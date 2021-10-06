Соратнику Медведчука Лесику пошкодили авто біля ресторану. ФОТО

У машині розбили заднє скло, сигналізація не спрацювала.

Про це голова фракції "ОПЗЖ" у Харківській облраді Андрій Лесик повідомив у Фейсбуці, опублікувавши фото автомобіля, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоєно напад на мій автомобіль Тойота Ленд Крузер", - написав він.

Поліція Харківської області повідомляє, що інформація про пошкоджений автомобіль надійшла до них 5 жовтня о 19.40.

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"Транспортний засіб перебував біля ресторану в селі Нестеренки по вулиці Полтавський шлях. Сигналізація не спрацювала", - сказано в повідомленні.

Інформацію про те, що трапилося, зареєстрували в Єдиному обліку відділення поліції №2 Харківського райуправління №1.



