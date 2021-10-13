Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР во время совместной спецоперации с Государственной пограничной службой обнаружили в Измаиле Одесской области контрабандных сигарет на 27 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Оперативники получили информацию, что дельцы планируют переправить вне таможенного контроля крупную партию табачных изделий в Венгрию. Отправку планировали осуществить на барже, упаковав сигареты в мешки с "солью поваренной пищевой".

Во время обысков по месту хранения контрабандной продукции на складе одного из предприятий в Измаиле Одесской области работники ГБР обнаружили 3 тысячи коробок сигарет без акцизных марок. Они были готовы к отправке на барже.

Ориентировочная стоимость обнаруженного товара составляет 27 млн ​​гривен.

Окончательное количество контрабандной продукции, запланированной к извлечению, будет установлено ​​по результатам обыска. Проверяется информация о причастности к контрабанде должностных лиц Одесской таможни.

Читайте также: Два украинца и белорус задержаны в Молдове за контрабанду сигарет самолетом, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж





















Уголовное производство открыто по статье злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.