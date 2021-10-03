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Зеленський оглянув з повітря будівництво об'їзної дороги біля Трускавця. ФОТО

Зеленський оглянув з повітря будівництво об'їзної дороги біля Трускавця. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області ознайомився з процесом будівництва обходу міста Трускавця, який стане частиною автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ця ділянка траси, спорудження якої відбувається в межах Національної програми "Велике будівництво", дасть змогу відновити зручне й безпечне сполучення між курортними містами Львівщини та спрямувати автотранспорт в обхід Трускавця", - йдеться у повідомленні.

Дорога матиме дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м. Проєктом передбачено облаштування на початку та в кінці траси однорівневих транспортних розв’язок кільцевого типу та трьох з’їздів.

Читайте також: За темпами будівництва доріг і діджиталізаціі Україна - номер один в Європі, - Зеленський

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 249,1 млн грн. Роботи на об'єкті розпочато у 2020 році, на сьогодні вже облаштовано верхній шар покриття з асфальтобетону.

Зеленський оглянув з повітря будівництво обїзної дороги біля Трускавця 01
Зеленський оглянув з повітря будівництво обїзної дороги біля Трускавця 02

дороги (3061) Зеленський Володимир (23832) Трускавець (94)


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Топ коментарі
+17
Цеякийсь зЕздець.
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03.10.2021 11:29
+10
Над сєлом фігня лєтала сєрєбрістого мєтала, много стало в наші дні нєопознанной фігні.
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03.10.2021 11:27
+5
Можна було і безпілотника запусти і зекономити паливо для військових літаків.
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03.10.2021 11:28
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Дорогой осмотр. К тому же результатов нет.
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03.10.2021 11:24 Відповісти
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03.10.2021 11:27 Відповісти
Над сєлом фігня лєтала сєрєбрістого мєтала, много стало в наші дні нєопознанной фігні.
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03.10.2021 11:27 Відповісти
Можна було і безпілотника запусти і зекономити паливо для військових літаків.
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03.10.2021 11:28 Відповісти
Цеякийсь зЕздець.
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03.10.2021 11:29 Відповісти
Треба ще на коняці проїхати і якусь сцуку спіймати та юшечки з охоронцями посьорбати.
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03.10.2021 11:32 Відповісти
Усе это еще будет, но попозжее
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03.10.2021 11:52 Відповісти
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03.10.2021 11:33 Відповісти
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03.10.2021 11:39 Відповісти
Скрєпно!
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04.10.2021 18:14 Відповісти
гарнитуру придурок не знает как правильно одевать... Идиот
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03.10.2021 11:44 Відповісти
не только гарнитуру...
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03.10.2021 12:38 Відповісти
" на сегодня уже сделан верхний слой покрытия из асфальтобетона. "
угу. оно и видно

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03.10.2021 11:30 Відповісти
Який міцний ,, кокс" !!!

ЗелЬОнський стверджує , що Украіна перша в Європі за якісними дорогами і це тоді, коли вчора говорили про те, що нові дороги вже сипляться 😡

хвали мене моя гобунько ...🤣
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03.10.2021 11:31 Відповісти
це чмо займається всім, тільки не своїми справами
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03.10.2021 11:31 Відповісти
Просто в звичному для себе амплуа, тільки в ролі не шоумена.
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03.10.2021 11:34 Відповісти
А почему не на велике?!……..сразу бы прочувствовал как «стройка-века» проходит=>ямы/колдобобины и прочие «прелести»…..
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03.10.2021 11:32 Відповісти
В усьому копіює бульбофюрера.
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03.10.2021 11:33 Відповісти
Точніше - бункерфюрера, бульбоферер з вусами.
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03.10.2021 11:36 Відповісти
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03.10.2021 11:34 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, а шо там насчет осмотреть з лiтака строительство львовской свалки...
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03.10.2021 11:43 Відповісти
Ви об'здну Львова коли почнете будувати дебіли???
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03.10.2021 11:47 Відповісти
"свічка" :

Щоденне Приниження на засіданні своєї фрікції заявило,що хотіло б залишатися на посту глави держави до того часу,поки не виконає всі передвиборчі побрехеньки,які щедро роздавав своєму лохторату. Ще один "обнульониш"? Нєєє...Хєр тобі на все брехливе рhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE #ло .
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03.10.2021 12:02 Відповісти
Тобто , претендуе на пожизненное, бо предвыборныя обiцянки случайный чел у власти выполнять не собирается.
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03.10.2021 12:18 Відповісти
А как осмотреть линию соприкосновения на Донбассе? Точнее линию фронта. С воздуха. Впрочем для этого нужен минимум "Чинук", т.к. диарея у этого ушлёпка будет гарантировано, а такого количества говна, что он выдаст из себя другой вертолёт не потянет.
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03.10.2021 11:47 Відповісти
3еПынин 3еПутлир №2 ЗеЛукашеско №3
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03.10.2021 12:12 Відповісти
********** виден невооруженным взглядом
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03.10.2021 12:14 Відповісти
С таким успехом можно сказать, что он изучил поверхность Луны, и проинспектировал миссию НАСА на Марсе.
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03.10.2021 13:11 Відповісти
Поднимать самолёт,щоб осмотреть дорогу,это всё равно,що кроту осматривать небо.Тобто толку никакого
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03.10.2021 13:56 Відповісти
Чи не бентежить "великих" будівників опора ЛЕП на трасі?

Буде так?
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03.10.2021 14:21 Відповісти
Все под контролем!
Просто здесь трассу пересекает очень мощный троллейбусный маршрут!
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03.10.2021 16:07 Відповісти
І нічого,що за минулий рік Україна допомогла заробити режиму путіна-лукашенка які постачали на "велике будівництво" мільони тон бітуму..Чому ви торгуєте з ворогами панове?Хочете,що б вас в світі поважали?Дзуськи!
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03.10.2021 16:39 Відповісти
 
 