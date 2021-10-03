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Украинского воина Алексея Стрижака похоронили на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

2 октября, в городе Зеленодольск Днепропетровской области состоялось прощание с Алексеем Владимировичем Стрижаком (позывной Браконьер), 06.07.1982 года рождения, уроженцем Кривого Рога, младшим сержантом, боевым медиком 1-й роты 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады , который погиб 30 сентября в районе села Каменка Ясиноватского района Донецкой области от смертельных осколочных ранений, получивший во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Гильдия предпринимателей Апостоловского общества".

"Сегодня провели в последний путь Героя. Стрижака Алексея Владимировича, десантника-медика Первой роты первого батальона 25 отдельной Сичеславского воздушно -десантнои бригады. Погиб в Донецкой области 30 вресня 2021 при обстреле артиллерией российскими наемниками. Похоронен на кладбище г.. Зеленодольск. СЛАВА ГЕРОЯМ !!! Герои не умирают !!! " - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Алексей Стрижак погиб на Донбассе 30 сентября. ФОТО

Украинского воина Алексея Стрижака похоронили на Днепропетровщине 01
Украинского воина Алексея Стрижака похоронили на Днепропетровщине 02
Украинского воина Алексея Стрижака похоронили на Днепропетровщине 03
Украинского воина Алексея Стрижака похоронили на Днепропетровщине 04

Стрижак (4) Ян Осока (1501) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+25
Вічна пам'ять та вічна Слава Олексію!
Співчуття його рідним та побратимам. Вічна пам'ять.....

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03.10.2021 12:13
+21
В цей час Трускавець аж гуде. Секта Недоумків пьє-гуляє на всю котушку і ні про що не думає.
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03.10.2021 12:14
+18
Никто не спросил на брифинге у говнокомандующего,как он собирается ответить оккупантам за все эти смерти наших героев?
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03.10.2021 12:15
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Вічна пам'ять та вічна Слава Олексію!
Співчуття його рідним та побратимам. Вічна пам'ять.....

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03.10.2021 12:13 Ответить
В цей час Трускавець аж гуде. Секта Недоумків пьє-гуляє на всю котушку і ні про що не думає.
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03.10.2021 12:14 Ответить
Путин, чтоб ты сдох. Зеленский, верни снайперов на передовую!
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03.10.2021 12:27 Ответить
Зеленский, вернись на йух в свой сраный квартал!
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03.10.2021 12:35 Ответить
Зелёные мрази, будь они прокляты, просиРают десятки миллионов на свои гульки, когда наши воины - герои ежедневно гибнут на передовой.... Госпитали переполнены и нуждаются в самом элементарном....Семьи погибших воинов - героев прозябают в нужде, пытаясь оплатить грабительские тарифы.... Надеюсь. вся коллаборантская и мародёрская зелёная погань будет скоро висеть на фонарных столбах и деревьях по всей стране...
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03.10.2021 13:18 Ответить
Никто не спросил на брифинге у говнокомандующего,как он собирается ответить оккупантам за все эти смерти наших героев?
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03.10.2021 12:15 Ответить
Хто б посмів ... Всі бояться. Боягузи і підлабузники.
Принципових нині мало.
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03.10.2021 12:39 Ответить
Принципиальные наемы и лещенки жрут из рук путинских шестёрок и в гробу видели Украину, войну с паРашей, проблемы фронта , проблемы покалеченных воинов - героев, стариков, семей погибших героев. Пусть наемы, лещенки и им подобные подавятся предательскими серебренниками и подохнут прОклятыми , в позоре...
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03.10.2021 13:23 Ответить
Світла та вічна пам'ять…….Спочивай з миром, Олексію………
Родині та близьким співчуття……..
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03.10.2021 12:16 Ответить
Царство небесное. Героем не назову. Бо негде геройствовать.Назову жертвой. Манипуляторов войны. Но не будь его,кацапы двигались бы дальше.
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03.10.2021 12:21 Ответить
Негде геройствовать? На фронте!!! Вы до сих пор не в кадыровском подвале и не кормите червей в канаве только благодаря Героям - защитникам Украины, благодаря героям - волонтёрам, благодаря героям - фронтовым парамедикам....
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03.10.2021 13:28 Ответить
Какие геройства в окопной войне ? Погиб от случайного прилета снаряда. Это скорее жертва. О которой он и не подозревал. Если он герой,то пусть предоставят награду семье. Помимо помощи за потерю родственника. А так,все погибшие -герои. Если обобщать. И я с этим согласен.Но и есть понимание как это происходило.Поэтому и назвал свое видение. Мне это больше напоминает жертву ради спасение других. Но эта жертва не осознанная. А случайная. Вы не согласны ?
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03.10.2021 14:04 Ответить
Герої не вмирають
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03.10.2021 12:25 Ответить
А правляча хракція на чолі з презіком в Трускавці бавиться...
СЮРРРРР
А скільки ще бійців потребують коштів на лікування поранень ??
Жодна зелена пріська і гривні не дала. Звісно, краще купити сумочку за кілька тищ євриків.
Бридко аж..
І боляче за полеглого, його родину, побратимів..
Царство Небесне.
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03.10.2021 12:38 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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03.10.2021 12:44 Ответить
Земля пухом ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ.А духи умерших возвращаются в других родившихся телах. И СНОВА В БОЙ!
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03.10.2021 13:10 Ответить
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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03.10.2021 19:21 Ответить
Привіт! Ти вже стала бабцею. Ким тебе тільки не називали.
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03.10.2021 20:01 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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03.10.2021 19:49 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
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03.10.2021 20:49 Ответить
 
 