Агент ФСБ РФ, прошедший боевую "подготовку" у оккупантов на Донбассе, задержан на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ РФ, который прошел боевую подготовку у наемников РФ на временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе следствия установлено, что гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" и участвовал в вооруженном противостоянии ВС Украины. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным Дикий.

"По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач", - подчеркивают в СБУ.

В рамках уголовного производства следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 111 (государственная измена), ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Пресечение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

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