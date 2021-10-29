Желающие вакцинироваться заблокировали медиков в прививочном центре Ивано-Франковска. ВИДЕО
В Ивано-Франковске после закрытия центра вакцинации в ТРЦ "Панорама Plaza" желающие получить прививку от коронавируса заблокировали медиков. Требовали сделать укол всем, кто стоял в очереди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает коммунальное предприятие "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи" в Ивано-Франковске.
Отмечается, что центр вакцинации в ТРЦ работает до 20:00 и после закрытия желающие вакцинироваться от коронавируса заблокировали медиков. Они угрожали их не выпустить, пока не будет сделана прививка последнему посетителю.
" После многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт и благодаря вмешательству работников Национальной полиции, ситуация по состоянию на данный момент исчерпана, медики доработали свою смену", - говорится в сообщении.
В медицинском центре напомнили, что медики - это обычные люди и тоже устают. Там призвали жителей и гостей города уважать врачей и их труд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то вон, чуть ниже пишет, что Пфайзер доступен с сентября.
Люди отстояли несколько часов - они что - не люди, по мнению медиков?
Время покажет как на человечестве отразится эта массовая вакцинация по 4-ре раза в год...
У меня знакомые в НЛ на мой вопрос - будете вакцинироваться или нет, сказали "ну мы подождём, посмотрим что будет". Пару дней назад узнал, что их всей семьёй так прихлопнуло, что жена с ребёнком месяц в реанимации на приборах, а муж этот месяц дома в полных отрубях (он ЧП и за этот месяц получил ноль бабла, бо с кровати встать не мог). Щас вроде немного отпустило, но они до сих пор ходят мелкими шажками, держась за стену и делая передышки каждые два метра.
Ну вот, подождали, посмотрели...
А всех умников и тех кто против грузим в автобусы и во все больницы на приёмку к врачам.Что бы увидели маштабы и как люди задыхаються теряют сознания в своей блевоте в своих фекалиях.Потому что человек просто вырубается и теряет этот мир и не контролирует ничего.А врачей и санитарок тупо не хватает и просто люди выдохлись.И сколько их погибло спасая таких же Д@БИЛОВ которые думали что их не коснётся или их родных.
Да и было их до хрена... МАЛО!
никто не хотел вакцинироваться.
Вакцинироваться всем !Не могут лишь те кто по состоянии здоровья которым нада выдать отдельный сертификат на пропуск.
Водите автомобиль? "наражаете на опасность людей и их право свободно передвигаться"
Всего-то 2 года и 3 волны Короны понадобилось, чтобы жареный петух клюнул.
А еще в эстонцев всегда ржали.
До речі - анекдот на цю тему: "Львів Супермаркет Якась жіночка "щемиться" потрапить до каси поза чергою Поряд чоловік запитує:
- Шановна пані кудись поспішає?
- Я вашего языка не панимаю!
- Тоді скажу по вашому: "Куда бл**ь , прёшься без очереди?!!!"