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Охочі вакцинуватися заблокували медиків у центрі щеплення Івано-Франківська. ВIДЕО

В Івано-Франківську після закриття центру вакцинації у ТРЦ "Панорама Plaza" охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги" в Івано-Франківську.

Наголошується, що центр вакцинації в ТРЦ працює до 20:00 і після закриття охочі вакцинуватися від коронавірусу заблокували медиків. Вони погрожували їх не випустити, доки не буде зроблено щеплення останньому відвідувачеві.

"Після численних переговорів із бажанням залагодити конфлікт і завдяки втручанню працівників Національної поліції ситуація станом на даний момент вичерпана, медики допрацювали свою зміну", - сказано в повідомленні.

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У медичному центрі нагадали, що медики – це звичайні люди і теж втомлюються. Там закликали мешканців та гостей міста поважати лікарів та їхню працю.

Охочі вакцинуватися заблокували медиків у центрі щеплення Івано-Франківська 01

Автор: 

вакцина (4419) Івано-Франківськ (525)


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Топ коментарі
+37
Блін, а де вони всі раніше були?
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29.10.2021 22:28 Відповісти
+15
в жопу клюнул жареный петух
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29.10.2021 22:41 Відповісти
+14
Всіх вважали дурнями, хто робив прививку влітку. На зиму самі розумні та найсильніші почали прививатися
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29.10.2021 22:39 Відповісти
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Блін, а де вони всі раніше були?
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29.10.2021 22:28 Відповісти
Ждали, пока привезут Пфайзер и начнут вакцинировать по ВЫХОДНЫМ?
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29.10.2021 22:33 Відповісти
та ще й поблагають...
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29.10.2021 22:42 Відповісти
Пфайзер всегда был и есть. Это не рашка, где кроме фуфломицина по сей день ничего нет
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29.10.2021 22:47 Відповісти
Зе-тыпилы, вы хотя бы СОГЛАСУЙТЕ свое ВРАНЬЕ!
А то вон, чуть ниже пишет, что Пфайзер доступен с сентября.
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29.10.2021 23:05 Відповісти
Пфайзер у вільному доступі з початку вересня десь...
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29.10.2021 22:51 Відповісти
Я прививался в августе Модерной. Пфайзер уже был доступен.
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30.10.2021 08:54 Відповісти
С конца июля. У меня первая прививка 18.07.
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30.10.2021 15:26 Відповісти
Это все понятно, но медики не имели возможности закрыть очередь ДО закрытия? Ну от есть предупредить - все, очередь больше не занимайте, обслужим только того кто вот последний сейчас занял.
Люди отстояли несколько часов - они что - не люди, по мнению медиков?
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29.10.2021 22:38 Відповісти
Я там небыл и не знаю как все было, но раскажу про свой случай. До семейника ходил недавно, по записи, прием с 8 до 11, взял талончик в интернете на 10-45 вроде, последний вообщем. Пришел пораньше, отстоял в живой очереди и попал к молоденькой врачихе где-то в 11-10. Она спросила талончик есть ибо прием закончен, и ей надо ити уколы делать. Говорю есть, только за мной еще десяток рыл. Она вышла , спросила есть талончики - их нету, она говорит тогда пардоньте прием окончен, у меня работа в другом кабинете. И тут началось, вой на весь этаж, маты, обещание ити к министру здравоохронения с жалобой, и обещание не выпустить ее с кабинета. Чем закончилось не знаю, но хотел сказать что некоторым нашим людям хоть говори, хоть полбу бей, им неважно что врачам надо, у них есть только свое вонючее Я и больше их ничего не интересует.
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29.10.2021 22:50 Відповісти
Я с подобным сталкивался когда в 2018 получал биометрический паспорт по предварительной записи "Мы очередь занимали с 4 утра". Да хоть с часу ночи если нет мозгов воспользоваться предварительной записью на сайте и охота тратить впустую свое время. Совок неистребим.
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30.10.2021 01:18 Відповісти
Та отдайте им шмурдяк,хай сами двигаються или друг друга,какая разница, сколько им осталось!?пусть порезвяться
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30.10.2021 03:46 Відповісти
А люди часов не наблюдают?)
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30.10.2021 00:52 Відповісти
Украина - страна контрастов
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29.10.2021 22:40 Відповісти
І неляканих дурнів )
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29.10.2021 22:57 Відповісти
Думали що "пронесе"!!!
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30.10.2021 08:11 Відповісти
так это они бустерную третью делают
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30.10.2021 08:37 Відповісти
Сидели в соцсетях и смотрели говноролики о вреде вакцинации.
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30.10.2021 11:31 Відповісти
країна дибілоїдів, повних дибілоїдів
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29.10.2021 22:28 Відповісти
это еще будем поглядеть в какой момент они стали диблоидами - когда не вакцинировались, или когда побежали стадом
Время покажет как на человечестве отразится эта массовая вакцинация по 4-ре раза в год...
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29.10.2021 22:35 Відповісти
Секта московского сатаната "сук православных" Вас поддерживает.

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29.10.2021 22:42 Відповісти
чем меньше их - тем лучше нам
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29.10.2021 22:44 Відповісти
тем что параноики вакцинаторы соблюдают санитарные нормы, а религиозные мракобесы антивакцинаторы разводят антисанитарию и являтся разнощиками заразы...https://www.youtube.com/watch?v=o7cNCu50ncQ и их надо опшикивать дустом как хассидов в Израиле
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29.10.2021 22:59 Відповісти
о этого с плакатом на входе надо было поставить
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30.10.2021 08:39 Відповісти
Учим историю начало обычного гриппа 1918-1920 унёс около 550 миллионов жителей.Не было чем лечить и чего колоть.Если бы тогда у людей был шанс они бы не думали а спасали свои жизни и жизни своих родных.История что покажет?Она показала что в этом веке 21 году стадо баранов не ценит свои жизни,жизни своих родных и жизни окружающих людей они готовы застрелиться лишь бы не вакцинироваться и жить.Вы собрались жить вечно?Удачи ! Вот такие как ты и тебе подобные вы стадо которые как раз и уходя первыми !
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29.10.2021 23:02 Відповісти
Не надо так нервничать. Вы им всё равно ничего не докажете.
У меня знакомые в НЛ на мой вопрос - будете вакцинироваться или нет, сказали "ну мы подождём, посмотрим что будет". Пару дней назад узнал, что их всей семьёй так прихлопнуло, что жена с ребёнком месяц в реанимации на приборах, а муж этот месяц дома в полных отрубях (он ЧП и за этот месяц получил ноль бабла, бо с кровати встать не мог). Щас вроде немного отпустило, но они до сих пор ходят мелкими шажками, держась за стену и делая передышки каждые два метра.
Ну вот, подождали, посмотрели...
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30.10.2021 01:00 Відповісти
о тож бо.. как раньше прививали при комуняках поголовно... никому и в голову не приходило возмущатья... разные там манту .. все было как в порядке вещей
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30.10.2021 08:42 Відповісти
И главное статистика все кто в реанимации что у нас что во всех странах 95-99% не вакцинированых !А те кто там вакцинированые не в реанимациях а в отдельных палатах легко проходят эту стадию.
А всех умников и тех кто против грузим в автобусы и во все больницы на приёмку к врачам.Что бы увидели маштабы и как люди задыхаються теряют сознания в своей блевоте в своих фекалиях.Потому что человек просто вырубается и теряет этот мир и не контролирует ничего.А врачей и санитарок тупо не хватает и просто люди выдохлись.И сколько их погибло спасая таких же Д@БИЛОВ которые думали что их не коснётся или их родных.
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29.10.2021 23:07 Відповісти
Только жаль что ты этого не узнаешь, ибо до этого светлого момента не дотянешь, поскольку не вакцинирован. Ну и правильно, не надо вакцинироваться ни в коем случае, лучше подохнуть "свободным"....
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30.10.2021 11:37 Відповісти
А может просто некоторым совесть надо иметь?
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29.10.2021 22:31 Відповісти
Ну да, а теперь медики крайние, что вы ДЛБы
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29.10.2021 22:30 Відповісти
Ещё несколько месяцев назад 100% пунктов работало только по будням и с 10:00 до 16:00
Да и было их до хрена... МАЛО!
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29.10.2021 22:32 Відповісти
то есть мало? стояли пустые, и работали до 15 в Киеве. впустую.
никто не хотел вакцинироваться.
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29.10.2021 22:39 Відповісти
В Києві так.Можна було в helsi записатися,прийти на свій час,і не чекати й 5 хвилин.Але ми ж не знаємо,як там було в різних містах
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29.10.2021 22:44 Відповісти
Як? Першу зробив за три хвилини. Другу за чотири години. Сертифікат отримував 2 дні. Ті хто на щеплення (коли я робив друге) намагався пройти по записі на helsi мали чималий шанс відвідати травматолога. Запоріжжя.
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29.10.2021 23:23 Відповісти
Сейчас в Киеве через хелси длинная живая очередь. Пофиг на запись, подходят люди в пункт и стоят.
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30.10.2021 01:39 Відповісти
когда я пришел вакцинироваться - в коридоре человек несколько желающих радостно захлопали в ладоши - ждали 40 минут, пока набралось желающих на 1 ампулу вакцины
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29.10.2021 22:48 Відповісти
У мене так само, причому це на Модерну було...
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29.10.2021 22:53 Відповісти
Мало ли в том смысле, что до него ехать ДВУМЯ ТРОЛЛЕЙБУСАМИ!
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29.10.2021 23:08 Відповісти
Всіх вважали дурнями, хто робив прививку влітку. На зиму самі розумні та найсильніші почали прививатися
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29.10.2021 22:39 Відповісти
в жопу клюнул жареный петух
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29.10.2021 22:41 Відповісти
они близко к заразной европе и кто сюда заразу завез-правильно они ....типа укры..))
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29.10.2021 22:53 Відповісти
почало клювати в дупу... хочуть в один день роздуплитись, але так не буває... смішно через сльози.
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29.10.2021 22:42 Відповісти
зомбе опокалепсесс
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29.10.2021 22:52 Відповісти
МакЛауд Дунканів стає все менше і менше )
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29.10.2021 23:01 Відповісти
Нынешняя ситуация с вакцинацией населения мне напоминает не уровень осознанной народом необходимости, а анекдот как кота учили горчицу жрать. Один поспорил, что его кот будет сам жрать горчицу. И выиграл спор. Вымазал коту яйца горчицей, кот орет и вылизывает горчицу с яиц. Мужик народу и говорит: "А у нас все так: добровольно и с песнями."
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29.10.2021 23:02 Відповісти
Оце дебіли, коли не було черг а всіх запрошували то вони були дуже розумні. А ось тепер дуже розумні обдристалися
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29.10.2021 23:09 Відповісти
Дійшло накінець до довбодятлів?
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29.10.2021 23:13 Відповісти
Вынудили, ехать нужно людям на работу.
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29.10.2021 23:30 Відповісти
Та прям ото всі на роботу виїжджають... Просто побачили, що вакциновані значно легше переносять хворобу.
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29.10.2021 23:53 Відповісти
ага, канешна.. якби шось крім денех бачили, на роботу не пустять це головне
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30.10.2021 00:16 Відповісти
Так якщо не хочуть сами то приходиться довбодятлів таким способом заставляти.
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30.10.2021 08:06 Відповісти
Да нет...у антиваксов только две причины вакцинироваться -кто то умирает из близких от ковида или работа
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30.10.2021 00:59 Відповісти
Тогда они вдвойне долбодятлы. Потому что сертификат они получат не завтра и не 1 ноября.
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30.10.2021 02:48 Відповісти
все ето было понятно еще в 19м апреле, а многим и задолго до етого, но у дятлов головы - кость! - хрен чем пробьешь....
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30.10.2021 05:39 Відповісти
Не хотите вакцинироваться нет проблем !Значит вы сознательно отказываетесь от помощи медиков и понимаете что можете быть заражены и более того будите заражать как своих близких так и людей.Вы даёте длбро на то что если что выедут только за вашим трупом !Вот так нада закон лупить !Вопросов нет ваш выбор.Но вы живёте в обществе и по законам страны и общества.С этого следует.На работу вам нельзя,в транспорт вам нельзя в магазины вам нельзя в аптеки банки школы садики и т.д. вам нельзя.Даже в парки вам нельзя.Крик конституция ограничения свобод и выбора с передвижением?Да ?тогда к вам же такой же встречный почему вы также нарушаете законы наражая на опасность людей и их право свободно передвигаться и главное безопасно?
Вакцинироваться всем !Не могут лишь те кто по состоянии здоровья которым нада выдать отдельный сертификат на пропуск.
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29.10.2021 23:18 Відповісти
дюже умно.. а вы еще напишите причину по которой в италии полторы тысячи медиков отстранены от работы т.к. не захотели вакцинироваться
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30.10.2021 00:21 Відповісти
Выпиваете? Курите? Едите сладкое, жирное, жаренное? "Значит вы сознательно отказываетесь от помощи медиков" при инфаркте, инсульте, диабете, церозе печени, раке легких и прочих хронических заболеваниях.
Водите автомобиль? "наражаете на опасность людей и их право свободно передвигаться"
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30.10.2021 01:12 Відповісти
Клінічне випробування розпочато !!! Хто наступний?..Та коли будете підписувати "інформаційний листок" перед вакцинуванням, прочитайте уважно що там написано...
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30.10.2021 00:13 Відповісти
Черги - це наша культурна спадщина! Совок у наших генах.
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30.10.2021 01:14 Відповісти
Воу!!!

Всего-то 2 года и 3 волны Короны понадобилось, чтобы жареный петух клюнул.
А еще в эстонцев всегда ржали.
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30.10.2021 02:47 Відповісти
"Для якої-завгодно людини головною цінністю в житті є вона сама!" Хто сказав - не пам"ятаю але вважаю правдивим Просто "соціалізація у різних людей - різна Януш Корчак пішов до газової камери разом зі своїми вихованцями (хоча йому запропонували перед дверима життя), а інший почне махать кулаками за те, що хтось обурився тим , що він лізе без черги в супермаркеті!
До речі - анекдот на цю тему: "Львів Супермаркет Якась жіночка "щемиться" потрапить до каси поза чергою Поряд чоловік запитує:
- Шановна пані кудись поспішає?
- Я вашего языка не панимаю!
- Тоді скажу по вашому: "Куда бл**ь , прёшься без очереди?!!!"
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30.10.2021 05:58 Відповісти
Сказочние долбодятли. Половина людей не уклала угод з сімейним лікарем, а потім когось проклинають що там не прийняли або не хотять робити аналізи чи обстеження. Вакцинуватись дуже просто - дзвониш до сімейного лікаря і тобі скажуть коли прийти, або ще простіше = десь за 2год до закінчення роб.дня дзвониш чи є залишок вакцини, гарантовано протягом двох лнів вакцинуєшся. Наша сімя так зробила ще весною, літом другу дозу, у вересні отримали сертифікати. Я з Франківська, таких дятлів як на фото вистачає, дійсно багато з них хотять вакцинуватися, але не у лікаря, бо не уклали угод, а в тих мобільних центрах.
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30.10.2021 08:00 Відповісти
Зачем звонить? Идёшь и колешься.
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30.10.2021 08:29 Відповісти
А де ці тварі раніше були?
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30.10.2021 08:44 Відповісти
Звісно людей, що проігнорували щеплення влітку, розумними не назвеш, та вже маємо те що маємо. Проблема у тому, що напівголодні медики повинні тепер рятувати їхні дорогоцінні життя. Не вистачає медиків, не можуть відкрити додаткові пункти щеплення, чия це провина? Хоч хтось потурбувався, щоб медикам нарешті підняли зарплатні, які є мізерними, наприклад, петицію створив,чи вийшли під стіни Ради з плакатами, чи дорогу перекрили? Ні, нікому це нецікаво, аби тільки попереливати з пустого в порожнє.
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30.10.2021 09:01 Відповісти
Давно говорю, надо ввести сертификат антиваксера. По нему никуда не пускать и медпомощь не оказывать. Но и не доставать человека прививками. Пусть дома потихоньку дохнут.
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30.10.2021 09:01 Відповісти
Оооо...вот такие людишки как вы, были пособниками нацистов, которые делили людей на сорта.
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30.10.2021 09:19 Відповісти
Ну, тебя и делить не надо. Сразу видно, каста обиженных, опущеных и обворованных. Прирожденный терпила. Сочувствую, но помочь ничем не могу. И не хочу. Бубни дальше.
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30.10.2021 09:29 Відповісти
Инфа неправдива. Люди возмутились, что их заранее не предупредили о том, что вакцина заканчивается. Вышло так, что они зря стояли в очереди. Хватит нагнетать истерию.
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30.10.2021 09:17 Відповісти
"...самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть..." (Т.Г. Шевченко)
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30.10.2021 13:17 Відповісти
 
 