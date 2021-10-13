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Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР во время совместной спецоперации с Государственной пограничной службой обнаружили в Измаиле Одесской области контрабандных сигарет на 27 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Оперативники получили информацию, что дельцы планируют переправить вне таможенного контроля крупную партию табачных изделий в Венгрию. Отправку планировали осуществить на барже, упаковав сигареты в мешки с "солью поваренной пищевой".

Во время обысков по месту хранения контрабандной продукции на складе одного из предприятий в Измаиле Одесской области работники ГБР обнаружили 3 тысячи коробок сигарет без акцизных марок. Они были готовы к отправке на барже.

Ориентировочная стоимость обнаруженного товара составляет 27 млн ​​гривен.

Окончательное количество контрабандной продукции, запланированной к извлечению, будет установлено ​​по результатам обыска. Проверяется информация о причастности к контрабанде должностных лиц Одесской таможни.

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Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 01
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 02
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 03
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 04
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 05
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 06
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 07
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 08
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 09
Контрабандную партию сигарет на 27 млн грн готовили к отправке в Венгрию. Проверяется причастность чиновников Одесской таможни, - ГБР 10

Уголовное производство открыто по статье злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

Автор: 

Госпогранслужба (6471) Измаил (151) контрабанда (2409) Одесская область (3590) сигареты (867) ГБР (3001)


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У сотрудника на первом фото шеврон на спине, а на втором тот же шеврон сполз на руку.
Исправьте что бы было более правдоподобно
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13.10.2021 13:48 Ответить
Мабуть на митниці завжди є халявні сигарети.
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13.10.2021 13:51 Ответить
Так почему не дали товару пройти таможню? Так бы сразу узнали - кто крышует сделку!...
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13.10.2021 14:02 Ответить
крыша продырявилась.
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13.10.2021 14:44 Ответить
Хоч якийсь транзит в Угорщину мусить бути...
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13.10.2021 14:52 Ответить
Надо-бы эти сигареты привести на фронт и отдать курящим воинам, а не сжигать, как обычно.
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13.10.2021 15:36 Ответить
Низкокачественные подделанные изделия угнетают кардиоцеребральные и когнитивные функции. Воякам нужно качественный табак возить.
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13.10.2021 16:19 Ответить
Просто отправить на ТЭЦ. Угля же не хватает.
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14.10.2021 16:46 Ответить
Одно можно уже смело сказать. Нихрена не происходит по части контрабанды! В смысле прекращения хоть на половину---абсолютно! Ни год назад, не 10 лет назад. Миллиарды летят мимо бюджета нескончаемым потоком. Всё что вбрасывают в сми---и вот это в том числе что видим, скорее звенья одной цепи. И конечно причины не путине, не в хлопцах что живут в Израиле и прочих америкосах. Все затейники здесь. В погонах, в депутатах, гос-структурах всяких. Однажды всё очень плохо кончится.
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13.10.2021 15:54 Ответить
 
 