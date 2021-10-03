Зеленський оглянув з повітря будівництво об'їзної дороги біля Трускавця. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області ознайомився з процесом будівництва обходу міста Трускавця, який стане частиною автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ця ділянка траси, спорудження якої відбувається в межах Національної програми "Велике будівництво", дасть змогу відновити зручне й безпечне сполучення між курортними містами Львівщини та спрямувати автотранспорт в обхід Трускавця", - йдеться у повідомленні.

Дорога матиме дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м. Проєктом передбачено облаштування на початку та в кінці траси однорівневих транспортних розв’язок кільцевого типу та трьох з’їздів.

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Загальна кошторисна вартість будівництва становить 249,1 млн грн. Роботи на об'єкті розпочато у 2020 році, на сьогодні вже облаштовано верхній шар покриття з асфальтобетону.



