Соратнику Медведчука Лесику повредили авто у ресторана. ФОТО
В машине разбили заднее стекло, сигнализация не сработала.
Об этом глава фракции "ОПЗЖ" в Харьковском облсовете Андрей Лесик сообщил в Фейсбуке, опубликовав фото автомобиля, информирует Цензор.НЕТ.
"Совершено нападение на мой автомобиль Тоета Лэнд Крузер", - написал он.
Полиция Харьковской области сообщает, что информация о поврежденном автомобиле поступила к ним 5 октября в 19:40.
"Транспортное средство находилось у ресторана в селе Нестеренки по улице Полтавский шлях. Сигнализация не сработала", - сказано в сообщении.
Информацию о случившемся зарегистрировали в Едином учете отделения полиции №2 Харьковского райуправления №1.
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По ходу он или глухой, или установил сигнализацию от кацапской калины.....
Дома бухать надо, целее будешь.
Авто застраховано..Толку
Підірвать треба було!
Но если бы я знал, что это кацапская гнида чЛесик, я бы им вчера еще канистру бенза и спички подогнал бы.
але було б краще так: Соратнику медведчука лесику пошкодили череп.........
Молотова)))))))))))))))))