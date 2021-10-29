Охочі вакцинуватися заблокували медиків у центрі щеплення Івано-Франківська. ВIДЕО
В Івано-Франківську після закриття центру вакцинації у ТРЦ "Панорама Plaza" охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги" в Івано-Франківську.
Наголошується, що центр вакцинації в ТРЦ працює до 20:00 і після закриття охочі вакцинуватися від коронавірусу заблокували медиків. Вони погрожували їх не випустити, доки не буде зроблено щеплення останньому відвідувачеві.
"Після численних переговорів із бажанням залагодити конфлікт і завдяки втручанню працівників Національної поліції ситуація станом на даний момент вичерпана, медики допрацювали свою зміну", - сказано в повідомленні.
У медичному центрі нагадали, що медики – це звичайні люди і теж втомлюються. Там закликали мешканців та гостей міста поважати лікарів та їхню працю.
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А то вон, чуть ниже пишет, что Пфайзер доступен с сентября.
Люди отстояли несколько часов - они что - не люди, по мнению медиков?
Время покажет как на человечестве отразится эта массовая вакцинация по 4-ре раза в год...
У меня знакомые в НЛ на мой вопрос - будете вакцинироваться или нет, сказали "ну мы подождём, посмотрим что будет". Пару дней назад узнал, что их всей семьёй так прихлопнуло, что жена с ребёнком месяц в реанимации на приборах, а муж этот месяц дома в полных отрубях (он ЧП и за этот месяц получил ноль бабла, бо с кровати встать не мог). Щас вроде немного отпустило, но они до сих пор ходят мелкими шажками, держась за стену и делая передышки каждые два метра.
Ну вот, подождали, посмотрели...
А всех умников и тех кто против грузим в автобусы и во все больницы на приёмку к врачам.Что бы увидели маштабы и как люди задыхаються теряют сознания в своей блевоте в своих фекалиях.Потому что человек просто вырубается и теряет этот мир и не контролирует ничего.А врачей и санитарок тупо не хватает и просто люди выдохлись.И сколько их погибло спасая таких же Д@БИЛОВ которые думали что их не коснётся или их родных.
Да и было их до хрена... МАЛО!
никто не хотел вакцинироваться.
Вакцинироваться всем !Не могут лишь те кто по состоянии здоровья которым нада выдать отдельный сертификат на пропуск.
Водите автомобиль? "наражаете на опасность людей и их право свободно передвигаться"
Всего-то 2 года и 3 волны Короны понадобилось, чтобы жареный петух клюнул.
А еще в эстонцев всегда ржали.
До речі - анекдот на цю тему: "Львів Супермаркет Якась жіночка "щемиться" потрапить до каси поза чергою Поряд чоловік запитує:
- Шановна пані кудись поспішає?
- Я вашего языка не панимаю!
- Тоді скажу по вашому: "Куда бл**ь , прёшься без очереди?!!!"