Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Работники ГБР во время совместной спецоперации с Государственной пограничной службой обнаружили в Измаиле Одесской области контрабандных сигарет на 27 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Оперативники получили информацию, что дельцы планируют переправить вне таможенного контроля крупную партию табачных изделий в Венгрию. Отправку планировали осуществить на барже, упаковав сигареты в мешки с "солью поваренной пищевой".
Во время обысков по месту хранения контрабандной продукции на складе одного из предприятий в Измаиле Одесской области работники ГБР обнаружили 3 тысячи коробок сигарет без акцизных марок. Они были готовы к отправке на барже.
Ориентировочная стоимость обнаруженного товара составляет 27 млн гривен.
Окончательное количество контрабандной продукции, запланированной к извлечению, будет установлено по результатам обыска. Проверяется информация о причастности к контрабанде должностных лиц Одесской таможни.
Уголовное производство открыто по статье злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
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