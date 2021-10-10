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Мужчина погиб, подорвавшись на мине в Черновицкой области, - Нацполиция. ФОТО

9 октября, в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя города Ривного о том, что в лесу, близ села Добриновцы, его знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Черновицкой области.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 (г. Заставна) Черновицкого районного управления полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 53-летний житель Ривного во время поиска исторических ценностей наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Мужчина погиб, подорвавшись на мине в Черновицкой области, - Нацполиция 01

Буковина (898) смерть (9232)


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Топ комментарии
+6
Коп прошёл не очень гладко .
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10.10.2021 14:54
+6
Вже скілки років минуло з кінця 2-світової війни, а вона й досі продовжує збирати свої криваві жертви...
Шукав він явно не свою смерть...
Хай спочиває з Богом.
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10.10.2021 15:16
+6
Спочивай з Богом, камрад..
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10.10.2021 21:03
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нашел "исторические ценности" на свою голову
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10.10.2021 14:34 Ответить
теперь "историки" ошибаются только один раз при изучении истории - техника во как шагнула
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10.10.2021 16:26 Ответить
да уж, теперь он сам история...
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10.10.2021 14:41 Ответить
искал исторические ценности - нашел конец жизни бесценной
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10.10.2021 14:45 Ответить
Большой мальчик нашел ананас, с виду похож на немецкий фугас, большой мальчик стал его есть, челюсть нашли за километров шесть.
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10.10.2021 14:52 Ответить
Коп прошёл не очень гладко .
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10.10.2021 14:54 Ответить
Разбросал кишки по грядкам
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10.10.2021 17:26 Ответить
Вже скілки років минуло з кінця 2-світової війни, а вона й досі продовжує збирати свої криваві жертви...
Шукав він явно не свою смерть...
Хай спочиває з Богом.
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10.10.2021 15:16 Ответить
а що воно шукало, дурне ?
напевно ж шукав там де були бої - війсковий мотлох йому був потрібен, дурилому
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10.10.2021 16:28 Ответить
Эхо войны ©

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10.10.2021 15:24 Ответить
Дискриминатором MD нужно вырезать чермет, во избежания копа ВОПов.
Или загонять лезвие лопаты под углом 45 градусов.
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10.10.2021 15:32 Ответить
іржавий предмет циліндричної форми важко вирізати.Всеодно кидатиме в колір. а от в лісі треба копати обережно.Він знав що по війні копає а не в полі манєтоси Жаль мужика.Не фартануло.
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10.10.2021 16:26 Ответить
а ты чего, загрустил, "историк"?
тоже шаришся по местам боев ?
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10.10.2021 16:29 Ответить
Саме такі "історики" повертають додому загиблих у тій війні. І не тобі про це базікати, тим більше, що ти в тому зовсім не маєшь тями.
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10.10.2021 21:00 Ответить
до якого дому повертають ?
до німецького ?
радянські записочки вже давно зотліли, на відміну від німецьких жетонів
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11.10.2021 02:02 Ответить
Спочивай з Богом, камрад..
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10.10.2021 21:03 Ответить
Царство тебе небесное, камрад.
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10.10.2021 21:51 Ответить
мда... лучше не искать себе такие приключения...
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11.10.2021 00:40 Ответить
Не часто таке буває, щось він там крутив напевно.
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11.10.2021 12:41 Ответить
 
 