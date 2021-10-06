Соратнику Медведчука Лесику повредили авто у ресторана. ФОТО

В машине разбили заднее стекло, сигнализация не сработала.

Об этом глава фракции "ОПЗЖ" в Харьковском облсовете Андрей Лесик сообщил в Фейсбуке, опубликовав фото автомобиля, информирует Цензор.НЕТ.

"Совершено нападение на мой автомобиль Тоета Лэнд Крузер", - написал он.

Полиция Харьковской области сообщает, что информация о поврежденном автомобиле поступила к ним 5 октября в 19:40.

"Транспортное средство находилось у ресторана в селе Нестеренки по улице Полтавский шлях. Сигнализация не сработала", - сказано в сообщении.

Информацию о случившемся зарегистрировали в Едином учете отделения полиции №2 Харьковского райуправления №1.

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