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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Агент ФСБ РФ, прошедший боевую "подготовку" у оккупантов на Донбассе, задержан на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

Агент ФСБ РФ, прошедший боевую

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ РФ, который прошел боевую подготовку у наемников РФ на временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе следствия установлено, что гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" и участвовал в вооруженном противостоянии ВС Украины. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным Дикий.

"По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач", - подчеркивают в СБУ.

В рамках уголовного производства следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 111 (государственная измена), ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Пресечение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

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Агент ФСБ РФ, прошедший боевую подготовку у оккупантов на Донбассе, задержан на Виннитчине, - СБУ 01
Агент ФСБ РФ, прошедший боевую подготовку у оккупантов на Донбассе, задержан на Виннитчине, - СБУ 02

Автор: 

Винницкая область (1041) СБУ (19985) ФСБ (1941) Донбасс (26956) наемники рф (2090) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+12
Только наши СМИ закрывают морды окупантов и предателей. Зато наших бойцов везде выставляют напоказ.
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21.10.2021 13:27
+11
а когда уже, наконец, агентов из ОПы повяжут? за госизмену?
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21.10.2021 12:50
+10
тоже шол пенсию оформлять
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21.10.2021 12:38
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Выясните его связи с порохоботиной ревкой из андроповского училища,они должны быть.
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21.10.2021 12:35 Ответить
а ак жи!
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21.10.2021 12:39 Ответить
Расстрелять суку. Он неисправим.
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21.10.2021 12:49 Ответить
Не напрягайся зедебил. Все придет по плану.
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21.10.2021 13:06 Ответить
Санітарів покликати ?
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21.10.2021 13:25 Ответить
тоже шол пенсию оформлять
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21.10.2021 12:38 Ответить
млять
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21.10.2021 12:52 Ответить
а когда уже, наконец, агентов из ОПы повяжут? за госизмену?
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21.10.2021 12:50 Ответить
Только наши СМИ закрывают морды окупантов и предателей. Зато наших бойцов везде выставляют напоказ.
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21.10.2021 13:27 Ответить
1. Почему лица врагов Украины специально скрывают? Что бы не распознали?
2. Что диверсант делал за 800 км от линии фронта?
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21.10.2021 13:48 Ответить
Традиційний набір для зрадника: стара груша із добрими,міцними гілками,мотузка,мило,стільчик і -ауфідерзейн.
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21.10.2021 15:58 Ответить
 
 