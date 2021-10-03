Зеленський оглянув з повітря будівництво об'їзної дороги біля Трускавця. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області ознайомився з процесом будівництва обходу міста Трускавця, який стане частиною автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Ця ділянка траси, спорудження якої відбувається в межах Національної програми "Велике будівництво", дасть змогу відновити зручне й безпечне сполучення між курортними містами Львівщини та спрямувати автотранспорт в обхід Трускавця", - йдеться у повідомленні.
Дорога матиме дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м. Проєктом передбачено облаштування на початку та в кінці траси однорівневих транспортних розв’язок кільцевого типу та трьох з’їздів.
Загальна кошторисна вартість будівництва становить 249,1 млн грн. Роботи на об'єкті розпочато у 2020 році, на сьогодні вже облаштовано верхній шар покриття з асфальтобетону.
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угу. оно и видно
ЗелЬОнський стверджує , що Украіна перша в Європі за якісними дорогами і це тоді, коли вчора говорили про те, що нові дороги вже сипляться 😡
хвали мене моя гобунько ...🤣
Щоденне Приниження на засіданні своєї фрікції заявило,що хотіло б залишатися на посту глави держави до того часу,поки не виконає всі передвиборчі побрехеньки,які щедро роздавав своєму лохторату. Ще один "обнульониш"? Нєєє...Хєр тобі на все брехливе рhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE #ло .
Буде так?
Просто здесь трассу пересекает очень мощный троллейбусный маршрут!