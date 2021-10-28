С воином 17-й ОТБр Виктором Рачугиным, погибшим вчера на Донбассе, простятся 30 октября в Запорожье. ФОТО

Вчера, 27 октября, в районе поселка городского типа Новотошковское Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения погиб Виктор Рачугин, 1985 года рождения, житель Запорожья, старший солдат, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 27 октября, при выполнении боевой задачи погиб наш земляк, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка старший солдат Виктор Рачугин.



Виктор родился 31 января 1985 в г. Запорожье, получил среднее специальное образование, работал по специальности. В марте 2021 заключил контракт о прохождении военной службы в ВС Украины.



К сожалению, 27 октября во время обстрела в районе Новотошковского Луганской области, коварная пуля врага оборвал жизнь Виктора.



По желанию семьи погибшего прощание состоится на Аллее Защитников в парке Металлургов в субботу, 30 октября в 10:00" - отмечается в сообщении.

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