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Зеленский осмотрел с воздуха строительство объездной дороги возле Трускавца. ФОТО

Зеленский осмотрел с воздуха строительство объездной дороги возле Трускавца. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область ознакомился с процессом строительства обхода города Трускавца, который станет частью автомобильной дороги государственного значения Т-14-02 Сходница – Песочная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Данный участок трассы, который сооружают в рамках Национальной программы "Большое строительство", позволит восстановить удобное и безопасное сообщение между курортными городами Львовщины и направить автотранспорт в объезд Трускавца", - следует из сообщения.

На дороге будет две полосы движения с шириной проезжей части 7,5 м. Проектом предусмотрено обустройство в начале и в конце трассы одноуровневых транспортных развязок кольцевого типа и трех съездов.

Читайте также: По темпам строительства дорог и диджитализации Украина - номер один в Европе, - Зеленский

Общая сметная стоимость строительства составляет 249,1 млн грн. Работы на объекте начаты в 2020 году, на сегодня уже сделан верхний слой покрытия из асфальтобетона.

Зеленский осмотрел с воздуха строительство объездной дороги возле Трускавца 01
Зеленский осмотрел с воздуха строительство объездной дороги возле Трускавца 02

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20365) Трускавец (102)


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Топ комментарии
+17
Цеякийсь зЕздець.
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03.10.2021 11:29
+10
Над сєлом фігня лєтала сєрєбрістого мєтала, много стало в наші дні нєопознанной фігні.
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03.10.2021 11:27
+5
Можна було і безпілотника запусти і зекономити паливо для військових літаків.
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03.10.2021 11:28
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Дорогой осмотр. К тому же результатов нет.
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03.10.2021 11:24 Ответить
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03.10.2021 11:27 Ответить
Над сєлом фігня лєтала сєрєбрістого мєтала, много стало в наші дні нєопознанной фігні.
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03.10.2021 11:27 Ответить
Можна було і безпілотника запусти і зекономити паливо для військових літаків.
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03.10.2021 11:28 Ответить
Цеякийсь зЕздець.
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03.10.2021 11:29 Ответить
Треба ще на коняці проїхати і якусь сцуку спіймати та юшечки з охоронцями посьорбати.
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03.10.2021 11:32 Ответить
Усе это еще будет, но попозжее
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03.10.2021 11:52 Ответить
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03.10.2021 11:33 Ответить
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03.10.2021 11:39 Ответить
Скрєпно!
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04.10.2021 18:14 Ответить
гарнитуру придурок не знает как правильно одевать... Идиот
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03.10.2021 11:44 Ответить
не только гарнитуру...
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03.10.2021 12:38 Ответить
" на сегодня уже сделан верхний слой покрытия из асфальтобетона. "
угу. оно и видно

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03.10.2021 11:30 Ответить
Який міцний ,, кокс" !!!

ЗелЬОнський стверджує , що Украіна перша в Європі за якісними дорогами і це тоді, коли вчора говорили про те, що нові дороги вже сипляться 😡

хвали мене моя гобунько ...🤣
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03.10.2021 11:31 Ответить
це чмо займається всім, тільки не своїми справами
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03.10.2021 11:31 Ответить
Просто в звичному для себе амплуа, тільки в ролі не шоумена.
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03.10.2021 11:34 Ответить
А почему не на велике?!……..сразу бы прочувствовал как «стройка-века» проходит=>ямы/колдобобины и прочие «прелести»…..
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03.10.2021 11:32 Ответить
В усьому копіює бульбофюрера.
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03.10.2021 11:33 Ответить
Точніше - бункерфюрера, бульбоферер з вусами.
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03.10.2021 11:36 Ответить
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03.10.2021 11:34 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, а шо там насчет осмотреть з лiтака строительство львовской свалки...
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03.10.2021 11:43 Ответить
Ви об'здну Львова коли почнете будувати дебіли???
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03.10.2021 11:47 Ответить
"свічка" :

Щоденне Приниження на засіданні своєї фрікції заявило,що хотіло б залишатися на посту глави держави до того часу,поки не виконає всі передвиборчі побрехеньки,які щедро роздавав своєму лохторату. Ще один "обнульониш"? Нєєє...Хєр тобі на все брехливе рhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE #ло .
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03.10.2021 12:02 Ответить
Тобто , претендуе на пожизненное, бо предвыборныя обiцянки случайный чел у власти выполнять не собирается.
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03.10.2021 12:18 Ответить
А как осмотреть линию соприкосновения на Донбассе? Точнее линию фронта. С воздуха. Впрочем для этого нужен минимум "Чинук", т.к. диарея у этого ушлёпка будет гарантировано, а такого количества говна, что он выдаст из себя другой вертолёт не потянет.
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03.10.2021 11:47 Ответить
3еПынин 3еПутлир №2 ЗеЛукашеско №3
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03.10.2021 12:12 Ответить
********** виден невооруженным взглядом
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03.10.2021 12:14 Ответить
С таким успехом можно сказать, что он изучил поверхность Луны, и проинспектировал миссию НАСА на Марсе.
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03.10.2021 13:11 Ответить
Поднимать самолёт,щоб осмотреть дорогу,это всё равно,що кроту осматривать небо.Тобто толку никакого
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03.10.2021 13:56 Ответить
Чи не бентежить "великих" будівників опора ЛЕП на трасі?

Буде так?
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03.10.2021 14:21 Ответить
Все под контролем!
Просто здесь трассу пересекает очень мощный троллейбусный маршрут!
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03.10.2021 16:07 Ответить
І нічого,що за минулий рік Україна допомогла заробити режиму путіна-лукашенка які постачали на "велике будівництво" мільони тон бітуму..Чому ви торгуєте з ворогами панове?Хочете,що б вас в світі поважали?Дзуськи!
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03.10.2021 16:39 Ответить
 
 