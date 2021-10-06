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Соратнику Медведчука Лесику повредили авто у ресторана. ФОТО

В машине разбили заднее стекло, сигнализация не сработала.

Об этом глава фракции "ОПЗЖ" в Харьковском облсовете Андрей Лесик сообщил в Фейсбуке, опубликовав фото автомобиля, информирует Цензор.НЕТ.

"Совершено нападение на мой автомобиль Тоета Лэнд Крузер", - написал он.

Полиция Харьковской области сообщает, что информация о поврежденном автомобиле поступила к ним 5 октября в 19:40.

"Транспортное средство находилось у ресторана в селе Нестеренки по улице Полтавский шлях. Сигнализация не сработала", - сказано в сообщении.

Информацию о случившемся зарегистрировали в Едином учете отделения полиции №2 Харьковского райуправления №1.

Смотрите: "Собака ты! Война с Россией, а не гражданская! От п#дарас!", - на пророссийском митинге в Харькове избили соратника Медведчука. ВИДЕО

Соратнику Медведчука Лесику повредили авто у ресторана 01
Соратнику Медведчука Лесику повредили авто у ресторана 02
Соратнику Медведчука Лесику повредили авто у ресторана 03

Автор: 

авто (4214) Нацполиция (16500) Харьковщина (5577) Лесик Андрей (12)


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Топ комментарии
+32
Надо самого лесика повредить.
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06.10.2021 16:53
+30
Яка сумна новина !
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06.10.2021 16:51
+10
На гілляку лєсика.
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06.10.2021 16:56
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Яка сумна новина !
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06.10.2021 16:51 Ответить
действительно новость печальная, сам Лесик остался неушкодженным
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06.10.2021 22:21 Ответить
Вона повреждена при народженні .
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06.10.2021 17:18 Ответить
Надо самого лесика повредить.
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06.10.2021 16:53 Ответить
Бажано без можливості відновлення.
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06.10.2021 20:07 Ответить
Мда. Это важная новость.
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06.10.2021 16:54 Ответить
Поддерживаю. ТОлько мало. Раз власть не понимает пожелания народа,он ,народ вправе вершить правосудие сам. В том числе и над недовластью.
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06.10.2021 16:54 Ответить
Це не серйозно..
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06.10.2021 16:54 Ответить
На гілляку лєсика.
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06.10.2021 16:56 Ответить
Який прикрий саморозбив скла в автомобілі.
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06.10.2021 16:58 Ответить
"Сигнализация не сработала..."
По ходу он или глухой, или установил сигнализацию от кацапской калины.....
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06.10.2021 17:01 Ответить
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06.10.2021 17:02 Ответить
Ці та інші пригоди барсеточника Гоги на перших шпальтах всіх газет.
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06.10.2021 17:03 Ответить
ггг, тоЕта)))
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06.10.2021 17:04 Ответить
Шо, так и написал "Тоета"?
Дома бухать надо, целее будешь.
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06.10.2021 17:06 Ответить
Жаль что не повредили самого лесика!!!!
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06.10.2021 17:11 Ответить
Та і йух з ним!
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06.10.2021 17:12 Ответить
Три йуха!
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06.10.2021 17:16 Ответить
Жаль насрать забыли, или не успели!
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06.10.2021 17:17 Ответить
Так то Шефир остановился поссать на заднее колесо, а тут снова косорукий снайпер нагрянул. Гильзы от венгерских патронов еще не нашли?
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06.10.2021 17:21 Ответить
если повреждать - то самого ублюдка. зачем портить хорошую вещь?
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06.10.2021 17:29 Ответить
То, мабуть, ворона влетіла. Ніч на дворі, ніц не видно
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06.10.2021 17:30 Ответить
повезло лесику що ворона влетіла...А могла би й Ф-1 в сутінках під колесом зачіпитися... Ніч вона ж така непередбачувана...
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07.10.2021 20:25 Ответить
какая трагедия! Придется с бубочкой немного больше денег из бюджета украсть, чтоб починить машину (а может ну её нафиг? И купить новую?)
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06.10.2021 17:30 Ответить
лучше бы яйца ему повредили-чтобы не плодился
Авто застраховано..Толку
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06.10.2021 17:38 Ответить
Безграмотне бидло.
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06.10.2021 17:38 Ответить
лучше б морду....
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06.10.2021 17:39 Ответить
лесик-просто тупа гнида...
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06.10.2021 17:40 Ответить
Слабо!
Підірвать треба було!
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06.10.2021 17:42 Ответить
Что это торчит из сетки? Памперсы?

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06.10.2021 17:55 Ответить
Салфетки, шоб вытирать юшку со своего разбитого *****.
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06.10.2021 18:59 Ответить
шось замкнуло-потім догорить
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06.10.2021 18:24 Ответить
Ото потрібно було не машину побити, а мордяку його ************, та ще й підсрачників надавати таких,щоби аж за три тижні отоє одоробло на запрошення:-Сідайте- відповідало:- Спасибо,я пешком постою.
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06.10.2021 18:53 Ответить
В сраном ватном харьковском телеграм-чате "Труха", этим утром подобный пост появился под видом, что некому "честному анониму" "некие плохие" люди повредили автомобиль. И я даже посочувствовал, мало ли у нас чеснтных людей имеют крузак, я знаю нескольких айтишников и даже одного фермера.
Но если бы я знал, что это кацапская гнида чЛесик, я бы им вчера еще канистру бенза и спички подогнал бы.
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06.10.2021 18:55 Ответить
Ваша идея мне очень импонирует.
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06.10.2021 22:01 Ответить
Всьо, шо нАжито нєпосільним трудом...
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06.10.2021 19:11 Ответить
давно пора с этой пророссийской шушерой что-то делать
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06.10.2021 20:02 Ответить
"Соратнику медведчука лесику пошкодили авто біля ресторану..."- це вже добре....

але було б краще так: Соратнику медведчука лесику пошкодили череп.........
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06.10.2021 20:49 Ответить
эх, коктейлем бы еще полили...

Молотова)))))))))))))))))
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06.10.2021 20:58 Ответить
Ех, а як би хотілося, лежачи на дивані, прочитати в новинах, що автівку Лесика підірвали разом з Лесиком та його спільниками....
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06.10.2021 21:03 Ответить
лучше бы повредили самого Лесика!
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06.10.2021 21:22 Ответить
Хорошие пож5лания Лесику 😄
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06.10.2021 21:30 Ответить
этой гниде красноперой услужливой, не на крузаке, у московитов нализаном, ездить, а на ладе- калина, и то пусть покажет утырок ссученный, откуда у бомжары деньги на нее..
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06.10.2021 23:03 Ответить
Мамка не дает денег на ремонт!
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07.10.2021 11:03 Ответить
Хоть якась гарна новина за увесь день.
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07.10.2021 16:25 Ответить
Краще б самому Лесику "фасад" та "чорний вхід" попортили
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07.10.2021 17:27 Ответить
 
 