Украинского воина Алексея Стрижака похоронили на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

2 октября, в городе Зеленодольск Днепропетровской области состоялось прощание с Алексеем Владимировичем Стрижаком (позывной Браконьер), 06.07.1982 года рождения, уроженцем Кривого Рога, младшим сержантом, боевым медиком 1-й роты 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады , который погиб 30 сентября в районе села Каменка Ясиноватского района Донецкой области от смертельных осколочных ранений, получивший во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Гильдия предпринимателей Апостоловского общества".

"Сегодня провели в последний путь Героя. Стрижака Алексея Владимировича, десантника-медика Первой роты первого батальона 25 отдельной Сичеславского воздушно -десантнои бригады. Погиб в Донецкой области 30 вресня 2021 при обстреле артиллерией российскими наемниками. Похоронен на кладбище г.. Зеленодольск. СЛАВА ГЕРОЯМ !!! Герои не умирают !!! " - отмечается в сообщении.

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