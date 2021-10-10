Мужчина погиб, подорвавшись на мине в Черновицкой области, - Нацполиция. ФОТО
9 октября, в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя города Ривного о том, что в лесу, близ села Добриновцы, его знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Черновицкой области.
"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 (г. Заставна) Черновицкого районного управления полиции.
Предварительно правоохранители установили, что 53-летний житель Ривного во время поиска исторических ценностей наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем", - отмечается в сообщении.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шукав він явно не свою смерть...
Хай спочиває з Богом.
напевно ж шукав там де були бої - війсковий мотлох йому був потрібен, дурилому
Или загонять лезвие лопаты под углом 45 градусов.
тоже шаришся по местам боев ?
до німецького ?
радянські записочки вже давно зотліли, на відміну від німецьких жетонів