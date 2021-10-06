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Соратнику Медведчука Лесику пошкодили авто біля ресторану. ФОТО

У машині розбили заднє скло, сигналізація не спрацювала.

Про це голова фракції "ОПЗЖ" у Харківській облраді Андрій Лесик повідомив у Фейсбуці, опублікувавши фото автомобіля, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоєно напад на мій автомобіль Тойота Ленд Крузер", - написав він.

Поліція Харківської області повідомляє, що інформація про пошкоджений автомобіль надійшла до них 5 жовтня о 19.40.

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"Транспортний засіб перебував біля ресторану в селі Нестеренки по вулиці Полтавський шлях. Сигналізація не спрацювала", - сказано в повідомленні.

Інформацію про те, що трапилося, зареєстрували в Єдиному обліку відділення поліції №2 Харківського райуправління №1.

Соратнику Медведчука Лесику пошкодили авто біля ресторану 01

Соратнику Медведчука Лесику пошкодили авто біля ресторану 02
Соратнику Медведчука Лесику пошкодили авто біля ресторану 03

Автор: 

авто (6169) Нацполіція (15176) Харківщина (6054) Лесик Андрій (8)


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Топ коментарі
+32
Надо самого лесика повредить.
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06.10.2021 16:53
+30
Яка сумна новина !
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06.10.2021 16:51
+10
На гілляку лєсика.
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06.10.2021 16:56
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Яка сумна новина !
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06.10.2021 16:51 Відповісти
действительно новость печальная, сам Лесик остался неушкодженным
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06.10.2021 22:21 Відповісти
Вона повреждена при народженні .
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06.10.2021 17:18 Відповісти
Надо самого лесика повредить.
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06.10.2021 16:53 Відповісти
Бажано без можливості відновлення.
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06.10.2021 20:07 Відповісти
Мда. Это важная новость.
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06.10.2021 16:54 Відповісти
Поддерживаю. ТОлько мало. Раз власть не понимает пожелания народа,он ,народ вправе вершить правосудие сам. В том числе и над недовластью.
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06.10.2021 16:54 Відповісти
Це не серйозно..
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06.10.2021 16:54 Відповісти
На гілляку лєсика.
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06.10.2021 16:56 Відповісти
Який прикрий саморозбив скла в автомобілі.
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06.10.2021 16:58 Відповісти
"Сигнализация не сработала..."
По ходу он или глухой, или установил сигнализацию от кацапской калины.....
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06.10.2021 17:01 Відповісти
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06.10.2021 17:02 Відповісти
Ці та інші пригоди барсеточника Гоги на перших шпальтах всіх газет.
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06.10.2021 17:03 Відповісти
ггг, тоЕта)))
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06.10.2021 17:04 Відповісти
Шо, так и написал "Тоета"?
Дома бухать надо, целее будешь.
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06.10.2021 17:06 Відповісти
Жаль что не повредили самого лесика!!!!
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06.10.2021 17:11 Відповісти
Та і йух з ним!
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06.10.2021 17:12 Відповісти
Три йуха!
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06.10.2021 17:16 Відповісти
Жаль насрать забыли, или не успели!
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06.10.2021 17:17 Відповісти
Так то Шефир остановился поссать на заднее колесо, а тут снова косорукий снайпер нагрянул. Гильзы от венгерских патронов еще не нашли?
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06.10.2021 17:21 Відповісти
если повреждать - то самого ублюдка. зачем портить хорошую вещь?
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06.10.2021 17:29 Відповісти
То, мабуть, ворона влетіла. Ніч на дворі, ніц не видно
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06.10.2021 17:30 Відповісти
повезло лесику що ворона влетіла...А могла би й Ф-1 в сутінках під колесом зачіпитися... Ніч вона ж така непередбачувана...
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07.10.2021 20:25 Відповісти
какая трагедия! Придется с бубочкой немного больше денег из бюджета украсть, чтоб починить машину (а может ну её нафиг? И купить новую?)
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06.10.2021 17:30 Відповісти
лучше бы яйца ему повредили-чтобы не плодился
Авто застраховано..Толку
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06.10.2021 17:38 Відповісти
Безграмотне бидло.
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06.10.2021 17:38 Відповісти
лучше б морду....
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06.10.2021 17:39 Відповісти
лесик-просто тупа гнида...
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06.10.2021 17:40 Відповісти
Слабо!
Підірвать треба було!
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06.10.2021 17:42 Відповісти
Что это торчит из сетки? Памперсы?

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06.10.2021 17:55 Відповісти
Салфетки, шоб вытирать юшку со своего разбитого *****.
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06.10.2021 18:59 Відповісти
шось замкнуло-потім догорить
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06.10.2021 18:24 Відповісти
Ото потрібно було не машину побити, а мордяку його ************, та ще й підсрачників надавати таких,щоби аж за три тижні отоє одоробло на запрошення:-Сідайте- відповідало:- Спасибо,я пешком постою.
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06.10.2021 18:53 Відповісти
В сраном ватном харьковском телеграм-чате "Труха", этим утром подобный пост появился под видом, что некому "честному анониму" "некие плохие" люди повредили автомобиль. И я даже посочувствовал, мало ли у нас чеснтных людей имеют крузак, я знаю нескольких айтишников и даже одного фермера.
Но если бы я знал, что это кацапская гнида чЛесик, я бы им вчера еще канистру бенза и спички подогнал бы.
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06.10.2021 18:55 Відповісти
Ваша идея мне очень импонирует.
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06.10.2021 22:01 Відповісти
Всьо, шо нАжито нєпосільним трудом...
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06.10.2021 19:11 Відповісти
давно пора с этой пророссийской шушерой что-то делать
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06.10.2021 20:02 Відповісти
"Соратнику медведчука лесику пошкодили авто біля ресторану..."- це вже добре....

але було б краще так: Соратнику медведчука лесику пошкодили череп.........
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06.10.2021 20:49 Відповісти
эх, коктейлем бы еще полили...

Молотова)))))))))))))))))
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06.10.2021 20:58 Відповісти
Ех, а як би хотілося, лежачи на дивані, прочитати в новинах, що автівку Лесика підірвали разом з Лесиком та його спільниками....
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06.10.2021 21:03 Відповісти
лучше бы повредили самого Лесика!
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06.10.2021 21:22 Відповісти
Хорошие пож5лания Лесику 😄
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06.10.2021 21:30 Відповісти
этой гниде красноперой услужливой, не на крузаке, у московитов нализаном, ездить, а на ладе- калина, и то пусть покажет утырок ссученный, откуда у бомжары деньги на нее..
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06.10.2021 23:03 Відповісти
Мамка не дает денег на ремонт!
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07.10.2021 11:03 Відповісти
Хоть якась гарна новина за увесь день.
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07.10.2021 16:25 Відповісти
Краще б самому Лесику "фасад" та "чорний вхід" попортили
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07.10.2021 17:27 Відповісти
 
 