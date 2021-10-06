Соратнику Медведчука Лесику пошкодили авто біля ресторану. ФОТО
У машині розбили заднє скло, сигналізація не спрацювала.
Про це голова фракції "ОПЗЖ" у Харківській облраді Андрій Лесик повідомив у Фейсбуці, опублікувавши фото автомобіля, інформує Цензор.НЕТ.
"Скоєно напад на мій автомобіль Тойота Ленд Крузер", - написав він.
Поліція Харківської області повідомляє, що інформація про пошкоджений автомобіль надійшла до них 5 жовтня о 19.40.
"Транспортний засіб перебував біля ресторану в селі Нестеренки по вулиці Полтавський шлях. Сигналізація не спрацювала", - сказано в повідомленні.
Інформацію про те, що трапилося, зареєстрували в Єдиному обліку відділення поліції №2 Харківського райуправління №1.
Топ коментарі
+32 Garry Grant
показати весь коментар06.10.2021 16:53
+30 Vladimir Soukhov
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+10 Nepran Lagidnyi
показати весь коментар06.10.2021 16:56
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По ходу он или глухой, или установил сигнализацию от кацапской калины.....
Дома бухать надо, целее будешь.
Авто застраховано..Толку
Підірвать треба було!
Но если бы я знал, что это кацапская гнида чЛесик, я бы им вчера еще канистру бенза и спички подогнал бы.
але було б краще так: Соратнику медведчука лесику пошкодили череп.........
Молотова)))))))))))))))))