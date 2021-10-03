Зеленский осмотрел с воздуха строительство объездной дороги возле Трускавца. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область ознакомился с процессом строительства обхода города Трускавца, который станет частью автомобильной дороги государственного значения Т-14-02 Сходница – Песочная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Данный участок трассы, который сооружают в рамках Национальной программы "Большое строительство", позволит восстановить удобное и безопасное сообщение между курортными городами Львовщины и направить автотранспорт в объезд Трускавца", - следует из сообщения.

На дороге будет две полосы движения с шириной проезжей части 7,5 м. Проектом предусмотрено обустройство в начале и в конце трассы одноуровневых транспортных развязок кольцевого типа и трех съездов.

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Общая сметная стоимость строительства составляет 249,1 млн грн. Работы на объекте начаты в 2020 году, на сегодня уже сделан верхний слой покрытия из асфальтобетона.



