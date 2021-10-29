Охочі вакцинуватися заблокували медиків у центрі щеплення Івано-Франківська. ВIДЕО

В Івано-Франківську після закриття центру вакцинації у ТРЦ "Панорама Plaza" охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги" в Івано-Франківську.

Наголошується, що центр вакцинації в ТРЦ працює до 20:00 і після закриття охочі вакцинуватися від коронавірусу заблокували медиків. Вони погрожували їх не випустити, доки не буде зроблено щеплення останньому відвідувачеві.

"Після численних переговорів із бажанням залагодити конфлікт і завдяки втручанню працівників Національної поліції ситуація станом на даний момент вичерпана, медики допрацювали свою зміну", - сказано в повідомленні.

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У медичному центрі нагадали, що медики – це звичайні люди і теж втомлюються. Там закликали мешканців та гостей міста поважати лікарів та їхню працю.