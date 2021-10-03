Українського воїна Олексія Стрижака поховали на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
2 жовтня в місті Зеленодольськ Дніпропетровської області відбулося прощання з Олексієм Володимировичем Стрижаком (позивний Браконьєр), 06.07.1982 року народження, уродженцем Кривого Рогу, молодшим сержантом, бойовим медиком 1-ї роти 1-го батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади , який загинув 30 вересня в районі села Кам'янка Ясинуватського району Донецької області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-співтоваристві "Гільдія підприємців Апостолівського суспільства".
"Сьогодні провели в останню путь Героя. Стрижака Олексія Володимировича, десантника-медика Першої роти першого батальйону 25 окремої Січеславської повітряно-десантної бригади. Загинув в Донецькій області 30 вресня 2021 року при обстрілі артилерією російськими найманцями. Похований на кладовищі міста Зеленодольськ. СЛАВА ГЕРОЯМ!!! Герої не вмирають!!!"- зазначається в повідомленні.
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Співчуття його рідним та побратимам. Вічна пам'ять.....
Принципових нині мало.
Родині та близьким співчуття……..
СЮРРРРР
А скільки ще бійців потребують коштів на лікування поранень ??
Жодна зелена пріська і гривні не дала. Звісно, краще купити сумочку за кілька тищ євриків.
Бридко аж..
І боляче за полеглого, його родину, побратимів..
Царство Небесне.
Спочивай з миром, синку....