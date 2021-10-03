2 жовтня в місті Зеленодольськ Дніпропетровської області відбулося прощання з Олексієм Володимировичем Стрижаком (позивний Браконьєр), 06.07.1982 року народження, уродженцем Кривого Рогу, молодшим сержантом, бойовим медиком 1-ї роти 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади , який загинув 30 вересня в районі села Кам'янка Ясинуватського району Донецької області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-співтоваристві "Гільдія підприємців Апостолівського суспільства".

"Сьогодні провели в останню путь Героя. Стрижака Олексія Володимировича, десантника-медика Першої роти першого батальйону 25 окремої Січеславської повітряно-десантної бригади. Загинув в Донецькій області 30 вресня 2021 року при обстрілі артилерією російськими найманцями. Похований на кладовищі міста Зеленодольськ. СЛАВА ГЕРОЯМ!!! Герої не вмирають!!!"- зазначається в повідомленні.

Читайте також: Українського воїна Олексія Стрижака поховали на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж







