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Чоловік загинув, підірвавшись на міні в Чернівецькій області, - Нацполіція. ФОТО

9 жовтня в поліцію надійшло повідомлення від 48-річного жителя м. Рівного про те, що в лісі, поблизу села Добринівці, його знайомий загинув від вибуху невідомого предмета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Чернівецької області.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний житель Рівного під час пошуку історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих воєн і підірвався на ньому", - наголошується в повідомленні.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) з відміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Чоловік загинув, підірвавшись на міні в Чернівецькій області, - Нацполіція 01

Автор: 

Буковина (851) смерть (6759)


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Топ коментарі
+6
Коп прошёл не очень гладко .
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10.10.2021 14:54
+6
Вже скілки років минуло з кінця 2-світової війни, а вона й досі продовжує збирати свої криваві жертви...
Шукав він явно не свою смерть...
Хай спочиває з Богом.
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10.10.2021 15:16
+6
Спочивай з Богом, камрад..
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10.10.2021 21:03
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нашел "исторические ценности" на свою голову
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10.10.2021 14:34 Відповісти
теперь "историки" ошибаются только один раз при изучении истории - техника во как шагнула
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10.10.2021 16:26 Відповісти
да уж, теперь он сам история...
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10.10.2021 14:41 Відповісти
искал исторические ценности - нашел конец жизни бесценной
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10.10.2021 14:45 Відповісти
Большой мальчик нашел ананас, с виду похож на немецкий фугас, большой мальчик стал его есть, челюсть нашли за километров шесть.
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10.10.2021 14:52 Відповісти
Коп прошёл не очень гладко .
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10.10.2021 14:54 Відповісти
Разбросал кишки по грядкам
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10.10.2021 17:26 Відповісти
Вже скілки років минуло з кінця 2-світової війни, а вона й досі продовжує збирати свої криваві жертви...
Шукав він явно не свою смерть...
Хай спочиває з Богом.
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10.10.2021 15:16 Відповісти
а що воно шукало, дурне ?
напевно ж шукав там де були бої - війсковий мотлох йому був потрібен, дурилому
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10.10.2021 16:28 Відповісти
Эхо войны ©

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10.10.2021 15:24 Відповісти
Дискриминатором MD нужно вырезать чермет, во избежания копа ВОПов.
Или загонять лезвие лопаты под углом 45 градусов.
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10.10.2021 15:32 Відповісти
іржавий предмет циліндричної форми важко вирізати.Всеодно кидатиме в колір. а от в лісі треба копати обережно.Він знав що по війні копає а не в полі манєтоси Жаль мужика.Не фартануло.
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10.10.2021 16:26 Відповісти
а ты чего, загрустил, "историк"?
тоже шаришся по местам боев ?
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10.10.2021 16:29 Відповісти
Саме такі "історики" повертають додому загиблих у тій війні. І не тобі про це базікати, тим більше, що ти в тому зовсім не маєшь тями.
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10.10.2021 21:00 Відповісти
до якого дому повертають ?
до німецького ?
радянські записочки вже давно зотліли, на відміну від німецьких жетонів
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11.10.2021 02:02 Відповісти
Спочивай з Богом, камрад..
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10.10.2021 21:03 Відповісти
Царство тебе небесное, камрад.
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10.10.2021 21:51 Відповісти
мда... лучше не искать себе такие приключения...
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11.10.2021 00:40 Відповісти
Не часто таке буває, щось він там крутив напевно.
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11.10.2021 12:41 Відповісти
 
 