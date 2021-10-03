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Українського воїна Олексія Стрижака поховали на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

2 жовтня в місті Зеленодольськ Дніпропетровської області відбулося прощання з Олексієм Володимировичем Стрижаком (позивний Браконьєр), 06.07.1982 року народження, уродженцем Кривого Рогу, молодшим сержантом, бойовим медиком 1-ї роти 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади , який загинув 30 вересня в районі села Кам'янка Ясинуватського району Донецької області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-співтоваристві "Гільдія підприємців Апостолівського суспільства".

"Сьогодні провели в останню путь Героя. Стрижака Олексія Володимировича, десантника-медика Першої роти першого батальйону 25 окремої Січеславської повітряно-десантної бригади. Загинув в Донецькій області 30 вресня 2021 року при обстрілі артилерією російськими найманцями. Похований на кладовищі міста Зеленодольськ. СЛАВА ГЕРОЯМ!!! Герої не вмирають!!!"- зазначається в повідомленні.

Читайте також: Українського воїна Олексія Стрижака поховали на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Українського воїна Олексія Стрижака поховали на Дніпропетровщині 01
Українського воїна Олексія Стрижака поховали на Дніпропетровщині 02
Українського воїна Олексія Стрижака поховали на Дніпропетровщині 03
Українського воїна Олексія Стрижака поховали на Дніпропетровщині 04

Стрижак (1) Ян Осока (1495) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+25
Вічна пам'ять та вічна Слава Олексію!
Співчуття його рідним та побратимам. Вічна пам'ять.....

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03.10.2021 12:13
+21
В цей час Трускавець аж гуде. Секта Недоумків пьє-гуляє на всю котушку і ні про що не думає.
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03.10.2021 12:14
+18
Никто не спросил на брифинге у говнокомандующего,как он собирается ответить оккупантам за все эти смерти наших героев?
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03.10.2021 12:15
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Вічна пам'ять та вічна Слава Олексію!
Співчуття його рідним та побратимам. Вічна пам'ять.....

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03.10.2021 12:13 Відповісти
В цей час Трускавець аж гуде. Секта Недоумків пьє-гуляє на всю котушку і ні про що не думає.
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03.10.2021 12:14 Відповісти
Путин, чтоб ты сдох. Зеленский, верни снайперов на передовую!
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03.10.2021 12:27 Відповісти
Зеленский, вернись на йух в свой сраный квартал!
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03.10.2021 12:35 Відповісти
Зелёные мрази, будь они прокляты, просиРают десятки миллионов на свои гульки, когда наши воины - герои ежедневно гибнут на передовой.... Госпитали переполнены и нуждаются в самом элементарном....Семьи погибших воинов - героев прозябают в нужде, пытаясь оплатить грабительские тарифы.... Надеюсь. вся коллаборантская и мародёрская зелёная погань будет скоро висеть на фонарных столбах и деревьях по всей стране...
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03.10.2021 13:18 Відповісти
Никто не спросил на брифинге у говнокомандующего,как он собирается ответить оккупантам за все эти смерти наших героев?
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03.10.2021 12:15 Відповісти
Хто б посмів ... Всі бояться. Боягузи і підлабузники.
Принципових нині мало.
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03.10.2021 12:39 Відповісти
Принципиальные наемы и лещенки жрут из рук путинских шестёрок и в гробу видели Украину, войну с паРашей, проблемы фронта , проблемы покалеченных воинов - героев, стариков, семей погибших героев. Пусть наемы, лещенки и им подобные подавятся предательскими серебренниками и подохнут прОклятыми , в позоре...
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03.10.2021 13:23 Відповісти
Світла та вічна пам'ять…….Спочивай з миром, Олексію………
Родині та близьким співчуття……..
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03.10.2021 12:16 Відповісти
Царство небесное. Героем не назову. Бо негде геройствовать.Назову жертвой. Манипуляторов войны. Но не будь его,кацапы двигались бы дальше.
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03.10.2021 12:21 Відповісти
Негде геройствовать? На фронте!!! Вы до сих пор не в кадыровском подвале и не кормите червей в канаве только благодаря Героям - защитникам Украины, благодаря героям - волонтёрам, благодаря героям - фронтовым парамедикам....
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03.10.2021 13:28 Відповісти
Какие геройства в окопной войне ? Погиб от случайного прилета снаряда. Это скорее жертва. О которой он и не подозревал. Если он герой,то пусть предоставят награду семье. Помимо помощи за потерю родственника. А так,все погибшие -герои. Если обобщать. И я с этим согласен.Но и есть понимание как это происходило.Поэтому и назвал свое видение. Мне это больше напоминает жертву ради спасение других. Но эта жертва не осознанная. А случайная. Вы не согласны ?
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03.10.2021 14:04 Відповісти
Герої не вмирають
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03.10.2021 12:25 Відповісти
А правляча хракція на чолі з презіком в Трускавці бавиться...
СЮРРРРР
А скільки ще бійців потребують коштів на лікування поранень ??
Жодна зелена пріська і гривні не дала. Звісно, краще купити сумочку за кілька тищ євриків.
Бридко аж..
І боляче за полеглого, його родину, побратимів..
Царство Небесне.
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03.10.2021 12:38 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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03.10.2021 12:44 Відповісти
Земля пухом ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ.А духи умерших возвращаются в других родившихся телах. И СНОВА В БОЙ!
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03.10.2021 13:10 Відповісти
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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03.10.2021 19:21 Відповісти
Привіт! Ти вже стала бабцею. Ким тебе тільки не називали.
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03.10.2021 20:01 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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03.10.2021 19:49 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
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03.10.2021 20:49 Відповісти
 
 