в начале и в конце трассы одноуровневых транспортных развязок кольцевого типа и трех съездов.
Общая сметная стоимость строительства составляет 249,1 млн грн. Работы на объекте начаты в 2020 году, на сегодня уже сделан верхний слой покрытия из асфальтобетона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
угу. оно и видно
ЗелЬОнський стверджує , що Украіна перша в Європі за якісними дорогами і це тоді, коли вчора говорили про те, що нові дороги вже сипляться 😡
хвали мене моя гобунько ...🤣
Щоденне Приниження на засіданні своєї фрікції заявило,що хотіло б залишатися на посту глави держави до того часу,поки не виконає всі передвиборчі побрехеньки,які щедро роздавав своєму лохторату. Ще один "обнульониш"? Нєєє...Хєр тобі на все брехливе рhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE #ло .
Буде так?
Просто здесь трассу пересекает очень мощный троллейбусный маршрут!