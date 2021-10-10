Чоловік загинув, підірвавшись на міні в Чернівецькій області, - Нацполіція. ФОТО

9 жовтня в поліцію надійшло повідомлення від 48-річного жителя м. Рівного про те, що в лісі, поблизу села Добринівці, його знайомий загинув від вибуху невідомого предмета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Чернівецької області.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний житель Рівного під час пошуку історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих воєн і підірвався на ньому", - наголошується в повідомленні.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з відміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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